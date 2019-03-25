Политика
Помпео считает поведение России в отношении Венесуэлы неконструктивнымАргументы и Факты вчера в 11:56
Госсекретарь США призвал Россию присоединиться к странам, которые стремятся к лучшему будущему для народа Боливарианской республики Госсекретарь США Майкл Помпео призвал Россию прекратить неконструктивное поведение в отношении Венесуэлы, передает ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство США.
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с чего всё началось
«Госсекретарь сказал российскому министру иностранных дел Лаврову, что Соединённые Штаты и страны региона не будут бездействовать, пока Россия усугубляет напряжённость в Венесуэле», — говорится в заявлении.RT на русскомвчера в 10:52
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Общество
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind
Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта Nordwind ("Северный ветер").
Обновлено вчера в 09:41
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
В Казахстане захотели продолжить переименование городов
На заседании Общенациональной коалиции демократических сил «Казахстан — 2050» политик выступил в поддержку переименования столицы и высказал мнение о том, что этот шаг должен дать старт и другим переименованиям.
Обновлено вчера в 10:30
Армия и оружие
Армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа
ВС Израиля начали наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, который разрушил жилой дом в центре страны.
Обновлено вчера в 12:07
Хоккей
Появилось видео встречи Овечкина с Трампом в Белом доме
Телеканал NBC Sports опубликовал видео встречи российского хоккеиста Александра Овечкина с американским президентом Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
В раде увидели решение экономических проблем Украины в России
Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестор Шуфрич считает, что экспорт украинской продукции в России поможет решить проблемы с покупательной способностью граждан, рабочими местами и зарплатами.
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Пассажирский самолет повредил колесо при вылете из аэропорта Улан-Удэ
Обновлено вчера в 22:03
Армия и оружие
Глава ОАК представил на авиасалоне в Малайзии новейший Су-57
Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду новейший Су-57 пятого поколения.
Обновлено в 00:55
Политика
Британские депутаты проголосовали за определение Brexit парламентом
Депутаты британского парламента приняли решение о том, что они должны иметь больше прав в выборе вариантов Brexit.
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Экс-сотрудник СБУ назвал виновных в катастрофе Boeing в Донбассе
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что киевские власти причастны к крушению малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Самолет сел в Сингапуре после звонка о бомбе на борту
Самолет авиакомпании Singapore Airlines приземлился в аэропорту Чанги в Сингапуре после поступившего звонка об угрозе взрыва.
Обновлено в 00:42
Гаджеты
Флагман Redmi Note 7 Pro будет продаваться только в Индии и Китае
Руководитель компании Xiaomi официально сообщил, что новая модель смартфона Redmi Note 7 Pro предназначена для продажи только в Китае и Индии, а реализация в остальных странах не предусмотрена.
Обновлено вчера в 12:35
Интернет
Были названы функции Telegram, WhatsApp и Viber, о которых вы не знали
Многие используют Telegram, WhatsApp и Viber по умолчанию, не догадываясь о возможностях приложений.
Обновлено вчера в 11:48
Здоровье
Китайским ученым удалось выделить вирус африканской чумы свиней
Вирус, зазванный Pig/HLJ/18 был выделен из образца, взятого у заражённого животного на одной из ферм, пораженной африканской чумой свиней в городе Цзямусы провинции Хэйлуцзян в 2018 году.
Обновлено в 00:22
Энергетика
Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков
Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Знаменитости прокомментировали цену билетов на концерт Пугачевой
Знаменитости прокомментировали стоимость билетов на концерт Пугачевой. Ценники на места достигают отметки в 530 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 10:19
Здоровье
Ленобласть обновит медоборудование на 250 млн рублей
Обновлено вчера в 15:07
Музыка
В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта
Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 14:15
Культура
Дима Билан вышел на костылях получать звание заслуженного артиста
Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.
Обновлено вчера в 19:29
Общество
Краевой министр вступился за уволившуюся из-за фото учительницу
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
В Махачкале загорелся центральный рынок
На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.
Обновлено вчера в 15:46
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
В морге Югорска хранили тонны детского питания
Детское питание хранилось в прощальном зале морга. По данным Пантина, коробки с питанием могли стоять там с прошлой осени.
Обновлено вчера в 04:59
Общество
Названы регионы России с самым высоким уровнем занятости населения
На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения от 15 до 72 лет отмечен в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах.
Обновлено в 00:37
Общество
Состояние косаток в «китовой тюрьме» в Приморье продолжает ухудшаться
Международные ученые: Киты находятся в плохом состоянии, которое продолжает ухудшаться Более 30 ученых из разных стран мира, имеющих огромный практический опыт изучения и реабилитации косаток и белух, предложили России свою помощь в возвращении узников китовой тюрьмы на свободу.
Обновлено вчера в 22:28
Армия и оружие
Броней по льду: войска в Арктике получили спецбульдозеры
Обновлено вчера в 17:01
Хоккей
«Тампа» обыграла «Бостон» благодаря шайбе Кучерова
"Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграла "Бостон Брюинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:45
Экономика
C 1 апреля повышаются социальные пенсии
"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено 24 марта в 17:50
Политика
Захарова посоветовала журналисту из США извиниться перед россиянами
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала результаты расследования «российского вмешательства» в американские выборы.
Обновлено в 01:08