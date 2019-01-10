Армия и оружие
Помпео заявил о готовности Трампа возобновить военные действия в Сирии
Помпео заявил о готовности Трампа возобновить военные действия в СирииRT на русском09:43
«Трамп готов снова предпринять военные действия в Сирии, но надеемся, что ему не придётся этого делать», — цитирует его РИА Новости. Ранее Помпео заявил, что США продолжат наносить авиаудары на Ближнем Востоке.
RT на русском09:43
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Армия и оружие
Падение российского спутника сняли на видео
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
Порошенко заявил, что ВС Украины будут действовать по стандартам НАТО
Вооруженные силы Украины в 2020 году будут организованы и способны действовать полностью по стандартам НАТО, заявил президент страны Петр Порошенко во время поездки в четверг в Ровенскую область.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
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Американский ракетный эсминец USS Gravely вошел в Балтийское море. На вооружении корабля может находиться до 56 крылатых ракет "Томагавк".
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
В ЦАР не исключили появления российской военной базы
В Центральноафриканской республике может быть размещена военная база России, заявила в интервью РИА Новости министр обороны страны Мари Ноэль Койяра.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
Временный глава Пентагона нецензурно отозвался об истребителе F-35
Глава Пентагона Патрик Шэнахэн дал нецензурный отзыв о программе корпорации Lockheed Martin, которая занимается производством истребителя пятого поколения F-35 для высокопоставленных встреч.
Обновлено вчера в 22:12
Армия и оружие
Россия поставила Лаосу несколько самолетов Як-130
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Обновлено в 04:19
Армия и оружие
В Китае завершились испытания С-400
Уточняется, что цель была поражена на дальности почти 250 км. Первые испытания российских С-400 в Китае состоялись в начале декабря 2018 года.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
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Обновлено в 12:32
Армия и оружие
Пилотов предупредили о сбоях в работе GPS на севере Норвегии
Управление гражданской авиации Норвегии предупредило пилотов о сбоях в работе системы навигации GPS в северном норвежском регионе (фюльке) Финнмарк, который лежит за полярным кругом и граничит с Россией.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Военную базу в Йемене атаковал дрон
Беспилотник атаковал военную базу в Йемене.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие
Офицер ВСУ продавал ЛНР данные дислокации украинских войск
Офицер вооруженных сил Украины (ВСУ) продавал штабные документы командованию ополчения самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
Комплекс «Уран-6» получил платформу на базе «КАМАЗ»
Робототехнический комплекс «Уран-6», предназначенный для разминирования, получил новую платформу для быстрой разгрузки.
Обновлено в 11:39
Армия и оружие
Американский генерал предрек войну США с Китаем в ближайшие 10 лет
Бывший командующий сухопутными силами США в Европе генерал-полковник Бен Ходжес в интервью Baltic News Service поделился опасениями, что открытое военное противостояние Соединенных Штатов и КНР может начаться в ближайшие 10 лет.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
В США засекретили проект робота-охотника за подлодками
Sea Hunter является частью плана ВМС США по разработке беспилотных подводных и надводных судов, которые могут работать без риска для моряков и быть экономически более эффективными, чем управляемые экипажем.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Пентагон заказал модернизацию еще 174 танков M1A1 Abrams
Вооруженные силы США заключили контракт на модернизацию еще 174 танков Abrams до уровня M1A2 System Enhancement Package Version 3 (SEPv3, он же М1А2С), сообщает 10 января интернет-ресурс bmpd со ссылкой на пресс-службу корпорации General Dynamics.
Обновлено в 10:27