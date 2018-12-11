Политика
Помпео прокомментировал отправку ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу
Помпео прокомментировал отправку ракетоносцев Ту-160 в ВенесуэлуRT на русском00:52
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал отправку Россией ракетоносцев Ту-160 в Венесуэлу. По его словам, это пустая трата государственных средств.
RT на русском00:52
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Российское правительство через полмира отправило бомбардировщики в Венесуэлу. Народы России и Венесуэлы должны понимать, что это значит: два коррумпированных правительства растрачивают государственные средства и подавляют свободу и независимость, пока их люди страдают.
— Майк Помпео, американский политикРИА Новости 02:40
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