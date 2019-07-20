Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу выразил «разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных систем С-400. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

Помпео заявил Чавушоглу о «разочаровании» из-за ситуации с С-400

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