Госсекретарь США Майк Помпео заявил своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу в телефонном разговоре в субботу, что США разочарованы сделкой по покупке Турцией российских ЗРК С-400.

Помпео заявил Чавушоглу, что разочарован сделкой по С-400

Армия и оружие Германия готовится наращивать расходы на вооружение Расходы на вооружения Германии должны быть увеличены. Об этом заявила новая глава Минобороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает DW.

Политика На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.

Единоборства Чисора отправил Шпильку в жесткий нокаут Поединок завершился во второй трехминутке, когда Чисора нанес сопернику мощнейший хук справа, а затем завершил атаку серией ударов, отправив Шпильку в глухой нокаут.

Футбол «Спартак» упустил победу в Ростове-на-Дону Субботнюю программу второго тура российской премьер-лиги завершил матч в Ростове-на-Дону. "Ростов" принимал московский "Спартак".

Музыка Российская группа Lumen запишет саундтрек к комиксу про Бэтмена Ряд комиксов о Бэтмене и других принадлежащих DC Comics персонажах был опубликован в России издательством "Азбука-Аттикус".

Футбол Карпин: «„Ростов“ должен был обыгрывать „Спартак“, но не смог» Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает, что его команда должна была обыгрывать «Спартак» в домашнем матче второго тура чемпионата России.

Политика На крупнейшем металлургическом заводе Украины прошли обыски Служба безопасности Украины (СБУ) пришла с обысками на крупнейшее металлургическое предприятие страны — «АрселорМиттал Кривой Рог».

Общество Около 11 тыс. россиян получают зарплату более 1 млн рублей Зарплату более 1 млн руб. в месяц получает не менее 11 тыс. человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, свидетельствуют данные Росстата.

Происшествия ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия Украинские силовики открыли огонь по жилым домам в городе Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

Политика Посол Украины заявил о подрыве в Киеве доверия к Германии Доверие многих украинцев к Германии подорвано в связи с восстановлением полномочий делегатов из России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью немецкой газете Die Welt.

Общество British Airways приостановила полеты в Каир В целях безопасности авиакомпания "Британские авиалинии" (British Airways) на неделю приостановила полеты в Каир.

Футбол Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Энергетика Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.

Недвижимость Квартиры наполнились арендаторами Заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-недвижимость» Оксана Полякова поясняет, что в Москве средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры сейчас 37 тыс. руб. в месяц.

Гаджеты Из компании Xiaomi начали уходить топ-менеджеры Из компании Xiaomi начали уходить топ-менеджеры, по крайне мере о таком намерении заявили сразу два представителя – глава отдела бренда Poco Джай Мани (Jai Mani) и международный директор по продуктам и маркетингу Xiaomi Донован Сунг (Donovan Sung).

Армия и оружие Китайский эсминец посетит Санкт-Петербург с визитом Ракетный эскадренный миноносец ВМС КНР «Си Ань» прибудет 24 июля в Санкт-Петербург с неофициальным визитом.

Армия и оружие В ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня В Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках издали приказы о полном прекращении огня.

Происшествия Все энергоблоки Калининской АЭС вышли на полную мощность По информации концерна "Росэнергоатом", все четыре энергоблока Калининской АЭС выведены на полную мощность после произошедшей 18 июля остановки трех из них, вызванной коротким замыканием.

Футбол «Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Шоу-бизнес Алексей Панин показал свою 10-летнюю дочь с сигаретой Актер Алексей Панин шокировал поклонников, опубликовав видео, где его десятилетняя дочь держит в руках сигарету.