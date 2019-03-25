Помпео считает поведение России в отношении Венесуэлы неконструктивнымАргументы и Факты вчера в 11:56

с чего всё началось

Госсекретарь США призвал Россию присоединиться к странам, которые стремятся к лучшему будущему для народа Боливарианской республики Госсекретарь США Майкл Помпео призвал Россию прекратить неконструктивное поведение в отношении Венесуэлы, передает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство США.

Общество Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").

Армия и оружие Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.

Политика В Казахстане захотели продолжить переименование городов На заседании Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан — 2050» политик выступил в поддержку переименования столицы и высказал мнение о том, что этот шаг должен дать старт и другим переименованиям.

Армия и оружие Армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа ВС Израиля начали наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, который разрушил жилой дом в центре страны.

Хоккей Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.

Политика В раде увидели решение экономических проблем Украины в России Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с покупательной способностью граждан, рабочими местами и зарплатами.

Армия и оружие Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57 Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.

Политика Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.

Политика Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что киевские власти причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.

Происшествия Самолет сел в Сингапуре после звонка о бомбе на борту Самолет авиакомпании Singapore Airlines приземлился в аэропорту Чанги в Сингапуре после поступившего звонка об угрозе взрыва.

Гаджеты Флагман Redmi Note 7 Pro будет продаваться только в Индии и Китае Руководитель компании Xiaomi официально сообщил, что новая модель смартфона Redmi Note 7 Pro предназначена для продажи только в Китае и Индии, а реализация в остальных странах не предусмотрена.

Здоровье Китайским ученым удалось выделить вирус африканской чумы свиней Вирус, зазванный Pig/HLJ/18 был выделен из образца, взятого у заражённого животного на одной из ферм, пораженной африканской чумой свиней в городе Цзямусы провинции Хэйлуцзян в 2018 году.

Энергетика Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.

Шоу-бизнес Знаменитости прокомментировали цену билетов на концерт Пугачевой Знаменитости прокомментировали стоимость билетов на концерт Пугачевой. Ценники на места достигают отметки в 530 тысяч рублей.

Музыка В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».

Культура Дима Билан вышел на костылях получать звание заслуженного артиста Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.

Происшествия В Махачкале загорелся центральный рынок На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.

Политика В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.

Происшествия В морге Югорска хранили тонны детского питания Детское питание хранилось в прощальном зале морга. По данным Пантина, коробки с питанием могли стоять там с прошлой осени.

Общество Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.

Общество Состояние косаток в «китовой тюрьме» в Приморье продолжает ухудшаться Международные ученые: Киты находятся в плохом состоянии, которое продолжает ухудшаться Более 30 ученых из разных стран мира, имеющих огромный практический опыт изучения и реабилитации косаток и белух, предложили России свою помощь в возвращении узников китовой тюрьмы на свободу.

Хоккей «Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Экономика C 1 апреля повышаются социальные пенсии "Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.