Политика

Помпео заявил Чавушоглу, что разочарован сделкой по С-400РИА Новости 13:06

Госсекретарь США Майк Помпео заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу в телефонном разговоре в субботу, что США разочарованы сделкой по покупке Турцией российских ЗРК С-400.
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