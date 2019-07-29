Политика

Помпео выступил за расширение диалога с Россией по нераспространениюRT на русском 09:53

Соединённые Штаты рассчитывают на расширение сотрудничества с Россией по нераспространению ядерного оружия, заявил госсекретарь США Майк Помпео в Экономическом клубе в Вашингтоне.
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Помпео выступил за диалог с Россией по ядерному оружию

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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 17:51, Вашингтон
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