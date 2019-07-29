Политика
Помпео заявил, что его не захотели принять в ИранеРИА Новости вчера в 18:42
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран не принял его предложение посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 04:03, Вашингтон
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске подала на развод
Обновлено в 01:40
Политика
В партии Зеленского раскритиковали идею переименования России
Бужанский отметил, что нет смысла в любых переименованиях, поскольку это лишь вредит имиджу страны.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу застрелили в Петербурге
Тело бывшего чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли у реки в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 07:50
Политика
«Что ж вы за дебилы?»: Украинский депутат высказался резко против отмены празднования 9 мая
Представитель президентской партии "Слуга народа" Бужанский резко высказался о возможной отмене Дня Победы 9 мая и замене его на "День памяти и примирения".
Обновлено в 01:14
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Авто
Маск: в беспилотной Tesla можно будет смотреть YouTube и Netflix
Основатель Tesla Илон Маск заявил, что в скором времени в электрокарах этой марки появится возможность смотреть видео с сервисов Netflix и YouTube.
Обновлено в 02:12
Политика
В окружении Зеленского решили реформировать СБУ
5 июля стало известно, что у нового заместителя главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова назрел «серьезный конфликт» с окружением руководителя администрации президента страны Андрея Богдана, в частности, из-за самоуправства первого.
Обновлено в 02:56
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Денег», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
Обновлено вчера в 20:53
Политика
В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию
Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Общество
Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам
85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.
Обновлено в 03:30
Общество
AliExpress начнет поставлять товары в российские магазины
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Москве госпитализировали Алексея Навального
24 июля Навального арестовали на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено вчера в 06:03
Экономика
Михельсон попросил правительство помочь ямальскому суперпроекту
Председатель правления компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон попросил премьер-министра Дмитрия Медведева о субсидировании процентных ставок на строительство газовозов «Арктик СПГ -2». Соответствующее письмо он направил в середине июня.
Обновлено в 01:11
Происшествия
В Челябинске сторож детсада отбился от родителя бензопилой
В Челябинске сторож детского сада задержан за драку с пьяным родителем, который в выходной день пришел за своим ребенком и устроил драку.
Обновлено в 03:40
Политика
В Молдавии отменили запрет на поездки в Россию для чиновников
Президент Молдавии Игорь Додон проинформировал о том, что запрет на поездки членов правительства и парламента на территорию России был снят.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Эсминец ВМС Великобритании прибыл в Ормузский пролив
Эскадренный миноносец типа 45 Duncan ВМС Великобритании прибыл в Ормузский пролив для обеспечения безопасности морских торговых перевозок.
Обновлено вчера в 18:59
Кино
«Карнивал Роу» с Карой Делевинь и Орландо Блумом продлён на второй сезон
Amazon продлил фэнтезийную драму "Карнивал Роу" на второй сезон до официальной премьеры первых серий.
Обновлено в 03:37
Футбол
«Милан» уступил «Бенфике» в матче Международного кубка чемпионов
«Милан» проиграл «Бенфике» со счётом 0:1 в матче Международного кубка чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США).
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Происшествия
В Нигерии жертвами атаки боевиков стали 65 человек
Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.
Обновлено в 01:53
Футбол
ЦСКА — Локомотив 1:0
Впервые в истории Премьер-лиги рефери поставил пенальти, воспользовавшись системой видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено вчера в 13:16
Политика
В Санкт-Петербурге прошел салют в честь Дня Военно-морского флота
Салют, посвященный Дню Военно-морского флота, украсил вечернее небо Санкт-Петербурга 30 залпами артиллерийских орудий и выстрелами из салютных установок на Большом пляже Петропавловской крепости и в Кронштадте.
Обновлено вчера в 16:17
Общество
Минобороны построит в «Патриоте» центр воспитания школьников
В подмосковном парке Минобороны «Патриот» построят учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард», рассказали РБК два источника в Минобороны.
Обновлено в 00:00
Общество
В Хельсинки зафиксировали абсолютный температурный рекорд
Самая старая метеостанция Финляндии — 175-летняя Кайсаниеми — зафиксировала новый температурный рекорд. Воздух прогрелся до 31,8 градусов.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Власти Байкальска эвакуируют десять домов из-за угрозы подтопления
Администрация города Байкальска, расположенного в пострадавшей от паводка Иркутской области, эвакуируют десять трехэтажных домов в связи с угрозой подтопления.
Обновлено в 01:17
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита Медведева в Крым
Визит главы российского правительства Дмитрия Медведева в Крым вызвал протест со стороны Министерства иностранных дел Украины.
Обновлено вчера в 08:21
Недвижимость
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве.
Обновлено 27 июля в 17:20