Помпео призвал не сравнивать ситуации с Голанами и КрымомРИА Новости 16:35

Израиль получил Голанские высоты из-за того, что он находился под атаками. Он оборонялся… Они взяли эту территорию, чтобы продолжать защищать себя.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал не сравнивать ситуацию с признанием Голанских высот территорией Израиля и присоединение Россией Крыма.

Помпео призвал не сравнивать ситуации с Голанами и Крымом

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