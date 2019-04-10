Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и КрымомREGNUM 00:29
В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал. Несмотря на это, в конце марта 2019 года президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Читать в источнике
Оценить345
Израиль получил Голанские высоты из-за того, что его атаковали и он находился в позиции обороняющегося. … Они взяли эту территорию, чтобы продолжать защищать себя… Россия, напротив, в удобный для себя момент решила отнять землю у народа, который не ничем ей не угрожал.
— Майк Помпео, американский политикУтро.ru 02:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Авто
Дизайн нового Toyota Highlander показали в Сети
Обновлено в 06:19
Политика
Россия запретила ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 07:13
Политика
Порошенко и Зеленский подали заявки на проведение дебатов на стадионе
Стадион «Олимпийский» в Киеве получил заявки на проведение дебатов кандидатов в президенты Украины.
Обновлено в 05:12
Путешествия
Туроператоры назвали самые бюджетные направления на майские праздники
Крым стал самым бюджетным направлением на майские праздники — минимальная стоимость путевки на полуостров для двоих на 10 ночей составит 26 тыс. рублей.
Обновлено в 06:19
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Гаджеты
LG готовит гибкий смартфон с прозрачным дисплеем
В документе описывается складной телефон с прозрачным гибким дисплеем.
Обновлено в 05:47
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной
Андрей Аршавин впервые вышел в свет с новой возлюбленной Пользователи Интернета раскритиковали девушку.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия
Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире
Взрыв на 15-м этаже жилого дома в Екатеринбурге мог произойти из-за самогонного аппарата, найденного в туалете пострадавшей квартиры, сообщает E1.RU.
Обновлено в 04:42
Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Около 140 детей одновременно заболели в пермской школе
Почти 140 учеников школы №107 города Перми не пришли в среду на уроки из-за плохого самочувствия, четыре школьника госпитализированы с подозрением на кишечную инфекцию.
Обновлено в 07:09
Происшествия
Игорь Пушкарев, экс-мэр Владивостока, осужден на 15 лет
Обновлено вчера в 21:27
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Экстренно прооперирована дочь Валерии
Дочь певицы Валерии Анна Шульгина была экстренно госпитализирована и прооперирована.
Обновлено в 04:24
Политика
Выборы президента Казахстана пройдут досрочно
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил во вторник в телеобращении, что принял решение провести досрочные президентские выборы 9 июня.
Обновлено вчера в 18:36
Здоровье
В Тюмени врач отказалась лечить ребенка из-за дефектов речи
Офтальмолог из Тюмени наотрез отказалась осматривать и лечить трехлетнего ребенка из-за того, что тот плохо говорит.
Обновлено в 04:30
Авто
Aurus подешевеет благодаря российским деталям
Премиальный бренд Aurus планирует снижать стоимость своих автомобилей за счёт использования комплектующих отечественного производства.
Обновлено в 06:07
Общество
Россиянам расскажут, как наладить цифровое ТВ на даче
Тверская область первой перешла на цифровое вещание 3 декабря, 11 февраля - еще семь регионов, второй этап запланирован на 15 апреля.
Обновлено в 07:13
Наука
Ученые назвали самый первый признак разрушения печени
Обновлено в 01:00
Политика
В Петербурге появилось очередное «надгробие» Владимира Путина
Напомним, первое надгробие Путина появилось в Северной столице напротив Исаакиевского собора 3 апреля.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Супруга актера Алека Болдуина потеряла ребенка
В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
Обновлено в 07:01
Общество
В Совфеде одобрили закон о запрете хостелов в домах
Совет Федерации принял законопроект о запрете размещения хостелов в многоквартирных домах с 1 октября 2019 года в редакции согласительной комиссии.
Обновлено в 06:28
Происшествия
СК возбудил дело против литовских судей из-за приговора россиянам
По данным следствия, в марте указанные судьи по итогам рассмотрения уголовного дела о событиях января 1991 года в Вильнюсе вынесли заведомо неправосудный приговор в отношении ряда российских граждан.
Обновлено в 01:47
Происшествия
Чайка заявил о «безобразии» с пытками в половине регионов
Генпрокуратура во время проверок выявила нарушения при применении силы и спецсредств к заключенным в половине регионов России, сообщил во время выступления в Совете Федерации генпрокурор Юрий Чайка, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:49
Спорт
Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Меган Маркл решила рожать по-королевски
По данным источников, Меган Маркл решила взять пример с королевы Елизаветы II и отказаться от поездки в роддом.
Обновлено в 07:23
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля на 2019 год
Среднегодовой обменный курс рубля к американскому доллару в 2019 году составит 65,1 руб./долл.
Обновлено вчера в 13:18
Авто
Volkswagen тестирует «заряженную» версию кроссовера Tiguan R
Поскольку серийный T-Roc R все еще не представлен, то можно ожидать, что и Tiguan R покажут не ранее осени 2019 года, причем в виде концепта.
Обновлено в 00:40