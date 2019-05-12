Политика

Помпео выступил за поиск общих интересов с РоссиейRT на русском 04:22

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Вашингтону и Москве удастся найти общие интересы во множестве сфер, а хорошим примером этого является работа в Сирии и Афганистане.
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Помпео намерен продолжить поиск общих интересов с Россией

Газета.Ru06:51

Госсекретарь США Майкл Помпео приедет сегодня в Москву для переговоров с министром иностранных дел и президентом

Эхо Москвы07:00

Помпео в Москве собирается обсудить Афганистан, Венесуэлу и Сирию

Московский Комсомолец01:29

Помпео положительно отозвался о работе с Россией по ситуациям в Сирии, Афганистане и Венесуэле

Коммерсантъ04:20

Помпео назвал борьбу с терроризмом одной из сфер хорошего взаимодействия с Россией

Интерфакс03:38

Помпео выступил за поиск общих интересов с Россией

RT на русском04:22

Помпео заявил, что во время визита в Россию намерен обсудить Афганистан, Венесуэлу и Сирию

ТАСС01:12
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Политика

Путин рассказал о своих чувствах во время акции «Бессмертный полк»

Обновлено в 07:25
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в доме в Ростовской области

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области.
Обновлено в 02:11
Футбол

Дворкович: не разговаривал с Федуном о продаже «Спартака»

Президент Международной шахматной федерации и бывший глава оргкомитета по проведению чемпионата мира 2018 года по футболу Аркадий Дворкович поделился мнением об игре "Спартака" в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уфой" (1:0).
Обновлено в 11:58
Политика

Польша отказалась переходить на евро

Глава польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Польша не собирается переходить на евро.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес

Алсу стала долгожданной гостьей программы Максима Галкина

Обновлено вчера в 23:23
Происшествия

В Буркина-Фасо неизвестные атаковали церковь

Обновлено в 11:10
Игры

Wolfenstein: Youngblood не будет эксклюзивом для Epic Games Store

Разработчики компании MachineGames, которые ведут разработку шутер-игры Wolfenstein: Youngblood, обнародовали волнующие сведения относительно того, будет ли игра выпущена сугубо в Epic Games Store.
Обновлено в 01:25
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено в 01:44
Общество

Владимир Зеленский в честь Дня матери опубликовал архивный снимок

Обновлено в 08:02
Здоровье

Один из известнейших военных госпиталей Москвы отмечает 100-летие

ФКУ «Центральный военный клинический госпиталь имени П.В.Мандрыка» Министерства обороны Российской Федерации 17 мая готовится отметить свое столетие.
Обновлено в 11:31
Политика

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

Несколько десятков футбольных фанатов «Зенита» и ЦСКА устроили драку перед матчем

Обновлено в 11:41
Общество

В Мордовии силовики пронесли одинаковые фото на акции «Бессмертный полк»

Обновлено в 09:45
Происшествия

В Казахстане полиция задержала активистку за воображаемый плакат

Обновлено в 10:43
Армия и оружие

Зенитная система С-300 замечена в США

В Сети появились спутниковый снимок американского военного полигона, на котором, как утверждается, размещены пусковые установки и машины управления советской зенитной системы С-300ПТ.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено в 11:21
Общество

В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой

Предприниматель в Нижнем Новгороде, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, оштрафован на 3 тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 11:56
Футбол

«Манчестер Сити» стал чемпионом Англии

"Манчестер Сити" обыграл "Брайтон" в 38-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Иран серьезно ответит на любые силовые действия США

"Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем удар в голову", - заявил командующий КСИР, слова которого передает телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 11:59
Гаджеты

Смартфон с подэкранной камерой может появиться в 2019 году

Обновлено в 07:36
Автоспорт

Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Политика

Порошенко рассказал, сколько украинцев воспользовались безвизом с ЕС

«Количество наших соотечественников, которые могут посетить страны ЕС и мира без виз, растет ежедневно», — рассказал Порошенко.
Обновлено в 08:01
Хоккей

Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира

В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Общество

Геращенко откроет приемную в палатке, которую хотят снести

Обновлено в 10:43
Гаджеты

Производители прогнозируют остановку падения цен на DRAM

По данным издания, производители ожидают, что падение цен на модули памяти DRAM и NAND, начавшееся в прошлом году, остановится во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:39
Политика

Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях

В 2012-м Бусаров начал подавать в прокуратуру запросы о реабилитации сотрудников НКВД, непосредственно участвовавших в репрессиях и расстрелянных в 1930-е годы.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Дочь Ирины Хакамады рассталась с женихом

Дочь известной журналистки Ирины Хакамады, которая родилась с синдромом Дауна, рассталась с бойфрендом.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи

В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено в 11:05
Политика

Минюст проверит активность половины политических партий в России

Минюст России в течение года проверит активность половины из зарегистрированных в стране политических партий.
Обновлено в 04:11
Гаджеты

HTC представила свой первый в 2019 году смартфон

В продаже HTC Exodus 1s появится в третьем квартале 2019 года, а его ориентировочная цена будет 300 долларов.
Обновлено в 07:27
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
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