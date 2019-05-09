Политика

Помпео рассказал о поиске общих интересов с РоссиейРИА Новости 07:07

Помпео подчеркнул необходимость взаимодействия с Россией по направлениям, где у стран могут быть общие интересы. Ранее в Госдепе США сообщили, что Помпео посетит Москву и Сочи 12-14 мая. В ходе переговоров он намерен обсудить "полный спектр двусторонних и многосторонних вызовов".
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Помпео намерен продолжить поиск общих интересов с Россией

Газета.Ru06:51

Помпео заявил, что во время визита в Россию намерен обсудить Афганистан, Венесуэлу и Сирию

ТАСС01:12

Помпео выступил за поиск общих интересов с Россией

RT на русском04:22

Помпео положительно отозвался о работе с Россией по ситуациям в Сирии, Афганистане и Венесуэле

Коммерсантъ04:20

Помпео назвал борьбу с терроризмом одной из сфер хорошего взаимодействия с Россией

Интерфакс03:38

Помпео в Москве собирается обсудить Афганистан, Венесуэлу и Сирию

Московский Комсомолец01:29

Госсекретарь США Майкл Помпео приедет сегодня в Москву для переговоров с министром иностранных дел и президентом

Эхо Москвы07:00
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Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
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HTC представила свой первый в 2019 году смартфон

В продаже HTC Exodus 1s появится в третьем квартале 2019 года, а его ориентировочная цена будет 300 долларов.
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Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео

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Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
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Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
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Производители прогнозируют остановку падения цен на DRAM

По данным издания, производители ожидают, что падение цен на модули памяти DRAM и NAND, начавшееся в прошлом году, остановится во втором квартале 2019 года.
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Собянин поздравил медсестер с профессиональным праздником

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В Краснодаре экстренно сел летевший из Антальи самолет

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Между болельщиками «Зенита» и ЦСКА произошла драка

Обновлено в 08:55
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
Обновлено 10 мая в 10:23
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Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Телеведущий Сергей Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца.
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«Витесс» Слуцкого разгромил «Де Графсхап» в 34-м туре Эредивизи

Обновлено в 10:25
Происшествия

На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области

Накануне, 10 мая, на станции Шиес в Ленском районе Архангельской области произошло массовое избиение местных жителей приезжими сотрудниками ЧОП "Гарант Безопасности", охраняющими стройку гигантской свалки для складирования московских отходов.
Обновлено вчера в 10:25
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Спартак — Уфа 1:0 (2-й тайм)

Форвард «Спартака» Зе Луиш, отличившись забитым мячом в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой», установил личный рекорд результативности за сезон.
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Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
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Пострадавший от взрыва газа дом в Ростовской области могут снести

Двухэтажный жилой дом на улице Ленина в поселке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области, пострадавший 12 мая от взрыва бытового газа, могут снести.
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Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом

Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
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Названы продукты, от которых необходимо отказаться после 50 лет

Ученые составили перечень продуктов питания, от которых необходимо отказаться после 50 лет.
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Сегодня в Москве возле здания АП РФ после провокации активистов движения SERB задержан проводящий голодовку Владимир Скубак и еще пять человек.
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«Количество наших соотечественников, которые могут посетить страны ЕС и мира без виз, растет ежедневно», — рассказал Порошенко.
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Проверь себя: названы пять «странных» признаков диабета

Медики назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о заболевании диабетом.
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
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