Армия и оружие

Помпео заявил о готовности Трампа возобновить военные действия в Сирии
RT на русском
09:43

«Трамп готов снова предпринять военные действия в Сирии, но надеемся, что ему не придётся этого делать», — цитирует его РИА Новости. Ранее Помпео заявил, что США продолжат наносить авиаудары на Ближнем Востоке.
RT на русском09:43

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