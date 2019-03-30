Политика

Помпео сообщил об уходе Науэрт из ГосдепаРИА Новости вчера в 20:19

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Трамп поблагодарил Науэрт за службу США в госдепартаменте

РИА Новости01:23

Хизер Науэрт покинула госдеп США

Российская газетавчера в 19:00

Трамп оценил работу Науэрт в Госдепе

RT на русском00:50

Трамп отметил «отличную работу» Хезер Науэрт на посту главы пресс-службы Госдепартамента

ТАССвчера в 23:53

Госдепартамент США остался без пресс-секретаря

URA.Ruвчера в 21:47

Хизер Науэрт ушла из Госдепартамента США

Коммерсантъвчера в 19:36

Трамп поблагодарил Науэрт за работу на посту спикера Госдепа

РЕН ТВ01:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Происшествия

В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

В 07-47 по местному времени в субботу в Тункинском районе Республики Бурятия зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. Как сообщает пресс-служба республиканского Главка МЧС, эпицентр сейсмособытия находился в 46 км юго-восточнее поселка Кырен.
Обновлено вчера в 23:58
Общество

Названы наиболее стабильные сферы труда в России

Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Экономика

Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля

Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
Обновлено вчера в 12:54
Авто

В НАМИ беспилотные автомобили «обучили» ездить колонной

В рамках первой столичной акции «Открой#Моспром», в ходе которой ведущие промышленные предприятия Москвы распахнули свои двери для зрителей, прошел показ беспилотных автомобилей.
Обновлено вчера в 07:00
Игры

Художник воссоздал уровень из Metro: Exodus на CryEngine V

Обновлено вчера в 13:10
Авто

Lexus анонсировала премиальный минивэн

Компания Lexus анонсировала премьеру таинственной модели «нового поколения» — она состоится уже в апреле на автосалоне в Шанхае.
Обновлено вчера в 12:20
Общество

За публикацию голых фото написавшей Путину девочки никого не накажут

Обновлено вчера в 08:27
Политика

Минюст США обозначил сроки передачи конгрессу доклада Мюллера

24 марта минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.
Обновлено вчера в 16:03
Общество

ДВФУ присоединится к акции «Час Земли»

В рамках акции в ДВФУ пройдут викторина, посвященная охране природы, экологическим проблемам и инициативам ООН и WWF.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым частью России

Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие

Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны

Обновлено вчера в 22:34
Гаджеты

Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower

Компания Apple решила отказаться от планов выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower.
Обновлено в 01:33
Происшествия

Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссе

Обновлено вчера в 12:42
Культура

Михаил Пореченков стал Народным артистом России

Обновлено вчера в 06:50
Единоборства

Корешков победил Джаспера на Bellator 219

Российский боец Андрей Корешков одержал победу над американцем Майком Джаспером на турнире Bellator 219.
Обновлено в 01:05
Происшествия

Под Киевом горит предприятие по производству военного обмундирования

На заводе по производству военного обмундирования в Киевской области произошел пожар.
Обновлено в 00:06
Происшествия

Защита обжаловала домашний арест экс-губернатора Ишаева

Адвокат подал апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании "Роснефть".
Обновлено вчера в 10:14
Политика

Бутину могут депортировать из США в Россию в день вынесения приговора

Обновлено вчера в 16:29
Происшествия

Футболист сборной Италии попал в автомобильную аварию

Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Вооруженный солдат сбежал из части в Тверской области

Обновлено вчера в 01:25
Происшествия

Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США

Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Футбол

Красота дня, жена защитника «МЮ» Виктора Линделёфа родила сына, фото

Красавица-жена Майя Нильссон подарила Виктору Линделёфу сына.
Обновлено в 02:00
Политика

Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР

Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 19:39
Армия и оружие

Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма

Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте

В результате аварии погиб один человек. Отмечается, что участниками ДТП стали три авто, одна из машин вылетела на тротуар.
Обновлено в 01:09
Наука

Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы

Обновлено 28 марта в 12:13
Музыка

Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов

Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе

Три человека, женщина и двое детей, погибли в результате пожара в частном доме в поселке Шерегеш в Кемеровской области.
Обновлено вчера в 22:58
Общество

ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе

Реклама призывает тех, кто знает языки, в частности русский, устроиться на работу в ЦРУ.
Обновлено в 01:53
Футбол

ЦСКА вернет Влашича обратно в «Эвертон»

Московский ЦСКА в ближайшее трансферное окно вернет арендованного нападающего Николу Влашича обратно в "Эвертон".
Обновлено в 02:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Программа Фулбрайта
Программа образовательных грантов, основанная в 1946 году и выдвинутая бывшим сенатором от штата Арканзас США Джеймсом Уильямом Фулбрайтом и финансируемая госдепартаментом, с целью укрепления культурно-академических связей между гражданами США и других стран.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное