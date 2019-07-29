Политика

Помпео заявил, что Иран отказался его принятьГазета.Ru вчера в 18:31

"Режим не принял мое предложение", - отметил Помпео. Он добавил, что глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф часто приезжает в Соединенные Штаты, где он может "говорить свободно". В связи с этим Помпео выразил удивление, что глава государства Али Хаменеи не может сделать для него то же самое.
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Майк Помпео
Недавно я предложил приехать в Тегеран и напрямую поговорить с иранским народом. Режим не принял моё предложение.
— Майк Помпео, американский политикRT на русском вчера в 18:39

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