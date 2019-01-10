«Трамп готов снова предпринять военные действия в Сирии, но надеемся, что ему не придётся этого делать», — цитирует его РИА Новости. Ранее Помпео заявил, что США продолжат наносить авиаудары на Ближнем Востоке.

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