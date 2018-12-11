Политика

Помпео прокомментировал отправку российских Ту-160 в Венесуэлу
РИА Новости
07:15

Глава Госдепартамента США Майк Помпео назвал "разбазариванием" государственных средств переброску российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу. В Кремле такие заявления считают "недипломатическими" и "неуместными".
РИА Новости07:15
Майк Помпео
Российское правительство через полмира отправило бомбардировщики в Венесуэлу. Народы России и Венесуэлы должны понимать, что это значит: два коррумпированных правительства растрачивают государственные средства и подавляют свободу и независимость, пока их люди страдают.
— Майк Помпео, американский политикРИА Новости 02:40

Подробнее о событии

Помпео прокомментировал отправку российских Ту-160 в Венесуэлу

РИА Новости07:15

Песков ответил Помпео на слова о разбазаривании госсредств

Интерфакс04:12

Как в Кремле отреагировали на слова Помпео о полете Ту-160

Газета.Ru06:06

Кремль не согласился со словами Помпео о «разбазаривании средств»

РБК04:11

Кремль считает заявления Помпео о самолетах РФ неуместными и недипломатичными

ТАСС03:46

Помпео назвал отправку российских Ту-160 в Венесуэлу «разбазариванием средств»

Коммерсантъ00:54

Песков о словах Помпео: на оборонный бюджет США можно прокормить Африку

RT на русском04:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7143 источника, обновлено в 07:52, Ашберн
Политика

Путин принял участие в церемонии прощания с Алексеевой

Обновлено в 07:44
Политика

Британский парламент проголосует по Brexit до 21 января

Палата общин британского парламента будет голосовать по соглашению о Brexit до 21 января 2019 года, сообщил во вторник британским СМИ представитель премьера Терезы Мэй.
Обновлено в 07:49
Политика

Москва согласилась опубликовать переписку с США о «влиянии» на выборы

США с начала 2017 года ведут расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы.
Обновлено в 07:46
Политика

Bild опубликовал фото выданного Путину удостоверения «Штази»

Немецкая газета Bild сообщила об обнаружении документа в архивах бывшего Министерства государственной безопасности ГДР (Ministerium für Staatssicherheit, кратко — Stasi, или «Штази» по-русски).
Обновлено в 07:45
Политика

Бывшего офицера ЧФ приговорили к тюрьме за шпионаж в пользу Украины

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил бывшего офицера Черноморского флота Леонида Пархоменко к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины.
Обновлено в 07:48
Политика

Опрос: Тимошенко и Зеленский вновь лидируют в президентском рейтинге

В сентябре сообщалось, что, по результатам опроса, проведённого социологической группой «Рейтинг», лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.
Обновлено в 07:42
Политика

Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией

На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире.
Обновлено в 07:49
Политика

Пранкеры попросили у губернатора Калифорнии звезду славы для Порошенко

Обновлено в 07:44
Армия и оружие

Пушилин заявил о готовности ДНР отразить наступление ВСУ

В республике готовы отразить атаку, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Обновлено в 07:46
Политика

Глава управления МВД по борьбе с экстремизмом ушел в отставку

Глава управления МВД по борьбе с экстремизмом Тимур Валиулин ушел в отставку.
Обновлено в 07:48
Политика

Россиянка Бутина согласилась признать вину частично

Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в конспиративной деятельности в США, согласилась признать себя виновной по части пунктов обвинения.
Обновлено в 06:45
Политика

Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение

Президент Франции Эммануэль Макрон 10 декабря ввел в стране режим чрезвычайного экономического и социального положения на фоне протестов «желтых жилетов», которые продолжаются уже несколько недель.
Обновлено в 07:42
Политика

ФСБ предотвратила планы 37 террористических ячеек в 2018 году

Планы 37 террористических ячеек по совершению атак сорваны спецслужбами и правоохранительными органами в 2018 году.
Обновлено в 07:36
Армия и оружие

Турция начала строительство базы военного флота на Черном море

Турецкие военные начали строительство базы военно-морских сил на побережье Черного моря, сообщает газета Milliyet.
Обновлено в 07:43
Политика

Матвиенко назвала срок принятия решения о членстве в Совете Европы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что РФ примет решение о членстве в Совете Европы в июне 2019, если не будет изменен устав о равенстве делегаций.
Обновлено в 07:01
ещё по теме
Ту-160
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-х годах. Главный конструктор - В. И. Близнюк.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное