Армия и оружие
Помпео рассказал о мерах США против ИранаГазета.Ru 01:10
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что государство примет меры на случай враждебных действий со стороны Ирана. Об этом сообщат телеканал CNBC. По его словам, американский президент Дональд Трамп это ясно дал понять.
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Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия
Взрывы прогремели на семи танкерах в ОАЭ
Взрывы произошли на как минимум семи нефтяных танкерах в порту Фуджейра на севере Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
В Китае прокомментировали парад 9 мая на Красной площади
В зарубежной прессе продолжается активное обсуждение военного парада, который состоялся в центре Москвы 9 мая – в день празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 04:42
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Спорт
У дзюдоиста во время боя из кимоно выпал телефон
Обновлено в 05:29
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Семьям погибших при ЧП в Ростовской области выплатят по 1 млн рублей
Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял решение о выплате материальной помощи пострадавшим в результате взрыва бытового газа в доме в поселке Чистоозерном.
Обновлено в 05:38
Политика
Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной рады
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье разместила в YouTube опрос киевлян о том, поддерживают ли они роспуск Верховной рады.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах
Обновлено вчера в 13:58
Армия и оружие
Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе
Обновлено вчера в 17:25
Общество
В Петербурге закрыли станцию метро «Садовая»
В Санкт-Петербурге закрыта в связи с обнаружением бесхозного предмета станция "Садовая" Фрунзенско-Приморской линии метро.
Обновлено в 05:15
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление в НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено вчера в 17:51
Армия и оружие
В Сирии трое детей погибли при минометном обстреле, сообщили СМИ
"Трое детей погибли из-за минометного обстрела террористами города Скальбия на севере провинции Хама", - передает телеканал Syria TV.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Скончался один из пострадавших в ДТП с трамваем в Петербурге
Стало известно о смерти одного из пострадавших в результате столкновения легковушки, микроавтобуса и трамвая в Петербурге на Бухарестской улице.
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Гуаидо поручил своему представителю встретиться с военными в США
Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо поручил своему представителю в США установить прямые связи для сотрудничества с американскими военными.
Обновлено вчера в 18:59
Общество
Матери погибших украинских солдат вышли на шествие в Киеве
В Киеве 12 мая в День матери женщины, которые потеряли сыновей во время их службы в армии, вышли на ежегодное торжественное шествие.
Обновлено в 05:52
Футбол
Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Обновлено в 03:33
Авто
Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать
Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Общество
В России изменились правила получения детских пособий
Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Происшествия
Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100
Обновлено вчера в 15:02
Общество
Отец дочери Алсу потребовал засекретить результаты проверки «Голоса»
Канал отмечает, что таким образом можно сделать вывод, что Ян Абрамов подозревает, что результаты расследования могут быть негативными для его семьи.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
В Севастополе отмечают годовщину наступательной операции Красной Армии
Обновлено в 05:05
Политика
Помпео выступил за поиск общих интересов с Россией
Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Вашингтону и Москве удастся найти общие интересы во множестве сфер, а хорошим примером этого является работа в Сирии и Афганистане.
Обновлено в 04:22
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия
В Малайзии пропало пассажирское судно
Обновлено в 01:51
Политика
Польский генерал назвал поражением ухудшение отношений с Россией
В начале апреля нынешнего года бывший главнокомандующий Сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью изданию Wirtualna Polska заявил, что НАТО может нанести ядерный удар по России в случае "агрессии" Москвы в сторону Польши, сообщает ФАН.
Обновлено в 04:24