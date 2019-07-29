Политика

Помпео заявил, что его не захотели принять в ИранеРИА Новости вчера в 18:42

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран не принял его предложение посетить Тегеран и "поговорить прямо с иранским народом".
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Помпео заявил, что Иран отказался его принять

Газета.Ruвчера в 18:31

Помпео заявил, что Иран не принял его идею поговорить с народом

Вести.Ruвчера в 19:02

Помпео заявил, что иранские власти отказали ему в визите в Тегеран

ТАССвчера в 18:55

Помпео заявил, что его не захотели принять в Иране

РИА Новостивчера в 18:42

Помпео не пустили в Иран

Известиявчера в 18:42

Помпео рассказал об отказе Ирана принять предложение посетить Тегеран

RT на русскомвчера в 18:39

Помпео заявил об отказе в посещении Тегерана для «разговора с народом»

РБКвчера в 19:04
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 04:03, Вашингтон
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске подала на развод

Обновлено в 01:40
Политика

В партии Зеленского раскритиковали идею переименования России

Бужанский отметил, что нет смысла в любых переименованиях, поскольку это лишь вредит имиджу страны.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Экс-чемпиона России по кикбоксингу застрелили в Петербурге

Тело бывшего чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли у реки в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 07:50
Политика

«Что ж вы за дебилы?»: Украинский депутат высказался резко против отмены празднования 9 мая

Представитель президентской партии "Слуга народа" Бужанский резко высказался о возможной отмене Дня Победы 9 мая и замене его на "День памяти и примирения".
Обновлено в 01:14
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
Авто

Маск: в беспилотной Tesla можно будет смотреть YouTube и Netflix

Основатель Tesla Илон Маск заявил, что в скором времени в электрокарах этой марки появится возможность смотреть видео с сервисов Netflix и YouTube.
Обновлено в 02:12
Политика

В окружении Зеленского решили реформировать СБУ

5 июля стало известно, что у нового заместителя главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова назрел «серьезный конфликт» с окружением руководителя администрации президента страны Андрея Богдана, в частности, из-за самоуправства первого.
Обновлено в 02:56
Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI

Клиенты «Яндекс.Денег», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Общество

Москвичей предупредили о температурном антирекорде

Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
Обновлено вчера в 20:53
Политика

В Киеве призывают к немедленному военному вторжению в Россию

Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар в своем фейсбуке призвал Киев ввести войска в Россию.
Обновлено в 03:20
Общество

Больше половины россиян не доверяют электронным паспортам

85 процентов россиян слышали об электронных паспортах. Из них 59 процентов пока не готовы к их оформлению.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Неизвестный расстрелял десятки человек на фестивале еды в США

Обновлено в 00:02
Общество

AliExpress начнет поставлять товары в российские магазины

Обновлено в 02:57
Происшествия

В Москве госпитализировали Алексея Навального

24 июля Навального арестовали на 30 суток по обвинению в повторном нарушении правил проведения митинга.
Обновлено вчера в 06:03
Экономика

Михельсон попросил правительство помочь ямальскому суперпроекту

Председатель правления компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон попросил премьер-министра Дмитрия Медведева о субсидировании процентных ставок на строительство газовозов «Арктик СПГ -2». Соответствующее письмо он направил в середине июня.
Обновлено в 01:11
Происшествия

В Челябинске сторож детсада отбился от родителя бензопилой

В Челябинске сторож детского сада задержан за драку с пьяным родителем, который в выходной день пришел за своим ребенком и устроил драку.
Обновлено в 03:40
Политика

В Молдавии отменили запрет на поездки в Россию для чиновников

Президент Молдавии Игорь Додон проинформировал о том, что запрет на поездки членов правительства и парламента на территорию России был снят.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Эсминец ВМС Великобритании прибыл в Ормузский пролив

Эскадренный миноносец типа 45 Duncan ВМС Великобритании прибыл в Ормузский пролив для обеспечения безопасности морских торговых перевозок.
Обновлено вчера в 18:59
Кино

«Карнивал Роу» с Карой Делевинь и Орландо Блумом продлён на второй сезон

Amazon продлил фэнтезийную драму "Карнивал Роу" на второй сезон до официальной премьеры первых серий.
Обновлено в 03:37
Футбол

«Милан» уступил «Бенфике» в матче Международного кубка чемпионов

«Милан» проиграл «Бенфике» со счётом 0:1 в матче Международного кубка чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США).
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Обновлено вчера в 10:55
Происшествия

В Нигерии жертвами атаки боевиков стали 65 человек

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари резко осудил произошедшее 27 июля нападение боевиков радикальной группировки "Боко харам" на северо-востоке страны, жертвами которого стали 65 человек, передает Reuters.
Обновлено в 01:53
Футбол

ЦСКА — Локомотив 1:0

Впервые в истории Премьер-лиги рефери поставил пенальти, воспользовавшись системой видеопомощи арбитрам (VAR).
Обновлено вчера в 13:16
Политика

В Санкт-Петербурге прошел салют в честь Дня Военно-морского флота

Салют, посвященный Дню Военно-морского флота, украсил вечернее небо Санкт-Петербурга 30 залпами артиллерийских орудий и выстрелами из салютных установок на Большом пляже Петропавловской крепости и в Кронштадте.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

На дороге в Волгоградской области произошла утечка соляной кислоты

Обновлено в 01:34
Общество

Минобороны построит в «Патриоте» центр воспитания школьников

В подмосковном парке Минобороны «Патриот» построят учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард», рассказали РБК два источника в Минобороны.
Обновлено в 00:00
Общество

В Хельсинки зафиксировали абсолютный температурный рекорд

Самая старая метеостанция Финляндии — 175-летняя Кайсаниеми — зафиксировала новый температурный рекорд. Воздух прогрелся до 31,8 градусов.
Обновлено вчера в 14:00
Общество

Власти Байкальска эвакуируют десять домов из-за угрозы подтопления

Администрация города Байкальска, расположенного в пострадавшей от паводка Иркутской области, эвакуируют десять трехэтажных домов в связи с угрозой подтопления.
Обновлено в 01:17
Политика

МИД Украины выразил протест из-за визита Медведева в Крым

Визит главы российского правительства Дмитрия Медведева в Крым вызвал протест со стороны Министерства иностранных дел Украины.
Обновлено вчера в 08:21
Недвижимость

Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья

Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве.
Обновлено 27 июля в 17:20
ещё по теме
Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное