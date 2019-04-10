Помпео указал на различие ситуации с Крымом и ГоланамиРИА Новости вчера в 16:35

Израиль получил Голанские высоты из-за того, что его атаковали и он находился в позиции обороняющегося. … Они взяли эту территорию, чтобы продолжать защищать себя… Россия, напротив, в удобный для себя момент решила отнять землю у народа, который не ничем ей не угрожал.

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Помпео указал на различие ситуации с Крымом и Голанами

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