Политика

Помпео считает поведение России в отношении Венесуэлы неконструктивнымАргументы и Факты вчера в 11:56

Госсекретарь США призвал Россию присоединиться к странам, которые стремятся к лучшему будущему для народа Боливарианской республики Госсекретарь США Майкл Помпео призвал Россию прекратить неконструктивное поведение в отношении Венесуэлы, передает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство США.
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с чего всё началось
«Госсекретарь сказал российскому министру иностранных дел Лаврову, что Соединённые Штаты и страны региона не будут бездействовать, пока Россия усугубляет напряжённость в Венесуэле», — говорится в заявлении
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