Недавно я предложил приехать в Тегеран и напрямую поговорить с иранским народом. Режим не принял моё предложение.

"Режим не принял мое предложение", - отметил Помпео. Он добавил, что глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф часто приезжает в Соединенные Штаты, где он может "говорить свободно". В связи с этим Помпео выразил удивление, что глава государства Али Хаменеи не может сделать для него то же самое.

Помпео заявил, что Иран отказался его принять

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