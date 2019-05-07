Политика
Помпео заявил, что Германия с пониманием отнеслась к отмене его визитаРИА Новости 18:28
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Германия с пониманием отнеслась к отмене его визита. Во вторник Помпео неожиданно отменил поездку в Берлин и вместо этого посетил Багдад, объяснив визит в Ирак "эскалацией действий со стороны Ирана".
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Происшествия
Японец признался, что хотел ударить ножом принца Хисахито
Задержанный японец признался, что хотел ударить ножом 12-летнего принца Хисахито. Об этом сообщает газета Санкэй.
Обновлено в 22:04
Общество
Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Футбол
«Ливерпуль» разгромил «Барселону» и пробился в финал Лиги чемпионов
"Ливерпуль" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА сезона - 2018/2019, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:56
Происшествия
Двое фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» объявлены в розыск
Следственный комитет России объявил в розыск двух человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 09:21
Наука
В Боливии найдены древние наркотики для общения с духами
Останки шаманов, вместе с которыми индейцы похоронили и древние наркотики, были найдены в пещере Куэва дель Чилено, что на юго-западе Боливии.
Обновлено в 07:50
Политика
Немецкий журналист заявил, что дружба Германии с США «разбита вдребезги»
Неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Германию стала свидетельством того, что дружба между двумя странами "разбита вдребезги".
Обновлено в 22:13
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
Власти городка Муссомели на юге Сицилии предлагают приобрести в собственность дома всего за один евро при условии, что владелец отремонтирует постройку в течение года, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:37
Происшествия
«Аэрофлот» будет 14 лет платить зарплату погибшего бортпроводника SSJ-100 его семье
Обновлено в 12:56
Происшествия
Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов
Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Штраф за превышение скорости предложили привязать к доходу нарушителей
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) выступил с предложением сделать штраф за превышение скорости зависимым от дохода или стоимости автомобиля нарушителя.
Обновлено в 11:28
Общество
Минобороны показало уникальные снимки полководцев времен войны
Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел, посвященный фронтовым фотографиям известных полководцев времен Великой Отечественной войны.
Обновлено в 17:18
Армия и оружие
Боевики обстреляли населенные пункты в трех провинциях Сирии
Боевики в течение суток обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Латакия, Идлиб и Алеппо.
Обновлено в 15:33
Футбол
Агуэро, Азар и Салах претендуют на звание игрока сезона в АПЛ
Английская премьер-лига (АПЛ) опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока сезона Как сообщает официальный сайт лиги, среди соискателей награды есть Серхио Агуэро, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг (все — "Манчестер Сити"), Садио Мане, Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк (все — "Ливерпуль"), а также Эден Азар (" Челси").
Обновлено в 15:35
Происшествия
В «Матросской тишине» нашли наркотики в конфетах
ФСИН сообщила о выявлении сотрудниками московского СИЗО-1 "Матросская тишина" наркотиков, спрятанных в передаче для заключенного.
Обновлено в 12:23
Общество
Жителя Ярославля обвинили в неуважении власти за фото граффити
Сфотографировавший скандальное граффити про Путина на фасаде ярославского ГУ МВД местный житель Кирилл Попутников обвинён в неуважении к власти.
Обновлено в 22:41
Происшествия
Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина
Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».
Обновлено в 10:45
Авто
Китай может завалить весь мир своими подержанными машинами
Как говорится, разница ощутима. Поэтому в скором времени весь мир может быть завален китайскими б/у машинами.
Обновлено в 04:24
Политика
В Раде предложили ещё одну дату инаугурации Зеленского
«Предлагаю изменить на день дату инаугурации Владимира Зеленского — с 19 на 20 мая, чтобы не пересекаться с Днём памяти жертв политических репрессий», — написал политик в Facebook.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
Украинский эксперт предложил заложить на границе с Россией ядерные мины
Украина может использовать ядерно-минные заграждения в качестве одного из средств сдерживания "российской агрессии".
Обновлено в 20:30
Армия и оружие
В Афганистане погиб американский военный
Американский военнослужащий погиб в провинции Нангархар на востоке Афганистана, сообщил во вторник Пентагон.
Обновлено в 20:24
Политика
NYT: бизнес Трампа с 1985-го по 1994 год потерял $1,17 млрд
Бизнес президента США Дональда Трампа с 1985 года по 1994 год понес убытки на $1,17 млрд. Об этом сообщила газета The New York Times.
Обновлено в 21:18
Происшествия
Полиция задержала захватившего заложников в магазине под Тулузой
Во Франции полиция задержала молодого человека, захватившего в заложники пять человек в табачном магазине в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы.
Обновлено в 18:33
Политика
Глазьев назвал ложной интерпретацию СМИ его слов о заселении Донбасса
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что слова господина Глазьева о возможном массовом заселении Донбасса евреями являются его личным мнением, а также допустил,что они некорректны.
Обновлено в 15:56
Театры
Самбурская со скандалом ушла из театра
Актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула театр на Малой Бронной раньше намеченного срока.
Обновлено в 22:18
Политика
Порошенко не явился в Генпрокуратуру на допрос по делу о Майдане
Ранее Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о гибели людей в ходе Евромайдана.
Обновлено в 03:19