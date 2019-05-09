Политика
Помпео рассказал о поиске общих интересов с РоссиейРИА Новости 07:07
Помпео подчеркнул необходимость взаимодействия с Россией по направлениям, где у стран могут быть общие интересы. Ранее в Госдепе США сообщили, что Помпео посетит Москву и Сочи 12-14 мая. В ходе переговоров он намерен обсудить "полный спектр двусторонних и многосторонних вызовов".
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:57, Ашберн
Спорт
Скончался олимпийский чемпион по велоспорту Виктор Манаков
Обновлено в 10:17
Происшествия
Александр Емельяненко вновь оказался в полиции
Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.
Обновлено в 09:22
Гаджеты
HTC представила свой первый в 2019 году смартфон
В продаже HTC Exodus 1s появится в третьем квартале 2019 года, а его ориентировочная цена будет 300 долларов.
Обновлено в 07:27
Хоккей
Россия обыграла Австрию на чемпионате мира по хоккею
Ранее 12 мая Чехия разгромила сборную Норвегии в групповом этапе чемпионата мира по хоккею со счетом 7:2.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Сергей Доренко знал о своем диагнозе
Обновлено в 04:59
Происшествия
Взрыв автомобиля в Новой Москве попал на видео
Обновлено в 09:19
Футбол
«Зенит» – ЦСКА: Шатов выйдет в стартовом составе
Обновлено в 10:35
Армия и оружие
Иран пригрозил США «ударом в голову»
Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.
Обновлено в 09:56
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Гаджеты
Производители прогнозируют остановку падения цен на DRAM
По данным издания, производители ожидают, что падение цен на модули памяти DRAM и NAND, начавшееся в прошлом году, остановится во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:39
Здоровье
Собянин поздравил медсестер с профессиональным праздником
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Краснодаре экстренно сел летевший из Антальи самолет
Airbus A321, который направлялся в Уфу, 12 мая приземлился в аэропорту Краснодаре.
Обновлено в 08:36
Футбол
Между болельщиками «Зенита» и ЦСКА произошла драка
Обновлено в 08:55
Общество
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве
Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
Обновлено 10 мая в 10:23
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Телеведущий Сергей Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца.
Обновлено в 06:40
Происшествия
На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области
Накануне, 10 мая, на станции Шиес в Ленском районе Архангельской области произошло массовое избиение местных жителей приезжими сотрудниками ЧОП "Гарант Безопасности", охраняющими стройку гигантской свалки для складирования московских отходов.
Обновлено вчера в 10:25
Футбол
Спартак — Уфа 1:0 (2-й тайм)
Форвард «Спартака» Зе Луиш, отличившись забитым мячом в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой», установил личный рекорд результативности за сезон.
Обновлено в 10:16
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия
Пострадавший от взрыва газа дом в Ростовской области могут снести
Двухэтажный жилой дом на улице Ленина в поселке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области, пострадавший 12 мая от взрыва бытового газа, могут снести.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом
Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.
Обновлено в 08:16
Здоровье
Названы продукты, от которых необходимо отказаться после 50 лет
Ученые составили перечень продуктов питания, от которых необходимо отказаться после 50 лет.
Обновлено в 04:33
Здоровье
Определены продукты для устранения дефицита витамина B12
Медики определили группу продуктов для устранения дефицита полезного вещества, в список включили и мясо.
Обновлено в 03:42
Политика
У администрации президента задержали проводящего голодовку майора
Сегодня в Москве возле здания АП РФ после провокации активистов движения SERB задержан проводящий голодовку Владимир Скубак и еще пять человек.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Алсу стала долгожданной гостьей программы Максима Галкина
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Порошенко рассказал, сколько украинцев воспользовались безвизом с ЕС
«Количество наших соотечественников, которые могут посетить страны ЕС и мира без виз, растет ежедневно», — рассказал Порошенко.
Обновлено в 08:01
Здоровье
Проверь себя: названы пять «странных» признаков диабета
Медики назвали пять ранних симптомов, которые могут свидетельствовать о заболевании диабетом.
Обновлено в 05:00
Футбол
Кокорин отказался отбывать срок в СИЗО
Обновлено в 04:16