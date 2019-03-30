Политика
Помпео сообщил об уходе Науэрт из ГосдепаРИА Новости вчера в 20:19
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Происшествия
В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8
В 07-47 по местному времени в субботу в Тункинском районе Республики Бурятия зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. Как сообщает пресс-служба республиканского Главка МЧС, эпицентр сейсмособытия находился в 46 км юго-восточнее поселка Кырен.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Названы наиболее стабильные сферы труда в России
Наиболее стабильными сферами труда в России оказались промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит, сообщает ВНИИ труда Минтруда в субботу, 30 марта.
Обновлено в 02:03
Экономика
Минюст подготовил законопроект для смягчения валютного контроля
Министерство юстиции России разработало проект федерального закона по смягчению валютного контроля.
Обновлено вчера в 12:54
Авто
В НАМИ беспилотные автомобили «обучили» ездить колонной
В рамках первой столичной акции «Открой#Моспром», в ходе которой ведущие промышленные предприятия Москвы распахнули свои двери для зрителей, прошел показ беспилотных автомобилей.
Обновлено вчера в 07:00
Игры
Художник воссоздал уровень из Metro: Exodus на CryEngine V
Обновлено вчера в 13:10
Авто
Lexus анонсировала премиальный минивэн
Компания Lexus анонсировала премьеру таинственной модели «нового поколения» — она состоится уже в апреле на автосалоне в Шанхае.
Обновлено вчера в 12:20
Общество
За публикацию голых фото написавшей Путину девочки никого не накажут
Обновлено вчера в 08:27
Политика
Минюст США обозначил сроки передачи конгрессу доклада Мюллера
24 марта минюст США обнародовал основные выводы финального доклада по «российскому делу» спецпрокурора Роберта Мюллера, который в ходе расследования так и не нашел сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании.
Обновлено вчера в 16:03
Общество
ДВФУ присоединится к акции «Час Земли»
В рамках акции в ДВФУ пройдут викторина, посвященная охране природы, экологическим проблемам и инициативам ООН и WWF.
Обновлено вчера в 21:03
Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым частью России
Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие
Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны
Обновлено вчера в 22:34
Гаджеты
Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower
Компания Apple решила отказаться от планов выпускать беспроводное зарядное устройство AirPower.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссе
Обновлено вчера в 12:42
Культура
Михаил Пореченков стал Народным артистом России
Обновлено вчера в 06:50
Единоборства
Корешков победил Джаспера на Bellator 219
Российский боец Андрей Корешков одержал победу над американцем Майком Джаспером на турнире Bellator 219.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Под Киевом горит предприятие по производству военного обмундирования
На заводе по производству военного обмундирования в Киевской области произошел пожар.
Обновлено в 00:06
Происшествия
Защита обжаловала домашний арест экс-губернатора Ишаева
Адвокат подал апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в мошенническом хищении средств компании "Роснефть".
Обновлено вчера в 10:14
Политика
Бутину могут депортировать из США в Россию в день вынесения приговора
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
Футболист сборной Италии попал в автомобильную аварию
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Вооруженный солдат сбежал из части в Тверской области
Обновлено вчера в 01:25
Происшествия
Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США
Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Футбол
Красота дня, жена защитника «МЮ» Виктора Линделёфа родила сына, фото
Красавица-жена Майя Нильссон подарила Виктору Линделёфу сына.
Обновлено в 02:00
Политика
Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР
Во время саммита в столице Вьетнама 28 февраля Трамп передал Ким Чен Ыну документ, в котором объяснялось, что в Вашингтоне подразумевают под полным ядерным разоружением Северной Кореи, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 19:39
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у берегов Крыма
Стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk провел разведку у берегов Крыма, сообщил мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Автомобиль вылетел на тротуар на Невском проспекте
В результате аварии погиб один человек. Отмечается, что участниками ДТП стали три авто, одна из машин вылетела на тротуар.
Обновлено в 01:09
Наука
Ученые: Грецкие орехи могут помочь вылечить рак молочной железы
Обновлено 28 марта в 12:13
Музыка
Вокалиста The Prodigy Флинта похоронили под песни фанатов
Вокалиста британской группы The Prodigy Кита Флинта похоронили в городе Брейнтри графства Эссекс.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Кузбассе
Три человека, женщина и двое детей, погибли в результате пожара в частном доме в поселке Шерегеш в Кемеровской области.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
ЦРУ сделало ошибку в призывающей на службу русскоговорящих рекламе
Реклама призывает тех, кто знает языки, в частности русский, устроиться на работу в ЦРУ.
Обновлено в 01:53
Футбол
ЦСКА вернет Влашича обратно в «Эвертон»
Московский ЦСКА в ближайшее трансферное окно вернет арендованного нападающего Николу Влашича обратно в "Эвертон".
Обновлено в 02:18