Армия и оружие
Помпео рассказал о мерах США против ИранаГазета.Ru 01:10
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что государство примет меры на случай враждебных действий со стороны Ирана. Об этом сообщат телеканал CNBC. По его словам, американский президент Дональд Трамп это ясно дал понять.
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Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Общество
Архитекторы предложили проект Нотр-Дама со стеклянной крышей и фермой
Французские архитекторы предложили проект собора Парижской Богоматери со стеклянной крышей, которая позволит поглощать свет, а также выступили с идеей создания городской фермы, сообщается на сайте французского архитектурного бюро Vincent Callebaut Architectures.
Обновлено в 01:55
Политика
В Литве пройдут президентские выборы
Параллельно с выборами президента в Литве проходит и всенародный референдум по двум вопросам.
Обновлено вчера в 17:20
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Британии
Трое россиян вошли в список самых богатейший людей Великобритании по версии The Sunday Times. Среди них - Алишер Усманов и Роман Абрамович.
Обновлено в 03:16
Авто
Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании сильной армии для «защиты от врага»
Обновлено вчера в 17:41
Происшествия
В сети появилось видео аварии на Бухарестской улице
В группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео с моментом ДТП на Бухарестской улице.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Произошли взрывы на семи нефтяных танкерах в ОАЭ
Обновлено в 04:38
Происшествия
Семьям погибших при взрыве газа выплатят по 1 млн рублей
Власти Ростовской области выплатят по одному миллиону рублей семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в поселке Чистоозерный Каменского района.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Католические храмы Коломбо возобновили воскресные мессы
Католические храмы крупнейшего города Шри-Ланки Коломбо возобновили воскресные мессы.
Обновлено в 03:59
Экономика
Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%
Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено вчера в 08:24
Авто
За какими авто не стоит ехать сзади, выяснили эксперты
Эксперты считают, что такие водители представляют большую опасность для соседей по дороге.
Обновлено в 03:00
Спорт
Школьник из Москвы победил в Азиатской физической олимпиаде
Школьник из Москвы Григорий Бобков стал абсолютным победителем Азиатской физической олимпиады, сообщается на сайте Минпросвещения России.
Обновлено в 04:43
Единоборства
Боец Фрейре стал чемпионом Bellator в двух весовых категориях
Поединок между чемпионом Bellator в полулёгком весе Патрисио Фрейре и обладателем пояса в лёгкой весовой категории Майклом Чендлером завершился уже в первом раунде.
Обновлено в 03:48
Политика
DM: экс-министр обороны Британии раскритиковал Мэй из-за переговоров с оппозицией
Бывший министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон раскритиковал премьер-министра Терезу Мэй, обвинив ее в политической наивности за переговоры с оппозиционной Лейбористской партией по Brexit, которые, по его мнению, обречены на провал.
Обновлено в 04:17
Авто
Продажи люксовых автомобилей с пробегом в России выросли на 7%
Обновлено в 02:01
Культура
Умерла актриса из сериала «Твин Пикс» Пегги Липтон
Американская актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Твин Пикс", умерла от рака в возрасте 72 лет в США.
Обновлено в 01:33
Политика
WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено вчера в 21:23
Политика
Помпео в ближайшие несколько недель встретится с Меркель
Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил в интервью телеканалу CNBC, что у него вновь значится в графике встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 02:53
Общество
В России изменились правила получения детских пособий
Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Шоу-бизнес
Гендиректор радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что Доренко знал о своем диагнозе
Главный редактор радиостанции "Говорит Москва", журналист Сергей Доренко знал о своем диагнозе.
Обновлено в 04:23
Футбол
Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Обновлено в 04:34
Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
Взрыв газа: в поселке Чистоозерный ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Чистоозерный Ростовской области, где ночью в жилом многоквартирном доме взорвался газ.
Обновлено в 04:44
Футбол
Гвардиола запретил членам «Ман Сити» следить за матчем «Ливерпуля»
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола перед последней игрой с "Брайтоном" запретил своим футболистам и членам клуба следить за результатом параллельного матча, в котором "Ливерпуль" примет "Вулверхэмптон".
Обновлено в 03:21
Армия и оружие
Обсуждается объект в носовой части британской субмарины класса «Трафальгар»
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес
Брежнева разозлилась на просьбу поздравить Меладзе в Инстаграме
Даже в день рождения супруга Вера не стала поздравлять его в Инстаграме, считая этот день слишком личным праздником.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
Двое мужчин почти неделю дрейфовали в океане на перевернутой лодке
В Камчатском крае двое мужчин сумели догрести до берега с помощью лопаты после того, как их лодка перевернулась в Тихом океане.
Обновлено в 03:58
Авто
Названы самые надежные кроссоверы и внедорожники в мире
Обновлено вчера в 12:21