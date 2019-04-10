Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и КрымомREGNUM 00:29
В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал. Несмотря на это, в конце марта 2019 года президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
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Израиль получил Голанские высоты из-за того, что его атаковали и он находился в позиции обороняющегося. … Они взяли эту территорию, чтобы продолжать защищать себя… Россия, напротив, в удобный для себя момент решила отнять землю у народа, который не ничем ей не угрожал.
— Майк Помпео, американский политикУтро.ru 02:45
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