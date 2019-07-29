Политика
Помпео прокомментировал ситуацию с ближневосточным урегулированиемРИА Новости 10:25
Решение по ближневосточному урегулированию должны принимать Израиль и Палестина, США лишь предлагают помощь, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:14, Ашберн
Происшествия
Суд в Москве арестовал Яшина на 10 суток
Обновлено в 09:02
Политика
На Украину вернули собаку задержанных в России моряков
Собаку украинских военных моряков, задержанных в России, вернули на Украину, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 08:57
Кино
Девятый фильм Тарантино выходит на экраны
Как снимался фильм В качестве режиссера выступил Квентин Тарантино.
Обновлено в 09:17
Политика
Доступ к сайту Sputnik Литва будет возобновлен
Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению приняла решение разблокировать сайт Sputnik Литва.
Обновлено в 09:43
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Футбол
Вратарь «Реала» Куртуа получил травму
Основной голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа получил травму и рискует пропустить стартовый поединок чемпионата Испании.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Российские второклассники напали на магазин игрушек с пистолетом
Двое второклассников на Урале совершили нападение на магазин игрушек, вооружившись пневматическим пистолетом, сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 08:39
Экономика
В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI
Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
Россия и Иран проведут совместные учения
Обновлено в 12:51
Происшествия
СМИ рассказали подробности убийства блогерши, найденной в чемодане в Москве
Ранее стало известно, что девушку нашли с перерезанным горлом в чемодане. Труп обнаружил мужчина, который сдавал ей квартиру в Москве.
Обновлено в 11:40
Общество
Интернет захватила новая оптическая иллюзия с черно-белым фото
Пользователей интернета захватила новая оптическая иллюзия.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист
В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
Транспорт
Строители расширили «бутылочное горлышко» на въезде в Кудрово
Ленинградскую улицу на въезде в Кудрово расширили до четырех полос, сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.
Обновлено в 09:57
Политика
Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа
Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.
Обновлено в 12:42
Музыка
Президент России поздравил Игоря Крутого с юбилеем
Президент России Владимир Путин направил поздравления композитору и продюсеру Игоря Крутого по случаю его 65-летия.
Обновлено в 11:44
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено в 12:29
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой»
Обновлено в 10:03
Политика
Экс-посол Украины раскрыл размеры военной помощи США
По словам экс-посла Украины в США Валерия Чалого, 92% всей военно-технической помощи, которую украинская сторона получила за последние четыре года, поступило из США.
Обновлено в 08:00
Футбол
Китайский клуб заинтересован в трансфере Фернандо
Обновлено в 11:15
Происшествия
Фанатка ASAP Rocky угрожала взорвать посольство Швеции
В Вашингтоне сотрудники полиции задержали американку Ребекку Кантер, которая угрожала взорвать посольство Швеции.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Сочи два человека разбились на гидроцикле
В Сочи двое молодых мужчин погибли при катании на гидроцикле.
Обновлено в 13:02
Технологии
В работе корпоративного мессенджера Slack произошел сбой
В работе корпоративного мессенджера Slack произошел сбой. Это следует из данных на сайте Downdetector.com.
Обновлено в 11:21
Шоу-бизнес
Александр Петров расстался с Ириной Старшенбаум ради другой актрисы
Поклонники Александра Петрова и Ирины Старшенбаум с нетерпением ждали, когда же пара сыграет свадьбу, но вместо этого они, неожиданно для окружающих, расстались.
Обновлено в 12:30
Происшествия
Экс-чемпиона России по кикбоксингу застрелили в Петербурге
Тело бывшего чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко нашли у реки в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 07:50
Единоборства
Александр Емельяненко получил контракт на кулачные бои
В промоушене Bare Knuckle FC уже выступает российский боец MMA Артем Лобов. Он провел два боя, они завершились его победами.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Ирину Шейк подозревают в романе с бывшим мужем Дженнифер Энистон
По сообщениям иностранных журналистов, Ирина закрутила роман с 47-летним актером Джастином Теру.
Обновлено в 10:00
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29