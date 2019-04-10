Политика

Помпео указал на различие ситуации с Голанами и КрымомREGNUM 00:29

В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал. Несмотря на это, в конце марта 2019 года президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Читать в источнике
Майк Помпео
Россия, напротив, не была в позиции обороняющегося. Россия в удобный для себя момент решила захватить территорию у народа, который не представлял для нее никакой угрозы.
— Майк Помпео, американский политикREGNUM 00:29

Подробнее о событии

Помпео назвал совершенно разными ситуации с Голанами и Крымом

RT на русскомвчера в 18:23

В Госдепе объяснили разницу в ситуациях с Голанами и Крымом

Газета.Ruвчера в 18:54

Глава Госдепа сообщил о различиях в ситуациях с Голанами и Крымом

РБКвчера в 18:28

Помпео назвал различия между ситуацией с Голанами и Крымом

Известия00:36

Госсекретарь США назвал совершенно разными ситуации с Голанами и Крымом

ТАССвчера в 17:55

Помпео пояснил, чем признание Голан отличается от ситуации с Крымом

Московский Комсомолецвчера в 17:19

Помпео призвал не сравнивать ситуации с Голанами и Крымом

РИА Новостивчера в 16:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 01:37, Ашберн
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции

Обновлено вчера в 04:51
Политика

Путин в шутку назвал допустившего неточность переводчика «бандитом»

Президент России Владимир Путин, который во вторник на полях Международного арктического форума провел двустороннюю встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, был вынужден поправить переводчика, который не вполне точно передал слова главы российского государства.
Обновлено в 01:14
Происшествия

Грабители украли из самолета несколько миллионов евро

Воры украли из самолета в аэропорту албанского города Тирана несколько миллионов евро.
Обновлено вчера в 18:37
Политика

Захарова прокомментировала билборды Порошенко с Путиным

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook билборды, на которых президент Украины Пётр Порошенко изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:29
Общество

Ограничение оборота безалкогольных энергетиков назвали преждевременным

Министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой отложить рассмотрение вопроса о регулировании оборота безалкогольных энергетических напитков практически до конца текущего года.
Обновлено вчера в 22:48
Шоу-бизнес

Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет

Обновлено вчера в 02:23
Политика

Путин и Эрдоган не договорились о цене на газ

Обновлено вчера в 03:45
Здоровье

Омбудсмен Анна Кузнецова посетит детский дом в Кольчугине

Обновлено вчера в 05:30
Технологии

«ВКонтакте» запустила сервис изучения ПДД

Обновлено вчера в 16:22
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика

РЖД оценила ФК «Локомотив» для перепродажи

Из пояснительной записки к письму следует, что «Транстелеком», владеющий сейчас 90,91% акций «Локомотива», продаст их другой подконтрольной монополии структуре — АО «КРП-инвест» за 3,395 млрд руб.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Хоккей

«Калгари» подписал контракт с российским голкипером Загидулиным

Клуб НХЛ "Калгари Флэймз" заключил однолетний контракт новичка с 23-летним российским вратарем Артемом Загидулиным, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк

Как передает корреспондент BusinessFM, давая показания в Пресненском суде столицы, свидетель Карен Григорян сообщил, что водитель Виталий Соловчук был избит у ночного клуба «Эгоист» после того, как обозвал спортсменов и их друзей «петухами».
Обновлено вчера в 09:31
Политика

Роскосмос отреагировал на доклад Чайки о хищениях

Ранее стало известно, что в поступившем в Совфед докладе генпрокурора Юрия Чайки говорится, что на предприятиях Роскосмоса и Ростеха в прошлом году были похищены более 1,6 млрд руб.
Обновлено вчера в 01:20
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце поделилась снимком без макияжа

Актриса Агата Муцениеце опубликовала на своей странице в сети Instagram фотографию без макияжа.
Обновлено вчера в 12:34
Политика

Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм

Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия

Двое бывших депутатов думы Астраханской области осуждены за педофилию

Суд назначил 24 года и 16 лет колонии строгого режима двум бывшим депутатам Астраханской областной думы, признав их виновными в изготовлении порнографии, изнасиловании и совращении детей.
Обновлено вчера в 10:40
Космос

SpaceX решила перенести первый коммерческий запуск Falcon Heavy

Компания SpaceX заявила о переносе первого коммерческого запуска ракеты Falcon Heavy. Об этом компания сообщила в своем Twitter.
Обновлено вчера в 19:33
Политика

Президент Исландии рассказал о расцвете отношений с Россией

Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон считает, что отношения с Москвой переживают расцвет, несмотря на санкции.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

Пассажиры устроили стрельбу после ДТП в Торонто

В Торонто пассажиры двух авто открыли стрельбу после ДТП, а затем скрылись с места происшествия.
Обновлено вчера в 15:51
Футбол

«Реал» хочет продать Бэйла из-за ссоры с одноклубниками и фанатами

Обновлено в 01:08
Космос

ГБУ «Заря» приглашает зеленоградцев на «космическую» выставку

Выставка дополнена благодарственными письмами и наградами Белокопытова Владимира Аркадьевича – человека, лично принимавшего непосредственное участие в испытаниях ракетно-космической техники, запусках космических аппаратов, кораблей и станций, обеспечивающего повышение боевой мощи Вооруженных Сил.
Обновлено вчера в 06:04
Хоккей

Павел Дацюк: «Не знаю пока, последний ли это был для меня матч за СКА»

Нападающий СКА Павел Дацюк прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в седьмом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия

СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 18:38
Шоу-бизнес

Вдова Дмитрия Марьянова отказалась от госпитализации

Обновлено вчера в 14:00
Происшествия

Корпорация Boeing не продала ни одного самолета 737 Max в марте

В марте стало известно, что индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ почти на $5 млрд на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8, поскольку пассажиры потеряли доверие к этой модели после двух авиакатастроф с ее участием за последние полгода.
Обновлено в 01:05
Авто

В России начали выдавать автомобильные номера нового образца

Обновлено вчера в 15:25
Здоровье

В Нью-Йорке объявлена чрезвычайная ситуация из-за вспышки кори

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки кори в Бруклине, пишет The New York Times.
Обновлено в 00:52
Общество

В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы

В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 17:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное