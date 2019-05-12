Помпео рассказал о мерах США против ИранаГазета.Ru 01:10

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что государство примет меры на случай враждебных действий со стороны Ирана. Об этом сообщат телеканал CNBC. По его словам, американский президент Дональд Трамп это ясно дал понять.

Помпео рассказал о мерах США против Ирана

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