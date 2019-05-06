Политика

Помпео рассказал о переговорах с ЛавровымLenta.ru 17:05

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
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Помпео заявил, что вновь коснулся темы вмешательства в выборы на встрече с Лавровым

ТАСС18:14

Есть контакт: Лавров и Помпео обменялись шутками и обсудили Венесуэлу и Арктику

Вести.Ru14:40

Источник: Помпео не обсуждал с Лавровым «вмешательство» в выборы в США

RT на русском15:39

Лавров и Помпео обсудили вопросы стратегической стабильности и конфликты в отдельных регионах

Эхо Москвы12:29

Помпео рассказал о переговорах с Лавровым

РИА Новости18:10

Сергей Лавров и Майк Помпео продолжили диалог президентов России и США

Коммерсантъ13:29

Лавров и Помпео встречаются «на полях» Арктического совета в Финляндии

Российская газета13:34
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Происшествия

При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек

Обновлено в 13:55
Экономика

В мае граждане устремились за деньгами в МФО

В мае граждане устремились за деньгами в МФО В мае, на который приходится череда длинных выходных, граждане возьмут у микрофинансовых организаций (МФО) примерно на четверть больше займов, чем в обычные месяцы, прогнозируют эксперты.
Обновлено в 14:09
Кино

Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»

После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Общество

В России вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации

Новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.
Обновлено в 08:31
Кино

Детишки против пришельцев в трейлере фильма «Рубеж мира» от Netflix

Обновлено в 12:00
Происшествия

Обвинение запросило реальные сроки для Кокорина и Мамаева

Прокурор запросил реальные сроки для футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых обвиняют по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Обновлено в 10:11
Политика

Бельгийский журналист объявил о наступлении «эры Путина»

Еще одним важным аспектом "эры Путина" Уилсон назвал укрепление безопасности России.
Обновлено в 18:22
Политика

Столтенберг предостерег союзников по НАТО от взаимных ударов санкциями

Столтенберг пояснил, что НАТО хотело бы избежать ситуаций, когда союзники по альянсу начинают вводить санкции против друг друга.
Обновлено в 14:51
Экономика

Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов

Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным.
Обновлено в 06:17
Происшествия

СК озвучил версии авиакатастрофы в Шереметьево

Обновлено в 04:05
Происшествия

Сотрудники Шереметьево ржали над горящим самолетом

Обновлено в 06:14
Общество

Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы

Обновлено в 12:25
Общество

Годовой доход главы ЦИК Памфиловой сократился в 2,5 раза

Обновлено в 12:09
Происшествия

В Шереметьево прокомментировали неэтичное видео во время ЧП с SSJ-100

Обновлено в 16:49
Происшествия

Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден

Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Происшествия

Бортпроводница рассказала о катастрофе Superjet-100 в «Шереметьево»

Обновлено в 05:47
Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» нацелились на Дибалу

«Манчестер Юнайтед» и «Бавария» проявляют интерес к аргентинскому нападающему туринского «Ювентуса» Пауло Дибале.
Обновлено в 16:14
Политика

Торгпред США подтвердил планы поднять пошлины на товары из Китая

Торгпред США и главный переговорщик по торговле президента Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 мск) сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 18:18
Шоу-бизнес

Нарядившуюся для работы на грядках Малышеву жестко высмеяли

Обновлено в 14:47
Общество

Матвиенко раскритиковала Superjet за пять месяцев до ЧП в Шереметьево

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 22 ноября 2018 года на одной из встреч "Открытый диалог" заявляла, что самолет SSJ-100 "ни для чего не годится".
Обновлено в 16:59
Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Один из участвующих в учениях НАТО "Весенний шторм-2019" солдат залез с гранатометом на памятник павшим советским воинам в городе Силламяэ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:29
Происшествия

Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet

Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Экономика

Нам не по пути. Россия рекордными темпами сокращает расчеты в долларах

Эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитали, что за пять лет санкций Россия сократила объем международных расчетов в долларах почти на 13 процентов, увеличив долю евро и рублей на 26 и 14 процентов соответственно.
Обновлено в 01:00
Общество

Французы посмеялись над русскими после катастрофы «Суперджета»

Читатели французской Le Figaro оставляют язвительные комментарии по поводу аварии Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», сгоревшего после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево в воскресенье; иронизировать им не помешало и сообщение о гибели в результате этой трагедии 41 человека.
Обновлено в 02:22
Происшествия

На Бухарестской улице прорвало трубу с кипятком

Обновлено в 16:40
Гаджеты

Тим Кук: Apple покупает компании каждые 2-3 недели

По словам гендиректора корпорации Тима Кука, Apple обычно не рассказывает о сделках, потому что, как правило, это маленькие компании, а Apple «в основном ищет таланты и интеллектуальную собственность», — сообщил он CNBC.
Обновлено в 13:12
Происшествия

В Москву прибыли семьи восьмерых погибших в аэропорту Шереметьево

Семьи восьмерых погибших в авиакатастрофе жителей Мурманской области прибыли в Москву.
Обновлено в 13:02
Футбол

Хавбек «Милана» отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо, пишут СМИ

Футболист "Милана" Тьемуэ Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил главного тренера команды Дженнаро Гаттузо во время матча 35-го тура чемпионата Италии против "Болоньи", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 18:00
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
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