Политика

Помпео выступил за поиск общих интересов с РоссиейRT на русском 04:22

Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Вашингтону и Москве удастся найти общие интересы во множестве сфер, а хорошим примером этого является работа в Сирии и Афганистане.
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Помпео намерен продолжить поиск общих интересов с Россией

Газета.Ru06:51

Госсекретарь США Майкл Помпео приедет сегодня в Москву для переговоров с министром иностранных дел и президентом

Эхо Москвы07:00

Помпео заявил, что во время визита в Россию намерен обсудить Афганистан, Венесуэлу и Сирию

ТАСС01:12

Помпео назвал борьбу с терроризмом одной из сфер хорошего взаимодействия с Россией

Интерфакс03:38

Стали известны темы переговоров Помпео в России

Известия02:36

Помпео в Москве собирается обсудить Афганистан, Венесуэлу и Сирию

Московский Комсомолец01:29

Помпео выступил за поиск общих интересов с Россией

RT на русском04:22
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Хоккей

Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира

В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Авто

Представлена серийная версия концепта Nissan IDx Nismo

Тюнинг-компания Modcar Trendz (EMT) из Индии, которая сильно вдохновилась японским автомобилем IDx Nismo, решила все же сделать серийную версию концепта.
Обновлено вчера в 11:35
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Обновлено в 06:40
Общество

В России упростили правила получения детских пособий

С сегодняшнего дня, 12 мая, вступил в силу закон об изменениях правил получения детских пособий на первого и второго ребенка.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео

Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма).
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Лина Хиди: «Я думала, что никто и никогда не будет смотреть „Игру престолов“»

Вначале 2010-х кастинг «Игры престолов» перевернул всю ее жизнь.
Обновлено вчера в 19:00
Культура

Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Авто

Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов

В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Общество

Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой

Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Политика

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Здоровье

Ученые выяснили, какой вид рака чаще всего излечивается

У жительниц региона есть возможность пройти бесплатное обследование на один из самых распространённых видов рака – молочной железы в рамках проекта «Бюст-мост».
Обновлено в 07:36
Политика

Путин рассказал о своих мыслях во время участия в «Бессмертном полку»

Российский президент Владимир Путин в эфире "России 1" поделился мыслями, которые он испытывал во время участия в акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 07:10
Происшествия

В ОАЭ опровергли сообщения СМИ о взрыве на нефтяных танкерах

Обновлено в 06:22
Авто

Первый Tesla Model Y тестируется на дорогах общего пользования

Новый бюджетный электрический кроссовер Tesla Model Y проходит испытания на дорогах общего пользования.
Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

Пострадавший от взрыва газа дом в Ростовской области могут снести

Двухэтажный жилой дом на улице Ленина в поселке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области, пострадавший 12 мая от взрыва бытового газа, могут снести.
Обновлено в 08:53
Транспорт

Дорожная ситуация на въездах в Москву начала осложняться

Обновлено в 07:29
Авто

Составлен топ-3 самых надежных иномарок с пробегом из Европы

Обновлено в 06:59
Футбол

«Ювентус» показал свою новую форму на следующий сезон

Туринский футбольный клуб «Ювентус» представил видеоролик, в котором показал свою новую форму следующего сезона для домашних игр.
Обновлено в 06:39
Общество

МЧС объявило предупреждение из-за града и грозы в Воронежской области

В МЧС сообщили о том, что с 18 часов 12 мая до 18 часов 13 мая местами по области ожидаются дожди с грозой, а в отдельных районах возможен град.
Обновлено в 09:01
Политика

Порошенко рассказал, сколько украинцев воспользовались безвизом с ЕС

«Количество наших соотечественников, которые могут посетить страны ЕС и мира без виз, растет ежедневно», — рассказал Порошенко.
Обновлено в 08:01
Космос

Ученые: Постепенно раскаляющееся Солнце сделает Землю необитаемой

Солнце, как заявляют ученые, с каждым днем все больше раскаляется.
Обновлено вчера в 22:11
Общество

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова упала во время приседаний

Группа участников шоу выполняла в студии приседания с подскоками. Балерина не удержала равновесие и упала.
Обновлено в 05:45
Гаджеты

Xiaomi тестирует новую фото-функцию для своих будущих смартфонов

Как сообщил ресурс XDA Developers, на этих смартфонах станет доступна новая функция для редактирования фото.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес

Саша Савельева продемонстрировала тонкую талию после родов

Саша Савельева сколько угодно может говорить, что еще не пришла в форму после беременности и родов, да только фотографии «говорят» обратное.
Обновлено в 08:00
Культура

Рестлер продолжил борьбу с умершим соперником на ринге в Лондоне

Мексиканский рестлер Сильвер Кинг умер прямо на ринге, а его соперник Ювентуд Геррера продолжил с ним бороться.
Обновлено в 07:10
Общество

Харьковская мэрия потребовала убрать с улиц города палатку в честь «атошников»

Палатка «Все для победы», которую в Харькове установили в честь погибших «атошников» обязали убрать.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости

Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП в Петербурге

Шесть человек получили травмы в результате ДТП с участием трамвая в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:18
Политика

Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой

Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 07:42
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
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