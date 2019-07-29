Политика
Помпео заявил, что Иран отказался его принятьГазета.Ru 18:31
"Режим не принял мое предложение", - отметил Помпео. Он добавил, что глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф часто приезжает в Соединенные Штаты, где он может "говорить свободно". В связи с этим Помпео выразил удивление, что глава государства Али Хаменеи не может сделать для него то же самое.
Читать в источнике
Оценить
Недавно я предложил приехать в Тегеран и напрямую поговорить с иранским народом. Режим не принял моё предложение.
— Майк Помпео, американский политикRT на русском 18:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
Наука
В Новой Зеландии обнаружен пень-вампир
Обновлено в 19:44
Армия и оружие
Венесуэла пожалуется в ООН на нарушения США ее воздушного пространства
Венесуэла намерена обратиться в ООН с жалобой на нарушение Соединенными Штатами воздушного пространства страны, сообщил глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в твиттере.
Обновлено в 21:07
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Политика
Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией
Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.
Обновлено в 11:10
Политика
ОБСЕ: языковая политика на Украине вносит дискриминацию
Верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств Ламберто Заньер считает, что языковая политика, сложившаяся на Украине, нарушает права национальных меньшинств и вносит элементы дискриминации.
Обновлено в 21:09
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Футбол
Дзюба заявил, что Аршавин в футболе не разбирается
Дзюба заявил, что рад за голкипера, но затем добавил: «Есть просьба: уберите Аршавина от выбора лучших игроков — он в футболе не разбирается, поэтому пусть будет кто-нибудь другой» Игра с «Оренбургом» закончилась со счетом 2:0 в пользу «Зенита».
Обновлено в 15:48
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных
Обновлено в 14:19
Политика
Интервью Путина телеканалу Fox News номинировали на премию «Эмми»
Интервью президента России Владимира Путина американскому телеканалу Fox News номинировано на телевизионную премию «Эмми», говорится на сайте телеканала.
Обновлено в 11:21
Энергетика
«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока
Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено в 08:11
Футбол
«Динамо» обыграло «Шахтёр» в матче за Суперкубок Украины по футболу
Киевское «Динамо» одержало победу над донецким «Шахтёром» в матче за Суперкубок Украины по футболу.
Обновлено в 16:53
Здоровье
В ФОМС напомнили о максимальных сроках ожидания приема врача
Глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Наталья Стадченко озвучила сроки ожидания приема у врачей всех специализаций, которые прописаны в программе государственных гарантий.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес
Ирина Шейк закрутила роман с бывшим мужем Дженнифер Энистон
Российская модель Ирина Шейк после расставания с актером Брэдли Купером завела новый роман с экс-мужем Дженнифер Энистон — актером Джастином Теру.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Sohu: Т-90АМ проигрывает по цене новейшему китайскому изделию
Китайское издание Sohu решило составить рейтинг ОБТ, руководствуясь их стоимостью.
Обновлено в 18:39
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Общество
В Тулуне началась эвакуация из-за угрозы нового паводка
В Тулуне (Иркутская область) началась эвакуация жителей из-за угрозы дождевого паводка, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
Обновлено в 05:56
Автоспорт
Гонщики Alfa Romeo оштрафованы и потеряли очки
Обновлено в 15:02
Общество
Не стригшийся 10 лет подросток потряс парикмахера
Подросток Оуэйн Томас (Owain Thomas) из Уэльса впервые за 10 лет решил подстричь волосы и заставил попотеть парикмахера, пишет Daily Mail.
Обновлено в 06:06
Общество
В зоне наводнения в Приамурье запретят продажу крепкого алкоголя
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при правительстве Амурской области поддержала предложение прокуратуры запретить продажу алкогольной продукции в населенных пунктах, оказавшихся в зоне наводнения, сообщает региональная прокуратура.
Обновлено в 20:53
Политика
Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.
Обновлено в 08:46
Наука
Создан способ зарядки смартфона от человеческого тела
Обновлено 26 июля в 04:15
Происшествия
NBC: на фестивале в Калифорнии произошла стрельба
Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния.
Обновлено в 21:31
Общество
Более половины россиян не готовы оформить электронные паспорта
Главным достоинством электронного паспорта россияне называют его универсальность, когда в одном документе могут содержаться все необходимые данные (11%).
Обновлено в 20:36
Экономика
Камчатскую продукцию представят на ведущих площадках интернет-торговли
В ходе переговоров были выявлены товары с экспортным потенциалом, обсуждены концепция, детали и план вывода товаров на торговую площадку, стратегия продвижения камчатской продукции посредством интернет-инструментов и туристических инфраструктурных объектов.
Обновлено в 18:31
Происшествия
Экс-сотрудник администрации президента РФ получил 4,5 года за мошенничество
Бывший начальник департамента администрации президента России Михаил Горбатов, который одновременно был штатным сотрудником ФСБ, признан 235-м гарнизонным военным судом виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 19:54
Здоровье
В Индии на свет появился ребенок-русалка
Обновлено в 13:54
Политика
ЕС резко осудил задержания протестующих в Москве
Обновлено в 04:19