Политика
Помпео заявил Лаврову, что Россия виновна в бедствиях народа ВенесуэлыREGNUM 12:03
Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обвинил Москву в негативном воздействии на ситуацию в Венесуэле, сообщает 25 марта пресс-служба Госдепа США.
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с чего всё началось
«Госсекретарь сказал российскому министру иностранных дел Лаврову, что Соединённые Штаты и страны региона не будут бездействовать, пока Россия усугубляет напряжённость в Венесуэле», — говорится в заявлении.RT на русском10:52
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