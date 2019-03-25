Помпео заявил Лаврову, что Россия виновна в бедствиях народа ВенесуэлыREGNUM 12:03

с чего всё началось

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым обвинил Москву в негативном воздействии на ситуацию в Венесуэле, сообщает 25 марта пресс-служба Госдепа США.

Помпео заявил Лаврову, что Россия виновна в бедствиях народа Венесуэлы

Политика Канада предоставила убежище женщине, укрывавшей Сноудена Канада предоставила убежище женщине, которая помогла автору утечек об американских спецслужбах Эдварду Сноудену спрятаться в Гонконге, сообщила канадская правозащитная организация "Ради беженцев".

Общество Москвичи начали покидать город На долю москвичей, уезжающих из города на время или навсегда, приходится 32 процента всех выставленных в аренду квартир столицы.

Политика США не потерпят враждебного вмешательства в дела Запада Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предупредил о недопустимости иностранного вмешательства в общие западные ценности.

Энергетика Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».

Происшествия Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.

Армия и оружие Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.

Армия и оружие Ядерные бомбардировщики США заметили у границ России Три стратегических бомбардировщика США заметили у российских границ. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Пентагон испытал две противоракеты В ходе испытаний были запущены две противоракеты, перехватывающие межконтинентальные баллистические ракеты.

Теннис Miami Open. Роджер Федерер добился победы в третьем круге Швейцарский теннисист Роджер Федерер прошёл в 1/8 финала турнира в Майами, победив серба Филипа Крайиновича, - 7/5, 6/3.

Политика Пентагон выделил миллиард долларов на строительство стены Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан разрешил использование одного миллиарда долларов для возведения стены на американо-мексиканской границе.

Транспорт На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.

Политика Пенсионная реформа обойдёт полицейских стороной Вопросы повышения пенсионного возраста не разрабатывались и не планируются.

Шоу-бизнес Дочь Тома Круза выросла его точной копией Правда, в плотном графике актера совсем не осталось места для его единственной родной дочери Сури.

Политика В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

Политика Порошенко призвал украинцев не вставать на колени перед Путиным Украинцам не следует "вставать на колени и просить со слезами на глазах прощения" у Владимира Путина, заявил Петр Порошенко в эфире телеканала "Прямой".

Политика Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил от должностей министра природных ресурсов Анатолия Романова и министра труда и социальной защиты населения Андрей Федотов.

Космос Рогозин подсчитал цену сверхтяжелой ракеты Головные научный и финансовый институты Роскосмоса — ЦНИИмаш и «Агат» — подсчитали, что разработка и изготовление первого экземпляра новой российской сверхтяжелой ракеты обойдутся в 1,5 триллиона рублей.

Финансы Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО выросла в 2018 г на 17% Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в 2018 году выросла почти на 17% по сравнению с предыдущим годом и составила 39,5 миллиарда рублей, сообщил банк в понедельник.

Общество Алтайский министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за барнаульскую учительницу, которая была вынуждена уйти из школы после скандала из-за фотографии в купальнике.

Политика Гуайдо призвал сторонников приготовиться к захвату власти в Венесуэле Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал своих сторонников приготовиться к проведению операции «Свобода», которая приведет к захвату власти в Венесуэле.

Хоккей Овечкин и «Вашингтон» посетили Белый дом и встретились с Трампом Игроки действующего обладателя Кубка Стэнли клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" в понедельник посетили Белый дом и встретились с президентом США Дональдом Трампом, сообщается в микроблоге журналиста Рейтер Стива Холланда в Twitter.

Здоровье Детской больнице на Васильевском подарят уникальные мединструменты Княгиня Вера Оболенская подарит больнице святой Марии Магдалины на Васильевском острове уникальные хирургические инструменты.

Культура Дима Билан пришел на награждение на костылях Торжественная церемония награждения прошла в День работника культуры в атриуме Большого театра.

Политика Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанами Президент США Дональд Трамп в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.