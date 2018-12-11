Российское правительство через полмира отправило бомбардировщики в Венесуэлу. Народы России и Венесуэлы должны понимать, что это значит: два коррумпированных правительства растрачивают государственные средства и подавляют свободу и независимость, пока их люди страдают.

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал отправку Россией ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу. По его словам, это пустая трата государственных средств.

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Политика Политика За год на Россию было совершено более 4 млрд кибератак "В 2018 году средствами ГосСОПКА было выявлено более 4,3 млрд компьютерных воздействий на критическую информационную инфраструктуру, из них более 17 тысяч наиболее опасных компьютерных атак", - сказал Мурашов во вторник на брифинге в Москве.

Политика Политика Газета Bild сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина Отделение по работе с архивами министерства госбезопасности бывшей ГДР в Дрездене обнаружило в документах служебное удостоверение, выданное на имя Владимира Путина, утверждает таблоид Bild.

Политика Политика Россиянка Бутина согласилась признать вину частично Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в конспиративной деятельности в США, согласилась признать себя виновной по части пунктов обвинения.

Политика Политика Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение Президент Франции Эммануэль Макрон 10 декабря ввел в стране режим чрезвычайного экономического и социального положения на фоне протестов «желтых жилетов», которые продолжаются уже несколько недель.

Политика Политика Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире.

Армия и оружие Армия и оружие Турция начала строительство базы военного флота на Черном море Турецкие военные начали строительство базы военно-морских сил на побережье Черного моря, сообщает газета Milliyet.

Армия и оружие Армия и оружие Пушилин заявил о готовности ДНР отразить наступление ВСУ В республике готовы отразить атаку, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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Политика Политика Пранкеры позвонили губернатору Калифорнии от имени Гройсмана Пранкеры Вован и Лексус опубликовали телефонный разговор с губернатором Калифорнии Джерри Брауном, который они сначала провели от имени украинского премьера Владимира Гройсмана, а затем посла Украины в США Валерия Чалого.

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