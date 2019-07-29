Политика
Помпео выступил за расширение диалога с Россией по нераспространениюRT на русском 09:53
Соединённые Штаты рассчитывают на расширение сотрудничества с Россией по нераспространению ядерного оружия, заявил госсекретарь США Майк Помпео в Экономическом клубе в Вашингтоне.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 11:43, Вашингтон
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 09:06
Происшествия
Российские второклассники напали на магазин игрушек с пистолетом
Двое второклассников на Урале совершили нападение на магазин игрушек, вооружившись пневматическим пистолетом, сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 08:39
Здоровье
5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики
Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.
Обновлено в 11:17
Экономика
Росстат зафиксировал рост уровня бедности
Установленный Министерством труда прожиточный минимум в России составляет 10753 руб. В первом квартале 2018 года по обновленной методологии Росстата доходами ниже прожиточного минимума располагали 13,9% населения страны, или 20,4 млн человек.
Обновлено в 10:59
Политика
Мэрия Москвы сообщила СПЧ о согласовании акции третьего августа
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил РИА Новости, что мэрия Москвы сообщила ему о согласовании акции, запланированной незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму в столице на 3 августа, при этом Совет будет следить за ее ходом.
Обновлено в 11:08
Футбол
Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»
Обновлено в 08:56
Общество
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек
Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Навального выписали из больницы
Обновлено в 07:30
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой»
Обновлено в 10:03
Здоровье
Минздрав предложил премировать врачей за обнаружение рака
Минздрав предложил премировать врачей, выявивших рак у пациентов во время диспансеризации или профилактического осмотра.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Цех по производству шуб горит в Пятигорске
Цех по производству меховых изделий загорелся в Пятигорске Ставропольского края днем 29 июля, сообщили в экстренных службах региона.
Обновлено в 10:45
Происшествия
В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане
Уголовное дело возбуждено следователями Москвы по факту убийства девушки-блогера, тело которой нашли накануне в квартире жилого дома по улице Пырьева.
Обновлено вчера в 07:59
Армия и оружие
Азербайджан и Армения обменялись обстрелами на границе
Обновлено в 09:38
Общество
Жителям подтопленного села в Приамурье посоветовали бросить курить
Жители села Угловое, отказавшиеся эвакуироваться из-за паводка, попросили для себя сладости и сигареты.
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено 27 июля в 20:08
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Обновлено в 11:04
Политика
Украинский посол раскрыл масштаб военной помощи из США
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Россия начала серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21
Футбол
Кокорин и Мамаев сравнили жизни в «Бутырке» и в колонии
Бывший нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о разнице условий содержания в Бутырском СИЗО и колонии №4 в Белгородской области, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 09:33
Футбол
Китайский клуб заинтересован в трансфере Фернандо
Обновлено в 11:15
Кино
Александр Петров бросил Ирину Старшенбаум ради звезды сериала про 90-е
Знакомство пары состоялось на съемках фильма "Стрельцов", где Петров исполнил роль звезды советского футбола Эдуарда Стрельцова, а Милославская сыграла его супругу Аллу.
Обновлено в 09:34
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Политика
Порошенко отказался от госохраны и покинул Украину
Бывший президент Украины Пётр Порошенко отказался от государственной охраны и вместе с семьёй выехал с территории страны.
Обновлено в 11:39
Политика
Журавль в небе: Герус призвал потерпеть высокие тарифы сегодня ради устойчивой экономики завтра
По данным соцопроса компании «Рейтинг» от 18 июля, высокие тарифы на коммунальные услуги входят в топ-3 проблем страны, которые волнуют украинцев.
Обновлено в 04:14
Общество
Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре
Церемония прощания с журналистом, историком, телеведущим Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре.
Обновлено в 10:28
Авто
Фирма Maruti Suzuki приготовила для Индии новый компакт
Осенью на рынок Индии выйдет новый компактный паркетник, основанный на концепте Future-S.
Обновлено в 08:01
Экономика
Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях «жесткого» Brexit
Фунт стерлингов обновил двухлетний минимум в ходе торговой сессии в понедельник из-за усиления опасений о том, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения.
Обновлено в 09:46