Армия и оружие

Помпео заявил, что США начали вывод войск из Сирии
Коммерсантъ
16:48

США уже начали выводить своих военнослужащих из Сирии, заявил в интервью телеканалу Newsmax американский госсекретарь Майк Помпео. По его словам, президент США Дональд Трамп по-прежнему привержен «обеспечению стабильности на всем Ближнем Востоке».
Коммерсантъ16:48

Подробнее о событии

Болтон отправляется в Израиль и Турцию обсуждать Сирию и борьбу с ИГ

ТАСС21:23

Помпео подтвердил начало вывода американских войск из Сирии

РИА Новости17:24

Помпео объявил о начале вывода американских войск из Сирии

РБК17:05

Помпео заявил, что США начали вывод войск из Сирии

Коммерсантъ16:48

Помпео рассказал о выводе американских войск из Сирии

RT на русском16:29

Войска США начали выходить из Сирии

Российская газета16:18

Войска США начали выход из Сирии

Известия16:14
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 22:43, Ашберн
Армия и оружие

Иран отказался считать пуск ракет нарушением резолюции СБ ООН

Ранее 3 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что действия Тегерана демонстрируют «полное пренебрежение резолюции 2231, которая призывает иранский режим не предпринимать никаких действий, связанных с баллистическими ракетами, способными доставлять ядерное оружие».
Обновлено в 17:24
Армия и оружие

Экспресс-доставка: военные водолазы станут быстроходными

Силы специальных операций получат два быстроходных катера. Они станут площадкой для работы водолазов.
Обновлено в 16:01
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о 23 тыс. убитых в Сирии в 2018 году боевиков

Обновлено в 05:08
Армия и оружие

В Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ

«Газета.ру» сообщает о том, что в октябре прошлого года наблюдатели ОБСЕ потеряли в Донбассе БПЛА, который, как предполагается, «заглушили» над подконтрольной Киеву территорией.
Обновлено в 19:34
Армия и оружие

В США опубликовали сценарий и исход войны между Россией и НАТО

Издание The National Interest смоделировало военный конфликт между Россией и НАТО и спрогнозировало исход боевых столкновений.
Обновлено в 19:07
Армия и оружие

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии переходит к Польше

В четверг, 3 января миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии перешла к Польше.
Обновлено в 08:04
Армия и оружие

Военная полиция и спецназ провели на Кубани антидиверсионные учения

Бойцы спецназа и военной полиции "обеспечили охрану района погрузки военной техники и отразили нападение условной диверсионно-разведывательной группы", а штурмовые отряды выполнили задачу по освобождению заложников - "блокировали станцию и провели операцию по уничтожению условного противника", говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы ЮВО, опубликованном на сайте Минобороны России.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие

Военным США напомнили о рекомендации не ездить в Россию

Американским военнослужащим и гражданским сотрудникам Пентагона все еще не рекомендуется посещать Россию, заявило Европейское командование (EUCOM) вооруженных сил США.
Обновлено в 14:13
Армия и оружие

Дед Мороз поздравил военнослужащих ПВО Москвы с Новым годом

Дед Мороз посетил подразделения зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил, которые несут боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы, и вручил подарки военнослужащим боевых расчетов.
Обновлено в 00:40
Армия и оружие

Минобороны планирует модернизировать парк самолетов-амфибий Бе-12

Министерство обороны РФ намерено модернизировать в текущем году парк противолодочных самолетов-амфибий Бе-12.
Обновлено в 06:12
Армия и оружие

Военных лыжников в ЦВО за год стало вдвое больше

Отмечается, что в этом году в части ЦВО поступило более 20 тысяч пар современных лыж, прошедших войсковые испытания в Военном институте физической культуры.
Обновлено в 20:30
Армия и оружие

В Нигерии разбился военный вертолет, погибли пять человек

В результате крушения погибли пять человек.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие

Украина направила в Одессу военные катера

Украинские военные перебросили в Одессу несколько пограничных катеров. Об этом сообщили журналисты, публикуя видео операции.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие

Советским гаубицам «Акация» подарят вторую жизнь

Гаубицы начнут использовать снаряды нового поколения, пишет «Интерфакс-АВН».
Обновлено в 06:31
Армия и оружие

На Украине уничтожили артиллерийский снаряд времён Второй мировой войны

«Отделением группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС в Хмельницкой области был уничтожен один 76 мм артиллерийский снаряд времён Второй мировой войны», — указали в ведомстве.
Обновлено в 21:46
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