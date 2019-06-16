Политика
Помпео заявил о возможности военного воздействия на ИранИзвестия 12:02
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты воздействия на Иран, в том числе и силовые. Тем не менее, по его словам, в США не хотят войны с исламской республикой. О противодействии Ирану Помпео рассказал в интервью телеканалу CBS в воскресенье, 16 июня.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:35, Вашингтон
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык»
Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:30
Политика
Польского президента пристыдили за бестактные слова о России
Залевский назвал «неумной бестактностью» заявление Дуды о народе, который во время Второй мировой войны потерял более 20 миллионов человек.
Обновлено в 13:21
Спорт
Территорию рядом со стадионом «Волгоград Арена» вновь размыло ливнем
В Волгограде вновь возникла проблема с территорией рядом со стадионом «Волгоград Арена».
Обновлено в 12:35
Политика
Лидер социалистов Болгарии отказалась уходить в отставку
На фоне поражения на выборах в Европарламент и резкой критики коллег лидер Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова еще в конце мая обещала покинуть свой пост, но резко изменила решение.
Обновлено в 07:23
Общество
Митинг против новой свалки пройдет сегодня в Северодвинске
Олег Мандрыкин добавил, что рано или поздно Россия регион всё равно перейдет на раздельный сбор мусора.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено вчера в 04:36
Религия
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.
Обновлено в 03:11
Космос
Сызранский астроном-любитель вновь организует выездные наблюдения за небесными телами
Сызранский астроном-любитель Самир Самирович вновь организует летние выездные наблюдения за небесными телами.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Мужчина устроил дебош в одном из баров в центре Москвы
Полицейские задержали мужчину, который устроил дебош в одном из баров в центре Москвы.
Обновлено в 13:00
Футбол
Лодыгин заявил, что планирует покинуть «Зенит»
Российский голкипер петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин заявил, что с высокой долей вероятности покинет клуб.
Обновлено в 12:42
Политика
К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений
Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Кортни Кокс отпраздновала 55-летие с Энистон и Кудроу
Кортни Кокс исполнилось 55 лет. Эту круглую дату она отметила в компании своих лучших подруг - Дженнифер Энистон и Лизы Кудроу.
Обновлено в 11:27
Наука
Ученые раскрыли секрет регуляции фотосинтеза
Статья, в которой ученые раскрыли секреты фотосинтеза, появилась в издании Nature Communications.
Обновлено 14 июня в 07:48
Армия и оружие
Бой двух советских танков в Ливии попал на видео
На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.
Обновлено в 08:38
Теннис
Шарапова сыграет с Кужмовой в первом круге турнира на Мальорке
Обновлено в 08:57
Общество
В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита
Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».
Обновлено в 11:43
Авто
Объективный обзор Toyota LC Prado: «минусы» легенды
Российский блогер устроил критический разбор культового внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, заявив, что это во многом переоцененный автомобиль.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии
Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.
Обновлено в 03:08
Музыка
Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов
Скончался Сергей Остроумов - барабанщик проекта "Оркестр креольского танго" и сессионный барабанщик основной группы Андрея Макаревича "Машина времени".
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей
Как выяснилось, во время гастролей артистка отравилась. На основании этого она была вынуждена отменить сразу несколько важных дел.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Лиза Боярская снялась с кольцом в носу
Для рекламы актриса вставила в нос увесистое украшение.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Дагестане детей кормили пальмовым маслом вместо сливочного
В ходе проведения совместно с УФСБ РФ по республике Дагестан оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в период с 2016 по 2018 годы под видом сливочного масла в школьные и дошкольные образовательные учреждение осуществлялась поставки продукта с наличием пальмового масла, вредного для организма и значительно дешевого по стоимости.
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Красавица-дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя вышла в свет
Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя растет настоящей красавицей. 14-летняя Дева Кассель вышла в свет и сразу привлекла к себе внимание.
Обновлено в 08:23
Технологии
Пользователи Сети удивлены новой оптической иллюзией
В Сети появилась новая оптическая иллюзия. Пользователи нашли ее ине понимают как она работает. Впервые картинка появилась в Twitter.
Обновлено в 10:15