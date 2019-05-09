Помпео выступил за поиск общих интересов с РоссиейRT на русском 04:22

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Вашингтону и Москве удастся найти общие интересы во множестве сфер, а хорошим примером этого является работа в Сирии и Афганистане.

Помпео выступил за поиск общих интересов с Россией

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