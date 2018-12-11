Политика
Глава Госдепартамента США Майк Помпео назвал "разбазариванием" государственных средств переброску российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу. В Кремле такие заявления считают "недипломатическими" и "неуместными".
РИА Новости07:15
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Российское правительство через полмира отправило бомбардировщики в Венесуэлу. Народы России и Венесуэлы должны понимать, что это значит: два коррумпированных правительства растрачивают государственные средства и подавляют свободу и независимость, пока их люди страдают.
— Майк Помпео, американский политикРИА Новости 02:40
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