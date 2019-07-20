Политика

Помпео выразил главе МИД Турции разочарование из-за покупки С-400Известия 13:45

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в субботу, 20 июля, «выразил разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, говорится в сообщении Госдепа.
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Помпео выразил главе МИД Турции разочарование из-за покупки С-400

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Газета.Ru08:35

Помпео заявил Чавушоглу о «разочаровании» из-за ситуации с С-400

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Помпео выразил Чавушоглу разочарование в связи с покупкой Анкарой С-400

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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 15:40, Вашингтон
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