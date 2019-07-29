Соединённые Штаты рассчитывают на расширение сотрудничества с Россией по нераспространению ядерного оружия, заявил госсекретарь США Майк Помпео в Экономическом клубе в Вашингтоне.

Помпео выступил за расширение диалога с Россией по нераспространению

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