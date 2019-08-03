Политика

Джабаров оценил прекращение действия ДРСМДПарламентская газета вчера в 06:38

США, по сути, принудили Россию пойти на приостановку действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил RT первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Читать в источнике
Комментировать74
Майк Помпео
США дали России шесть месяцев, чтобы вернуться к соблюдению Договора о ядерных силах средней дальности. Россия отказалась, поэтому договор прекращает действие сегодня. США не останутся участниками договора, когда другие нарушают его. Россия несет исключительную ответственность.
— Майк Помпео, американский политикDaily Storm вчера в 04:58

Подробнее о событии

МИД опубликовал сообщение о расторжении ДРСМД

Газета.Ru06:56

Как в мире отреагировали на выход США из ДРСМД

ТВ Центрвчера в 05:35

История Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

Коммерсантъвчера в 19:58

Как выход США из ДРСМД может сказаться на мировой безопасности

RT на русскомвчера в 18:18

В Госдуме сравнили отношение Запада к политике с игрой в компьютерные игры

РИА Новостивчера в 05:46

Франция сожалеет о кончине советско-американского договора по ракетам

Красная веснавчера в 17:13

В Союзмаше считают, что выход США из ДРСМД не несет прямых угроз безопасности России

ТАССвчера в 06:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Футбол

Месси дисквалифицирован в сборной на три месяца

Капитан испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси отстранен от матчей за национальную команду на три месяца.
Обновлено вчера в 23:18
Авто

Самый мощный дорожный Mercedes Actros появился в России

Тягач с колесной формулой 6х4 рассчитан на допустимую массу автопоезда 120 тонн.
Обновлено вчера в 17:03
Шоу-бизнес

Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram

Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова объяснила, как справляется с негативом и критикой

Недавно известная балерина Анастасия Волочкова, которая активно ведет свою страничку в сети Instagram, обратилась к постоянным читателям.
Обновлено в 07:18
Здоровье

Назван вид рака, от которого чаще всего гибнут россияне

Представители Министерства здравоохранения Российской Федерации сообщили, от какого вида рака чаще всего умирают россияне.
Обновлено вчера в 10:55
Шоу-бизнес

Александр Невзоров отрекся от религии, бывшей супруги и дочери

Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Сергей Безруков показал, как сходил в дельфинарий с детьми в Сочи

Напомним, семья Безрукова уже была в отпуске в начале июля, жена актера Анна Матисон провела с детьми время в Греции.
Обновлено в 03:29
Экономика

Эксперты оценили, догнала ли Россия Португалию по уровню жизни

Владимир Путин когда-то ставил цель догнать южную европейскую страну по уровню среднедушевого ВВП за 15 лет.
Обновлено в 02:58
Происшествия

Два человека погибли в массовом ДТП под Волгоградом

Два человека погибли в результате столкновения нескольких автомобилей в Волгоградской области.
Обновлено в 07:45
Авто

В Норвегии появится национальный электрокар

Во внешнем дизайне Fresco Reverie угадывается силуэт популярного в Норвегии электрокара Tesla Model S. Будущий Reverie, по задумкам производителей, получит колёсную базу, равную 2,75 метра, это на 13 см короче, чем у седана Tesla Model 3. При этом длина новинки будет находиться между таким же параметром Model S и «трёшки».
Обновлено вчера в 07:12
Общество

Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики

Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Истребитель Су-57 впервые будет представлен на МАКС-2019

На международном авиакосмическом салоне МАКС-2019, который пройдет с 27 августа по 1 сентября, будет представлен российский истребитель пятого поколения Су-57.
Обновлено в 04:44
Политика

Покадровая реконструкция разгона людей на митинге 27 июля, который называют «массовыми беспорядками»

На протестной акции 27 июня в центре Москвы не было даже попыток сопротивления, как 6 мая 2012 года. Тверское дело отличается от Болотного.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, сообщило "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.
Обновлено вчера в 23:55
Космос

Скотт Уоринг увидел на Марсе каменный забор

Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие

Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Политика

Зеленский хочет отменить визы для медицинских туристов

Президент Украины Владимир Зеленский предложил составить список стран, с которыми был бы актуален безвизовый режим для развития медицинского туризма в стране.
Обновлено в 06:36
Гаджеты

Названы 5 популярных смартфонов, больше всего подешевевших в России

Стал известен список из пяти популярных среди россиян смартфонов, которые в 2019 году подешевели больше всего.
Обновлено в 03:08
Финансы

Банк «Траст» увеличил долю в Объединенной вагонной компании до 25,5%

Банк «Траст» нарастил долю в ПАО «Объединенная вагонная компания» с 5,7 до 25,5%. Об этом говорится в материалах банка.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия

При тушении крупного пожара в центре Москвы пострадал один человек

Пожарные локализовали крупный пожар недалеко от Садового кольца в Москве на улице Дубининской, где утром в субботу загорелось выселенное четырехэтажное здание старой постройки.
Обновлено в 04:44
Политика

Захарова прокомментировала новые санкции США против России

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала новые санкции Соединенных Штатов против России демонстрацией бессилия.
Обновлено вчера в 18:56
Общество

Мутко потребовал от чиновников Иркутской области работать быстрее

Обновлено в 02:40
Политика

Путин и Трамп обсудили смену посла США в Москве

Президент США Дональд Трамп совместно с президентом России Владимиром Путиным обсудил смену после США в России во время телефонного разговора 31 июля.
Обновлено в 06:47
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено вчера в 03:35
Космос

Стартап хочет запустить сотовую сеть в космос

Обновлено вчера в 12:19
Политика

Американское агентство проведет тренинг для новичков Рады

Американское агентство по международному развитию USAID проведет двухдневный тренинг для впервые избранных депутатов Верховной рады Украины, сообщается на сайте украинского парламента.
Обновлено в 06:37
Происшествия

В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси

Авария с участием полицейской машины и такси произошла на пересечении Люсиновской и Житной улиц в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 05:33
Единоборства

Вдова Дадашева рассказала о проблемах с транспортировкой тела боксера

Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина объяснила, почему так много времени потребовалось для транспортировки тела ее погибшего после боя супруга, передает "СЭ".
Обновлено в 05:29
Общество

Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено вчера в 13:47
Единоборства

Женские команды показали свое мастерство на «Танковом биатлоне»

Заезд прошел вне конкурсной программы. Заезды «Танкового биатлона» на полигоне Алабино стартовали с выступления женских команд.
Обновлено в 07:31
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное