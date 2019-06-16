Помпео заявил о возможности военного воздействия на ИранИзвестия 12:02

с чего всё началось

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты воздействия на Иран, в том числе и силовые. Тем не менее, по его словам, в США не хотят войны с исламской республикой. О противодействии Ирану Помпео рассказал в интервью телеканалу CBS в воскресенье, 16 июня.

Помпео заявил о возможности военного воздействия на Иран

Кино Главный приз «Кинотавра» получил фильм Акопова «Бык» Лучшим фильмом российского кинофестиваля "Кинотавр" стала картина Бориса Акопова "Бык", церемония закрытия киносмотра прошла в воскресенье в Зимнем театре в Сочи, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Польского президента пристыдили за бестактные слова о России Залевский назвал «неумной бестактностью» заявление Дуды о народе, который во время Второй мировой войны потерял более 20 миллионов человек.

Политика Лидер социалистов Болгарии отказалась уходить в отставку На фоне поражения на выборах в Европарламент и резкой критики коллег лидер Болгарской социалистической партии (БСП) Корнелия Нинова еще в конце мая обещала покинуть свой пост, но резко изменила решение.

Общество Митинг против новой свалки пройдет сегодня в Северодвинске Олег Мандрыкин добавил, что рано или поздно Россия регион всё равно перейдет на раздельный сбор мусора.

Религия Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере Церковь не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около тетра драмы в Екатеринбурге, говорится в заявлении митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, опубликованном на официальном сайте епархии.

Космос Сызранский астроном-любитель вновь организует выездные наблюдения за небесными телами Сызранский астроном-любитель Самир Самирович вновь организует летние выездные наблюдения за небесными телами.

Происшествия Мужчина устроил дебош в одном из баров в центре Москвы Полицейские задержали мужчину, который устроил дебош в одном из баров в центре Москвы.

Футбол Лодыгин заявил, что планирует покинуть «Зенит» Российский голкипер петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин заявил, что с высокой долей вероятности покинет клуб.

Политика К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.

Шоу-бизнес Кортни Кокс отпраздновала 55-летие с Энистон и Кудроу Кортни Кокс исполнилось 55 лет. Эту круглую дату она отметила в компании своих лучших подруг - Дженнифер Энистон и Лизы Кудроу.

Наука Ученые раскрыли секрет регуляции фотосинтеза Статья, в которой ученые раскрыли секреты фотосинтеза, появилась в издании Nature Communications.

Армия и оружие Бой двух советских танков в Ливии попал на видео На видео показано, как советскому танку Т-55, принадлежащему соединениям ПНС, удалось подбить машину такого же типа противника.

Общество В Эстонии попросили убрать красный крест из спектакля про Айболита Таллинский Русский молодежный театр столкнулся с угрозой штрафа за использование символа красного креста на реквизитах в своем спектакле «Доктор Айболит».

Авто Объективный обзор Toyota LC Prado: «минусы» легенды Российский блогер устроил критический разбор культового внедорожника Toyota Land Cruiser Prado, заявив, что это во многом переоцененный автомобиль.

Происшествия Поцелуй с возлюбленным вызвал у канадки смертельный приступ аллергии Поцелуй с парнем вызвал у 20-летней девушки анафилактический шок из-за аллергии на арахис.

Музыка Умер барабанщик «Машины времени» Сергей Остроумов Скончался Сергей Остроумов - барабанщик проекта "Оркестр креольского танго" и сессионный барабанщик основной группы Андрея Макаревича "Машина времени".

Шоу-бизнес Анна Семенович отравилась вареным языком и оказалась под капельницей Как выяснилось, во время гастролей артистка отравилась. На основании этого она была вынуждена отменить сразу несколько важных дел.

Происшествия В Дагестане детей кормили пальмовым маслом вместо сливочного В ходе проведения совместно с УФСБ РФ по республике Дагестан оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в период с 2016 по 2018 годы под видом сливочного масла в школьные и дошкольные образовательные учреждение осуществлялась поставки продукта с наличием пальмового масла, вредного для организма и значительно дешевого по стоимости.

Шоу-бизнес Красавица-дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя вышла в свет Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя растет настоящей красавицей. 14-летняя Дева Кассель вышла в свет и сразу привлекла к себе внимание.