Политика

Помпео прокомментировал переговоры с ЛавровымRT на русском 20:12

Государственный секретарь США Майк Помпео прокомментировал состоявшиеся в Финляндии переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым.
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Помпео указал Лаврову на недопустимость вмешательства в выборы в США

Газета.Ru19:58

Помпео прокомментировал переговоры с Лавровым

RT на русском20:12

Лавров и Помпео встречаются «на полях» Арктического совета в Финляндии

Российская газета13:34

Лавров и Помпео обсудили вопросы стратегической стабильности и конфликты в отдельных регионах

Эхо Москвы12:29

Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео

Вести.Ru12:43

Помпео прокомментировал переговоры с Лавровым

РИА Новости18:10

Помпео заявил, что вновь коснулся темы вмешательства в выборы на встрече с Лавровым

ТАСС18:14
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Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Киев из-за падения объемов торговли с Россией понес в 13 раз больше потерь, чем Москва.
Обновлено в 19:04
Происшествия

«Коммерсант» назвал приоритетную версию крушения SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
Обновлено в 21:30
Происшествия

Черный ящик сгоревшего SSJ-100 оказался серьезно поврежден

Параметрический черный ящик сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.
Обновлено в 16:23
Политика

В США открыли памятник обвиняемому в Холокосте

В Соединенных Штатах Америки открыли памятник человеку, обвиняемому в участии в Холокосте. Об этом заявили в посольстве РФ в США.
Обновлено в 21:48
Происшествия

СК: В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

Следственный комитет России официально подтверждает, что в результате авиакатастрофы в Шереметьево погибли 41 человек.
Обновлено вчера в 17:38
Финансы

Венесуэла еще больше либерализовала валютный рынок

Лишь в августе 2018 года власти либерализовали доллар, однако оставили официальный курс DICOM, который только в последние месяцы стал реально близок и даже выше курса "черного рынка".
Обновлено в 22:07
Происшествия

На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла авария

В Свердловской области произошла авария на участке газопровода «Ямбург–Поволжье», пострадавших нет.
Обновлено в 14:48
Происшествия

В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100

Обновлено в 20:44
Религия

Православные 7 мая встречают Радоницу

Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.
Обновлено в 20:42
Происшествия

Пассажир «Суперджета»: «Я снял, как горел наш самолёт»

Обновлено в 18:04
Общество

У стен Кремля провели профилактику Вечного огня

Специалисты АО "Мосгаз" провели торжественную церемонию профилактики горелки Вечного огня у стен Кремля в Александровском саду перед Днём Победы, передает корреспондент РИА Недвижимость.
Обновлено в 16:10
Политика

Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму

Обновлено в 08:33
Армия и оружие

В ДНР отвергли сообщения о подготовке детей к войне

В агентстве напомнили, что ранее украинские СМИ заявили о подготовке детей к войне жителями ДНР.
Обновлено в 20:58
Политика

«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»

Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено в 17:22
Происшествия

Пассажирам самолетов напомнили, как спасаться при крушении

Обновлено в 17:26
Хоккей

«Бостон» обыграл «Коламбус» в борьбе за полуфинал Кубка Стэнли

В одном из противостояний "Бостон Брюинз" в шестом матче серии одержал победу над "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 3:0 и пробился в следующий этап плей-офф.
Обновлено в 22:21
Происшествия

Прокурор попросил для Кокорина и Мамаева реальные сроки

Для Павла Мамаева обвинение запросило 1 год и 5 месяцев тюрьмы и такое же наказание - для футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого.
Обновлено в 10:41
Происшествия

Администрация Шереметьево накажет посмеявшихся над авиакатастрофой сотрудников

В Сеть попал видеоролик, на котором некие люди смеются над критической ситуацией в Шереметьево.
Обновлено в 16:32
Происшествия

Друг рассказал о погибшем в «Шереметьево» бортпроводнике Superjet

Погибший в катастрофе в «Шереметьево» бортпроводник самолета Sukhoi Superjet Максим Моисеев запомнился друзьям и приятелям как добрый человек.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

Дочь Успенской дебютировала на сцене

Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Кино

Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Авто

Mercedes-Benz отзывает более 1,5 тысячи автомобилей S-Class в России

Автомобилестроительная компания Mercedes-Benz сообщила об отзыве более 1,5 тысячи моделей S-Class в России.
Обновлено в 11:54
Общество

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Происшествия

Жителя Камчатки нашли мертвым возле убитого медведя

Следователи на Камчатке выясняют обстоятельства гибели местного жителя, рядом с которым обнаружили убитого медведя, сообщает региональное Следственное управление.
Обновлено в 19:33
Космос

В Луну с огромной скоростью врезался метеорит

Обновлено вчера в 05:58
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Интернет

Facebook изучает посты пользователей для обучения систем ИИ

Компания использовала полученные данные для обучения систем искусственного интеллекта.
Обновлено в 08:42
Происшествия

ДТП на Филиппинах унесло жизни трех человек

В результате случившегося погибли три человека, еще 73 получили ранения. Инцидент произошел в провинции Кесон, передает ТАСС.
Обновлено в 22:11
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
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