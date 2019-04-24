Политика
Помпео заявил, что Мадуро был готов покинуть ВенесуэлуRT на русском 18:01
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе интервью CNN заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы был готов покинуть страну 30 апреля на фоне ситуации в Боливарианской Республике.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:59, Ашберн
Политика
Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона
Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено в 09:11
Футбол
«Аякс» стал третьей командой ЛЧ с тремя выездными победами в плей-офф
Встреча завершилась со счетом 1:0. Отметим, «Аякс» также одержал гостевые победы на стадях 1/8 финала («Реал») и четвертьфинала («Ювентус»).
Обновлено в 17:56
Интернет
Цукерберг показал новый дизайн Facebook
Обновлено в 14:33
Энергетика
Острый дефицит: нефть дойдет до 100 долларов за баррель
В текущем году цены на нефть превысят 100 долларов за баррель — предсказывают в Bank of America Merrill Lynch.
Обновлено в 01:00
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Футбол
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено в 16:30
Авто
Как накажут водителя за неправильную перевозку собаки или кошки
Обновлено в 02:48
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Университете Северной Каролины произошла стрельба, есть погибшие
В кампусе Университета Северной Каролины в Шарлотте произошла стрельба. Погибли трое человек, еще трое ранены, сообщает местная служба NBC.
Обновлено в 18:52
Авто
Lada Raven станет «российским ответом Tesla»
Стоит упомянуть о том, что Lada Raven стала прототипом австрийского электрокара Milan Red от компании Milan Automotive, а также украинского автомобиля Himera Q с электрической силовой установкой и графеновой батареей.
Обновлено в 14:06
Политика
Трамп пригрозил властям Кубы санкциями «самого высокого уровня»
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил властям Кубы санкциями «самого высокого уровня» в связи с ситуацией в Венесуэле.
Обновлено в 18:28
Политика
Косачёв оценил заявления Болтона по Венесуэле
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в Facebook прокомментировал заявления советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона по Венесуэле.
Обновлено в 17:10
Футбол
Акинфеев: ЦСКА не наиграл на Лигу чемпионов
Обновлено в 16:50
Хоккей
Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России по хоккею
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук назначен капитаном сборной России.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Попадание ракеты в сирийский танк сняли на видео
Бойцы повстанческой группировки «Сирийская свободная армия» (ССА) засняли на видео прямое попадание ракеты в танк Сирийской арабской армии (САА).
Обновлено в 09:20
Общество
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Политика
Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отправить в отставку министра социальной политики Украины Андрея Реву, который оскорбил жителей Донбасса.
Обновлено в 10:32
Экономика
«Северный поток-2» потребовал от Дании ускориться
Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток-2», направила апелляцию с требованием аннулировать запрос Данией третьей заявки по маршруту газопровода, об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.
Обновлено в 11:10
Технологии
Результаты голосования шоу «Голос. Дети» проверят сотрудники Интерпола
Обновлено вчера в 04:13
Политика
Путин назначил нового посла России в Белоруссии
Член Совфеда и губернатор Назначенный новым послом России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев родился в 1959 году в Ленинграде.
Обновлено в 17:43
Происшествия
Архангельскому активисту грозит уголовное дело за митинг 7 апреля
30 апреля в Архангельске задержан первый активист в рамках уголовного дела о несанкционированном митинге, который проходил 7 апреля.
Обновлено в 11:21
Политика
МВД: 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российский паспорт
Российское гражданство хотят получить 86% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, рассказал представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 09:51
Гаджеты
Продажи iPhone сократились на 17%
Отмечается, что прибыль за первые три месяца 2019 года снизилась на 16% до $11,56 млрд. Выручка упала на 5% — до $58,02 млрд.
Обновлено в 17:42
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Политика
ЦИК Украины объявил Зеленского избранным президентом
Центральная избирательная комиссия Украины объявила официальные итоги президентских выборов и объявила Владимира Зеленского победителем.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В столице Аргентины ищут взрывные устройства
Обновлено в 17:03
Политика
США отказали в визе для поездки в ООН замглавы департамента МИД России
Посольство США не выдало визу заместителю директора департамента информации и печати МИД РФ для поездки в ООН на заседание по СМИ, сообщила во вторник журналистам официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обновлено в 15:29
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено в 14:06
Политика
Советник Трампа поставил ультиматум приближенным Мадуро
Каких-либо доказательств, что приближенные Мадуро выразили готовность выступить против него, Болтон не привел.
Обновлено в 15:55
Экономика
ЦБ реабилитировал 107 банкиров и глав финорганизаций из черного списка
В феврале в ЦБ рассказали о реабилитации 77 банкиров и глав финорганизаций из этого перечня.
Обновлено в 08:54