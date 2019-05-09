Помпео рассказал о поиске общих интересов с РоссиейРИА Новости 07:07

Помпео подчеркнул необходимость взаимодействия с Россией по направлениям, где у стран могут быть общие интересы. Ранее в Госдепе США сообщили, что Помпео посетит Москву и Сочи 12-14 мая. В ходе переговоров он намерен обсудить "полный спектр двусторонних и многосторонних вызовов".

Помпео рассказал о поиске общих интересов с Россией

Происшествия Александр Емельяненко вновь оказался в полиции Известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снова оказался в центре скандала.

Гаджеты HTC представила свой первый в 2019 году смартфон В продаже HTC Exodus 1s появится в третьем квартале 2019 года, а его ориентировочная цена будет 300 долларов.

Хоккей Россия обыграла Австрию на чемпионате мира по хоккею Ранее 12 мая Чехия разгромила сборную Норвегии в групповом этапе чемпионата мира по хоккею со счетом 7:2.

Армия и оружие Иран пригрозил США «ударом в голову» Иран нанесет США "удар в голову", если Вашингтон предпримет конкретные силовые действия, заявил бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.

Экономика Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.

Гаджеты Производители прогнозируют остановку падения цен на DRAM По данным издания, производители ожидают, что падение цен на модули памяти DRAM и NAND, начавшееся в прошлом году, остановится во втором квартале 2019 года.

Происшествия В Краснодаре экстренно сел летевший из Антальи самолет Airbus A321, который направлялся в Уфу, 12 мая приземлился в аэропорту Краснодаре.

Общество «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.

Шоу-бизнес Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем Телеведущий Сергей Доренко за последние три года несколько раз проходил обследования сердца.

Происшествия На станции Шиес охранники избивали жителей Архангельской области Накануне, 10 мая, на станции Шиес в Ленском районе Архангельской области произошло массовое избиение местных жителей приезжими сотрудниками ЧОП "Гарант Безопасности", охраняющими стройку гигантской свалки для складирования московских отходов.

Футбол Спартак — Уфа 1:0 (2-й тайм) Форвард «Спартака» Зе Луиш, отличившись забитым мячом в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой», установил личный рекорд результативности за сезон.

Наука Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Происшествия Пострадавший от взрыва газа дом в Ростовской области могут снести Двухэтажный жилой дом на улице Ленина в поселке Чистоозёрный Каменского района Ростовской области, пострадавший 12 мая от взрыва бытового газа, могут снести.

Шоу-бизнес Дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания с отцом Дочь скончавшегося 9 мая журналиста Сергея Доренко Екатерина сообщила журналистам, что извиняется на отмену церемонии прощания, на которую пришло много людей.

Здоровье Названы продукты, от которых необходимо отказаться после 50 лет Ученые составили перечень продуктов питания, от которых необходимо отказаться после 50 лет.

Здоровье Определены продукты для устранения дефицита витамина B12 Медики определили группу продуктов для устранения дефицита полезного вещества, в список включили и мясо.

Политика У администрации президента задержали проводящего голодовку майора Сегодня в Москве возле здания АП РФ после провокации активистов движения SERB задержан проводящий голодовку Владимир Скубак и еще пять человек.

Политика Порошенко рассказал, сколько украинцев воспользовались безвизом с ЕС «Количество наших соотечественников, которые могут посетить страны ЕС и мира без виз, растет ежедневно», — рассказал Порошенко.