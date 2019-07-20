Политика
Помпео заявил Чавушоглу, что разочарован сделкой по С-400РИА Новости 13:06
Госсекретарь США Майк Помпео заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу в телефонном разговоре в субботу, что США разочарованы сделкой по покупке Турцией российских ЗРК С-400.
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Политика
В РПЦ раскритиковали импортозамещение лекарств
Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион осудил запрет на госзакупки импортных лекарств и медоборудования.
Обновлено в 14:59
Армия и оружие
В Донбассе начинает действовать бессрочный режим прекращения огня
С полуночи 21 июля в Донбассе вступает в силу очередной режим прекращения огня, который должен стать бессрочным.
Обновлено в 17:15
Космос
«Союз МС-13» пристыковался к МКС
«Пилотируемый корабль «Союз МС-13» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции», — указывается в сообщении в Twitter.
Обновлено в 18:53
Наука
Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта
Обновлено вчера в 02:59
Политика
В НАТО призвали Иран освободить британский танкер
В НАТО прокомментировали задержание Ираном британского танкера Stena Impero в районе Ормузского пролива и призвали к немедленному освобождению судна.
Обновлено в 17:58
Политика
Зеленский показал на видео ржавую «Украину»
Обновлено в 18:52
Политика
В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце
Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
Обновлено в 19:42
Шоу-бизнес
Дочь Василисы Володиной выросла ее копией
Поклонники отметили, что Виктория очень похожа на маму. В августе девушке исполнится 18 лет, она окончила школу с золотой медалью.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
WSJ: Equifax выплатит около $700 млн в США из-за утечки данных
Американское бюро кредитных историй Equifax выплатит около $700 млн американским властям в связи с тем, что хакеры получили доступ к данным примерно 145 млн ее клиентов.
Обновлено вчера в 22:03
Футбол
Сарри высказался о возможном трансфере Погба в «Ювентус»
Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри поделился мнением об игре полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Обновлено в 13:25
Общество
На Приморье движется тайфун «Данас»
На Приморский край со стороны Японского моря надвигается тайфун «Данас», сообщает ОТР.
Обновлено 18 июля в 09:14
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак отдохнул в клубе с незнакомкой
Вчера экс-супруга украинской звезды застали в объятиях эффектной брюнетки. Мурата Налчаджиоглу подозревают в новом романе.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Военный корабль США сбил иранский беспилотник
Обновлено 18 июля в 15:29
Происшествия
Ребенок погиб при обрушении стены заброшенного здания в Татарстане
Ребенок погиб в результате обрушения стены при разборе заброшенного здания в Республике Татарстан.
Обновлено в 16:58
Политика
Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 10:31
Футбол
Гризманн заявил, что плакал от радости после перехода в «Барселону»
Французский нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал об эмоциях после перехода в новый клуб.
Обновлено в 15:59
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Музыка
Эд Ширан выступил в Москве в футболке с гербом РФ
Обновлено вчера в 16:58
Шоу-бизнес
Сына Плющенко увезли в больницу после тренировки
Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша получил травму во время тренировки, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 11:19
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Политика
Замглавы МИДа Рябков встретится с руководством Венесуэлы
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в субботу начнет серию переговоров с руководством Венесуэлы, дипломат пробудет в Каракасе до 22 июля.
Обновлено в 13:10
Армия и оружие
Украина собирается купить списанные корабли советской постройки
Превратив вследствие провальной политики и тотальной коррупции основную часть своего военно-морского флота в ржавые лохани, частично продав, частично порезав на металл, командование ВМСУ теперь рассматривает возможность приобретения кораблей советской постройки.
Обновлено в 12:50
Наука
Новые VR-перчатки позволяют почувствовать виртуальную реальность
Созданная инженерами из Южнокорейского института VR-перчатка позволяет потрогать объекты в виртуальной реальности на ощупь.
Обновлено вчера в 13:39
Политика
МИД РФ: консультации с Нидерландами по МН17 идут
Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что консультации с Нидерландами по МН17 идут, они носят конфиденциальный характер.
Обновлено вчера в 07:12
Армия и оружие
Пентагон увидел в доктрине РФ вызов концепции ядерного сдерживания США
Пентагон увидел в доктрине РФ вызов концепции ядерного сдерживания США.
Обновлено в 19:02
Наука
Названы способные повлиять на появление рака события в жизни
Американские ученые пришли к выводу, что на развитие рака может повлиять так называемый синдром такоцубо или синдром разбитого сердца.
Обновлено в 10:17
Политика
После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыски
Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом.
Обновлено в 19:43
Экономика
Минтруд не станет увеличивать пособия по безработице в 2020 году
Максимальный и минимальный размеры пособий по безработице в следующем году сохранятся на нынешнем уровне — восемь тысяч и полторы тысячи рублей соответственно.
Обновлено вчера в 11:57