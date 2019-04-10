Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и КрымомREGNUM 00:29
В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал. Несмотря на это, в конце марта 2019 года президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
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Россия, напротив, не была в позиции обороняющегося. Россия в удобный для себя момент решила захватить территорию у народа, который не представлял для нее никакой угрозы.
— Майк Помпео, американский политикREGNUM 00:29
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Помпео пояснил, чем признание Голан отличается от ситуации с Крымом
Московский Комсомолецвчера в 17:19
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Происшествия
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции
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Политика
Путин в шутку назвал допустившего неточность переводчика «бандитом»
Президент России Владимир Путин, который во вторник на полях Международного арктического форума провел двустороннюю встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном, был вынужден поправить переводчика, который не вполне точно передал слова главы российского государства.
Обновлено в 01:14
Происшествия
Грабители украли из самолета несколько миллионов евро
Воры украли из самолета в аэропорту албанского города Тирана несколько миллионов евро.
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Политика
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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook билборды, на которых президент Украины Пётр Порошенко изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:29
Общество
Ограничение оборота безалкогольных энергетиков назвали преждевременным
Министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой отложить рассмотрение вопроса о регулировании оборота безалкогольных энергетических напитков практически до конца текущего года.
Обновлено вчера в 22:48
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Страшное видео ссоры Антона Гусева с пьяной Романец попало в Интернет
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Путин и Эрдоган не договорились о цене на газ
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Здоровье
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Обновлено вчера в 05:30
Технологии
«ВКонтакте» запустила сервис изучения ПДД
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Общество
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Для достойной жизни россиянам в среднем нужен доход в размере 66 тыс. рублей, свидетельствуют результаты опроса граждан, проведенного Финансовым университетом при правительстве России.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
РЖД оценила ФК «Локомотив» для перепродажи
Из пояснительной записки к письму следует, что «Транстелеком», владеющий сейчас 90,91% акций «Локомотива», продаст их другой подконтрольной монополии структуре — АО «КРП-инвест» за 3,395 млрд руб.
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Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до десяти тысяч метров над уровнем моря, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
Обновлено в 00:09
Хоккей
«Калгари» подписал контракт с российским голкипером Загидулиным
Клуб НХЛ "Калгари Флэймз" заключил однолетний контракт новичка с 23-летним российским вратарем Артемом Загидулиным, сообщается на официальном сайте команды.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева рассказал о причинах драк
Как передает корреспондент BusinessFM, давая показания в Пресненском суде столицы, свидетель Карен Григорян сообщил, что водитель Виталий Соловчук был избит у ночного клуба «Эгоист» после того, как обозвал спортсменов и их друзей «петухами».
Обновлено вчера в 09:31
Политика
Роскосмос отреагировал на доклад Чайки о хищениях
Ранее стало известно, что в поступившем в Совфед докладе генпрокурора Юрия Чайки говорится, что на предприятиях Роскосмоса и Ростеха в прошлом году были похищены более 1,6 млрд руб.
Обновлено вчера в 01:20
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце поделилась снимком без макияжа
Актриса Агата Муцениеце опубликовала на своей странице в сети Instagram фотографию без макияжа.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
Министр обороны Сергей Шойгу осудил «вопиющие случаи» проявления бездушия должностных лиц при работе с людьми.
Обновлено вчера в 19:26
Происшествия
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Суд назначил 24 года и 16 лет колонии строгого режима двум бывшим депутатам Астраханской областной думы, признав их виновными в изготовлении порнографии, изнасиловании и совращении детей.
Обновлено вчера в 10:40
Космос
SpaceX решила перенести первый коммерческий запуск Falcon Heavy
Компания SpaceX заявила о переносе первого коммерческого запуска ракеты Falcon Heavy. Об этом компания сообщила в своем Twitter.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Президент Исландии рассказал о расцвете отношений с Россией
Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон считает, что отношения с Москвой переживают расцвет, несмотря на санкции.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Пассажиры устроили стрельбу после ДТП в Торонто
В Торонто пассажиры двух авто открыли стрельбу после ДТП, а затем скрылись с места происшествия.
Обновлено вчера в 15:51
Космос
ГБУ «Заря» приглашает зеленоградцев на «космическую» выставку
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Обновлено вчера в 06:04
Хоккей
Павел Дацюк: «Не знаю пока, последний ли это был для меня матч за СКА»
Нападающий СКА Павел Дацюк прокомментировал поражение от ЦСКА (1:3) в седьмом матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
СК возбудил дело после наезда Mercedes на курсанта МЧС в Воронеже
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении водителя Mercedes, сбившего в Воронеже курсанта МЧС.
Обновлено вчера в 18:38
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова отказалась от госпитализации
Обновлено вчера в 14:00
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Корпорация Boeing не продала ни одного самолета 737 Max в марте
В марте стало известно, что индонезийская авиакомпания Garuda попросила отменить заказ почти на $5 млрд на поставку 49 самолетов Boeing 737 Max 8, поскольку пассажиры потеряли доверие к этой модели после двух авиакатастроф с ее участием за последние полгода.
Обновлено в 01:05
Авто
В России начали выдавать автомобильные номера нового образца
Обновлено вчера в 15:25
Здоровье
В Нью-Йорке объявлена чрезвычайная ситуация из-за вспышки кори
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки кори в Бруклине, пишет The New York Times.
Обновлено в 00:52
Общество
В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы
В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 17:44