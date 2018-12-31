США уже начали выводить своих военнослужащих из Сирии, заявил в интервью телеканалу Newsmax американский госсекретарь Майк Помпео. По его словам, президент США Дональд Трамп по-прежнему привержен «обеспечению стабильности на всем Ближнем Востоке».

Помпео заявил, что США начали вывод войск из Сирии

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