Помпео заявил, что Мадуро был готов покинуть ВенесуэлуRT на русском 18:01

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе интервью CNN заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы был готов покинуть страну 30 апреля на фоне ситуации в Боливарианской Республике.

Помпео заявил, что Мадуро был готов покинуть Венесуэлу

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