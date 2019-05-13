Политика
Помпео отменил часть визита в РоссиюВедомости 00:36
Госсекретарь США Майк Помпео отменил московскую часть своего визита в Россию, сообщает Reuters со ссылкой на представителя госдепартамента. Переговоры Помпео с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым, как и было запланировано, состоятся 14 мая в Сочи.
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Планы госсекретаря поменялись, теперь он прибывает в Сочи без прибытия в Москву. Я так понимаю, что это связано сугубо с изменениями в его собственном графике. Все переговоры, которые планируются, пройдут в полном объеме без каких-либо сокращений.
— Сергей Рябков, российский дипломатРБК 04:28
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Общество
Законопроект о госзакупках в сфере питания в школах внесен в Госдуму
Законопроект, меняющий процедуру проведения госзакупок для обеспечения питания обучающихся, внесли в Госдуму депутаты Михаил Шеремет («Единая Россия») и Алексей Журавлёв («Родина»), передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
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Футбол
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Общество
На Дону объявили штормовое предупреждение
В чрезвычайном ведомстве отмечают, что из-за непогоды могут быть подтоплены участки низины, повреждены линии электропередач, крыши домов, металлоконструкции.
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Происшествия
В здание правительства Саратовской области бросили «коктейль Молотова»
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Происшествия
В Казани вооруженный подросток удерживал одноклассников в гимназии
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Общество
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Происшествия
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Власти Саудовской Аравии сообщили о повреждении двух своих нефтяных танкеров в Оманском заливе вскоре после сообщения США об угрозе атак на коммерческие суда со стороны Ирана, передает Reuters.
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Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России в 2019 году
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Политика
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Политика
В Москве встретились губернаторы России и Японии
В Москве после долгого перерыва встретились главы российских регионов и японских префектур.
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Политика
В Екатеринбурге задержан бывший командующий ПВО ЛНР Владимир Муратов
В Екатеринбурге задержан бывший командующий противовоздушной обороной самопровозглашенной Луганской Народной Республики Владимир Муратов, об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 06:31
Политика
Зеленского вызвали в суд в рамках административного дела
Избранного президента Украины Владимира Зеленского вызвали в Оболонский районный суд Киева в рамках рассмотрения административного дела.
Обновлено в 05:56
Кино
Топ лучших утраченных фильмов опубликовали в РФ
Госфильмофонд при поддержке экспертов подготовил список из 557 утраченных отечественных фильмов.
Обновлено в 07:59
Происшествия
Обвиняемый в убийстве нижегородского журналиста раскаялся в содеянном
Житель Нижнего Новгорода Дмитрий Панкратов, обвиняемый в убийстве тележурналиста Дениса Суворова, в последнем слове заявил, что раскаивается в содеянном, добавив, что "ужаснулся себе и не ожидал, что способен на такое", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 03:55
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
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Происшествия
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Обновлено в 06:19
Экономика
Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе—марте вырос на 5,8%
Положительное сальдо внешнеторгового баланса России в январе—марте выросло на 5,8% ($2,8 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило $51,1 млрд, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).
Обновлено в 06:50
Происшествия
СК сообщил об опознании 40 погибших в катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Молекулярно-генетические экспертизы тел большинства погибших при возгорании Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево завершены.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево
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Авто
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Происшествия
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Столичные полицейские задержали бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко за распитие алкоголя в общественном месте, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:56
Спорт
Пять российских легкоатлетов не допущены до международных стартов
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Обновлено в 07:47
Общество
Похолодание придет в Москву к четвергу
В первой половине текущей недели в Москве сохранится тепло, а с четверга в регион придет небольшое похолодание, сообщили в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 06:42
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 11 мая в 09:54
Финансы
Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в понедельник
Предположительно снижение рубля к доллару и евро может быть связано с тем, что последний раунд переговоров США с Китаем не завершился подписанием торгового соглашения, а дальнейшие переговоры на данный момент не запланированы.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Следком заинтересовался резонансным видео с участием судьи на Кубани
Следователи Краснодарского края начали проверку видео, на котором запечатлен конфликт федеральной судьи и жительницы Динского района.
Обновлено в 07:30
Политика
В Раде потребовали назначить дату инаугурации Зеленского
Депутаты Верховной рады - Надежда Савченко и внефракционный Виталий Куприй - в начале согласительного совета парламента прервали выступление спикера Андрея Парубия и потребовали первым вопросом рассмотреть назначение даты инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:29