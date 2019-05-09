Политика
Помпео выступил за поиск общих интересов с РоссиейRT на русском 04:22
Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Вашингтону и Москве удастся найти общие интересы во множестве сфер, а хорошим примером этого является работа в Сирии и Афганистане.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
Хоккей
Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира
В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Авто
Представлена серийная версия концепта Nissan IDx Nismo
Тюнинг-компания Modcar Trendz (EMT) из Индии, которая сильно вдохновилась японским автомобилем IDx Nismo, решила все же сделать серийную версию концепта.
Обновлено вчера в 11:35
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Обновлено в 06:40
Общество
В России упростили правила получения детских пособий
С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео
Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма).
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
Лина Хиди: «Я думала, что никто и никогда не будет смотреть „Игру престолов“»
Вначале 2010-х кастинг «Игры престолов» перевернул всю ее жизнь.
Обновлено вчера в 19:00
Культура
Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»
Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Авто
Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов
В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Общество
Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой
Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Здоровье
Ученые выяснили, какой вид рака чаще всего излечивается
У жительниц региона есть возможность пройти бесплатное обследование на один из самых распространённых видов рака – молочной железы в рамках проекта «Бюст-мост».
Обновлено в 07:36
Политика
Путин рассказал о своих мыслях во время участия в «Бессмертном полку»
Российский президент Владимир Путин в эфире "России 1" поделился мыслями, которые он испытывал во время участия в акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 07:10
Авто
Первый Tesla Model Y тестируется на дорогах общего пользования
Новый бюджетный электрический кроссовер Tesla Model Y проходит испытания на дорогах общего пользования.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия
Пострадавший от взрыва газа дом в Ростовской области могут снести
Двухэтажный жилой дом на улице Ленина в поселке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области, пострадавший 12 мая от взрыва бытового газа, могут снести.
Обновлено в 08:53
Транспорт
Дорожная ситуация на въездах в Москву начала осложняться
Обновлено в 07:29
Авто
Составлен топ-3 самых надежных иномарок с пробегом из Европы
Обновлено в 06:59
Футбол
«Ювентус» показал свою новую форму на следующий сезон
Туринский футбольный клуб «Ювентус» представил видеоролик, в котором показал свою новую форму следующего сезона для домашних игр.
Обновлено в 06:39
Общество
МЧС объявило предупреждение из-за града и грозы в Воронежской области
В МЧС сообщили о том, что с 18 часов 12 мая до 18 часов 13 мая местами по области ожидаются дожди с грозой, а в отдельных районах возможен град.
Обновлено в 09:01
Политика
Порошенко рассказал, сколько украинцев воспользовались безвизом с ЕС
«Количество наших соотечественников, которые могут посетить страны ЕС и мира без виз, растет ежедневно», — рассказал Порошенко.
Обновлено в 08:01
Космос
Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой
Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
Обновлено вчера в 22:11
Общество
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова упала во время приседаний
Группа участников шоу выполняла в студии приседания с подскоками. Балерина не удержала равновесие и упала.
Обновлено в 05:45
Гаджеты
Xiaomi тестирует новую фото-функцию для своих будущих смартфонов
Как сообщил ресурс XDA Developers, на этих смартфонах станет доступна новая функция для редактирования фото.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес
Саша Савельева продемонстрировала тонкую талию после родов
Саша Савельева сколько угодно может говорить, что еще не пришла в форму после беременности и родов, да только фотографии «говорят» обратное.
Обновлено в 08:00
Культура
Рестлер продолжил борьбу с умершим соперником на ринге в Лондоне
Мексиканский рестлер Сильвер Кинг умер прямо на ринге, а его соперник Ювентуд Геррера продолжил с ним бороться.
Обновлено в 07:10
Общество
Харьковская мэрия потребовала убрать с улиц города палатку в честь «атошников»
Палатка «Все для победы», которую в Харькове установили в честь погибших «атошников» обязали убрать.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости
Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге
Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18
Политика
Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой
Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 07:42