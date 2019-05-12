Армия и оружие
Помпео рассказал о мерах США против ИранаГазета.Ru 01:10
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что государство примет меры на случай враждебных действий со стороны Ирана. Об этом сообщат телеканал CNBC. По его словам, американский президент Дональд Трамп это ясно дал понять.
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Происшествия
Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
Обновлено вчера в 21:33
Здоровье
Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты
Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты.
Обновлено вчера в 17:20
Шоу-бизнес
Ростовчанка Виктория Лопырева показала идеальную фигуру в стильном купальнике
Ростовчанка Виктория Лопырева показала идеальную фигуру в стильном купальнике.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Хоккей
Во второй день чемпионата мира по хоккею сыграны шесть матчей
Обновлено вчера в 16:45
Авто
Названы самые распространенные автомобили со скрученным пробегом
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Обновлено вчера в 15:02
Хоккей
Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи
Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено вчера в 04:54
Шоу-бизнес
В РПЦ осудили Петросяна за «связь с молодой девицей»
Отец Павел отметил, что светское общество лояльно относится к связи мужчин в возрасте с молодыми девушками, но он остается консервативным в этом вопросе.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Грызлов объяснил отделение ДНР и ЛНР
Отделение ДНР и ЛНР от Украины произошло из-за вооруженного госпереворота, подъема неонацизма и насилия в отношении оппонентов нового украинского правительства.
Обновлено вчера в 07:51
Единоборства
UFC. Андраде нокаутировала Намаюнас и завоевала чемпионский титул
В главном поединке вечера встречались действующая чемпионка в наилегчайшем весе американка Роуз Намаюнас и представительница Бразилии Джессика Андраде.
Обновлено в 01:31
Здоровье
Медики назвали смертельно ядовитые продукты на столах россиян
Обновлено вчера в 01:22
Экономика
В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян
В список самых богатых людей Великобритании по версии газеты The Sunday Times попали трое россиян — основатель USM Holdings Алишер Усманов, основной владелец Millhouse Роман Абрамович и крупнейший акционер Альфа-Банка Михаил Фридман, рейтинг опубликован на сайте издания.
Обновлено вчера в 22:44
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс»
Пегги Липтон, американская актриса, модель и певица, сыгравшая роль Нормы Дженнингс в сериале «Твин Пикс», умерла в возрасте 72 лет.
Обновлено в 01:16
Происшествия
В Свердловской области два человека погибли при пожаре в деревне
Женщина и ребенок погибли в ночь на воскресенье при пожаре в частном доме в деревне Ретнёво Свердловской области.
Обновлено в 00:17
Происшествия
В Крыму приостановили подъем картин Айвазовского с затонувшего судна
Операция по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", в числе которых могут находиться картины художника Ивана Айвазовского, приостановлена.
Обновлено вчера в 07:52
Общество
В Москве простятся с Сергеем Доренко
Доренко умер 9 мая в возрасте 59 лет за рулем своего мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:05
Единоборства
Фрейре завоевал титул чемпиона Bellator в легком весе
Боец смешанного стиля (MMA) Патрисио Фрейре одержал победу над Майклом Чендлером и завоевал титул чемпиона в легком весе на турнире Bellator 221, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:54
Футбол
Монтелла – о поражении от «Милана»: «У „Фиорентины“ нет стойкости играть все 90 минут»
Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Монтелла дал комментарий после матча 36 тура Серии А против «Милана» (0:1). Специалист считает, что его команда испугалась.
Обновлено вчера в 23:54
Спорт
Софья Великая победила на этапе Кубка мира в Тунисе
Российская саблистка Софья Великая завоевала золотую медаль на этапе Кубка мира по фехтованию, который проходит в Тунисе.
Обновлено вчера в 18:34
Финансы
Рост доллара неизбежен из-за обострения отношений между США и Китаем
На новой неделе поведение рубля определят три основных фактора: нефть, скупка иностранной валюты Минфином и очевидное фиаско торговой сделки между Китаем и США.
Обновлено в 00:00
Экономика
Кабмин выделил 450 млн рублей пострадавшим от пожаров в Забайкалье
Правительство России выделило 450 млн рублей на обеспечение жильем пострадавших от природных пожаров жителей Забайкальского края.
Обновлено вчера в 06:39
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли
Обновлено в 00:58
Культура
Средняя дочь Валерия Меладзе посмеялась над Алсу и Зеленским
Обновлено вчера в 02:25
Политика
Лукашенко рассказал об огромном ущербе от загрязненной нефти из России
Лукашенко добавил, что тема компенсации ущерба пока не обсуждалась с президентом России Владимиром Путиным, но «он понимает, что надо ущерб компенсировать».
Обновлено вчера в 07:26
Авто
И бит, и крашен! Показываем, как определить автомобиль после аварии
Есть два способа: первый – воспользоваться Историей Авто.ру, а второй – посмотреть наше новое видео.
Обновлено вчера в 06:35
Экономика
Акции Uber завершили первый день торгов ниже цены IPO
Стоимость одной акции Uber Technologies Inc. в первый день торгов после выхода компании на IPO снизилась на Нью-Йоркской фондовой бирже на 7,6%, упав ниже и без того консервативной цены предложения в $45 за акцию.
Обновлено вчера в 00:00
Происшествия
В тайных захоронениях в Мексике обнаружили тела 35 человек
Тела в общей сложности 35 человек обнаружены в трех тайных захоронениях в мексиканском штате Халиско, заявил прокурор штата Херардо Октавио Солис.
Обновлено вчера в 17:51
Наука
На Сейшелах вновь возродился вид птиц, вымерший 136 тыс. лет назад
Кювьеров пастушок — вид наземных птиц, которые исчезли с нашей планеты 136 тысяч лет назад, снова возродились и при этом в прежнем виде, об этом сообщают ученые Портсмутского университета и Музея естественной истории (Великобритания).
Обновлено вчера в 01:01