Политика

Помпео заявил Чавушоглу о «разочаровании» из-за ситуации с С-400RT на русском вчера в 13:16

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу выразил «разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных систем С-400. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.
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Помпео выразил Чавушоглу разочарование в связи с покупкой Анкарой С-400

ТАССвчера в 13:24

Помпео заявил о «разочаровании» США из-за покупки Анкарой российских С-400

RT на русскомвчера в 16:14

Помпео выразил главе МИД Турции разочарование из-за покупки С-400

Известиявчера в 13:45

Помпео выразил Чавушоглу разочарование в связи с покупкой российских С-400

Коммерсантъвчера в 18:45

Помпео выразил Турции соболезнования в связи с терактом в Эрбиле

РИА Новостивчера в 13:20

Анкара и Вашингтон обсудили программу F-35 и поставки C-400

РБКвчера в 09:39

Главы МИД Турции и США обсудили ситуацию с С-400

Газета.Ruвчера в 08:35
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:53, Вашингтон
Происшествия

В Москве у безработного украли рюкзак с пятью миллионами рублей

На северо-востоке Москвы у безработного украли почти пять миллионов рублей.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Зампред правительства Сахалинской области уволен из-за драки в кафе

Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в воскресенье отстранил от должности заместителя председателя правительства региона Кирилла Подберезного из-за драки в одном из кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 02:41
Политика

После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыски

Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

Мужчина погиб в упавшем в Байкал автомобиле

Обновлено в 02:54
Единоборства

Пакьяо завоевал чемпионский титул WBA Super в бою с Турманом

Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо победил по очкам американца Кита Турмана и завоевал чемпионский титул WBA Super в полусреднем весе.
Обновлено в 01:19
Недвижимость

Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке

Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».
Обновлено вчера в 11:59
Политика

Медведев поздравил Дамаск с 75-летием установления дипотношений

Обновлено в 03:38
Политика

На Украине начались выборы в Верховную Раду

Досрочные выборы в Верховную Раду были назначены после того, как президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента во время инаугурационной речи 20 мая.
Обновлено в 01:26
Армия и оружие

В воздушном пространстве Венесуэлы обнаружен самолет-разведчик США

О нарушении воздушного пространства Венесуэлы принадлежащим США самолетом-разведчиком заявили в министерстве обороны республики.
Обновлено вчера в 17:35
Общество

Названы сроки восстановления дамб в Иркутской области

Глава Иркутской области Сергей Левченко заявил, что 26 разрушенных при наводнении дамб в регионе уже восстанавливают.
Обновлено в 02:51
Единоборства

Олейник попал в больницу после боя с Харрисом

Россиянин Алексей Олейник обратился за медицинской помощью после поражения в поединке с американцем Уолтом Харрисом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Сан-Антонио (США, штат Техас).
Обновлено в 03:22
Происшествия

В Приамурье ливни размыли участок федеральной трассы

В Амурской области участок федеральной трассы Чита — Хабаровск временно закрыт для проезда в районе Сковородино из-за размыва дорожного полотна после ливней.
Обновлено в 00:55
Энергетика

Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»

Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено 19 июля в 06:58
Политика

Лондон может ввести санкции против Ирана после задержания танкера

Ранее Британия заподозрила Россию в причастности к задержанию судна Британия может объявить о введении дипломатических и экономических мер против Ирана после инцидента с танкером Stena Impero, задержанным недавно в Ормузском проливе.
Обновлено в 02:15
Теннис

Кафельникова включили в зал теннисной славы

Обновлено вчера в 23:24
Наука

Женщины с диабетом на 47% чаще заболевают сердечной недостаточностью

В ходе исследования ученые из США выяснили, что страдающие от диабета женщины значительно чаще сталкиваются со смертельно опасной сердечной недостаточностью, если сравнивать с мужчинами.
Обновлено 19 июля в 07:30
Единоборства

Дерек Чисора нокаутировал Артура Шпильку

Обновлено вчера в 16:21
Происшествия

Обнаружено кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max

Кладбище проблемных самолетов Boeing 737 Max, полеты которых были запрещены после авиакатастрофы, обнаружено в логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторфилле.
Обновлено вчера в 19:17
Спорт

Андрусенко и Егорова пробились в финал на ЧМ по плаванию

Обновлено в 01:53
Путешествия

В России увлеклись новым видом туризма

В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
Обновлено в 00:51
Кино

Фильм «Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара» по сборам

Обновлено в 02:13
Футбол

В РФС отреагировали на столкновение между фанатами «Спартака» и ОМОН

Представитель Российского футбольного союза (РФС) прокомментировал инцидент, который произошёл после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОН.
Обновлено в 02:46
Космос

50 лет назад состоялась высадка на Луну

Модуль с двумя членами экипажа пробыл на Луне около 21 часа, совершил взлёт и стыковку с кораблём на орбите, после чего был взят курс на Землю.
Обновлено в 03:20
Кино

Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»

Обновлено вчера в 06:26
Экономика

Амстердаму надоели чужие данные

В последние годы технологические компании открыли в регионе десятки центров обработки данных (ЦОД).
Обновлено в 03:10
Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:1

Обновлено вчера в 12:49
Политика

Путин пообещал Mercedes мальчику из Тулуна

Обновлено 19 июля в 06:06
Общество

British Airways и Lufthansa приостановили полеты в Каир

Авиакомпании British Airways и Lufthansa объявили о приостановке полетов в Каир из соображений безопасности.
Обновлено в 03:37
Политика

КПП в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании

Контрольно-пропускной пункт "Майорское" в Донбассе приостановил работу из-за сообщения о минировании, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Девушка упала с параплана в горах Кабардино-Балкарии

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