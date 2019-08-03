Политика
Джабаров оценил прекращение действия ДРСМДПарламентская газета вчера в 06:38
США, по сути, принудили Россию пойти на приостановку действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил RT первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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США дали России шесть месяцев, чтобы вернуться к соблюдению Договора о ядерных силах средней дальности. Россия отказалась, поэтому договор прекращает действие сегодня. США не останутся участниками договора, когда другие нарушают его. Россия несет исключительную ответственность.
— Майк Помпео, американский политикDaily Storm вчера в 04:58
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