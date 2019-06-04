Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17РИА Новости вчера в 16:17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году. В интервью нидерландскому отделению телекомпании RTL Помпео спросили, достаточно ли Россия сотрудничает с связи с расследованием катастрофы.
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с чего всё началось
«Я надеюсь, что Россия поймёт, что отчитаться о том, что случилось во время этого ужасного инцидента, в результате которого погибли люди, в её же собственных интересах», — заявил Помпео в интервью нидерландской телекомпании RTL.RT на русскомвчера в 22:57
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Экономика
20% россиян заявили о снижении зарплат
За последний год выросла доля россиян, утверждающих, что их заработные платы снизились (18,3%), таковы данные ежемесячного мониторинга Института социального анализа и прогнозирования Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), которые приводит ТАСС.
Обновлено вчера в 06:07
Армия и оружие
США признали свои системы ПРО бессильными против российских ракет
Американская система ПРО не сможет перехватить российскую новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» и останется бессильна против гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард».
Обновлено в 00:50
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за гибели ребенка
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов написал рапорт об отставке после того, как сотрудников его ведомства заподозрили в убийстве пятилетнего мальчика.
Обновлено вчера в 19:33
Политика
Королева приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева приветствовала президента Трампа в понедельник днем после того, как он поднялся по лестнице с принцем Чарльзом на западной террасе Букингемского дворца.
Обновлено вчера в 21:40
Общество
Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных
Обновлено 02 июня в 13:20
Транспорт
В ГИБДД предложили запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД
ГИБДД планирует ввести запрет на использование каршеринга водителями, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы единожды были лишены водительских прав, сообщил газете «Известия» начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
В США Amazon, Apple, Facebook и Google заподозрили в монополизме
Проверка крупных американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google будет проведена в США на предмет возможного нарушения ими антимонопольного законодательства, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 22:21
Здоровье
Врач рассказала о вреде похудения и голодания перед отпуском
Голодание и активные попытки похудеть в преддверии отдыха могут стать причиной еще больших проблем с лишними килограммами.
Обновлено в 00:08
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено 02 июня в 16:45
Происшествия
Полицейская машина попала в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Автоавария произошла с участием автомобиля ВАЗ и полицейского внедорожника на Кутузовском проспекте в Москве.
Обновлено вчера в 16:51
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Обновлено вчера в 07:10
Игры
Google расскажет об играх и стоимости подписки на Stadia 6 июня
Google проведет презентацию, посвященную облачной платформе Stadia 6 июня в 19:00 мск.
Обновлено вчера в 17:22
Религия
Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам
Во вторник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.
Обновлено вчера в 19:55
Авто
Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии
Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено вчера в 06:17
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено 02 июня в 21:32
Политика
Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области
Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия
В Японии за попытку запустить дрон с крыши задержан россиянин
В Токио задержан россиянин, который пытался запустить дрон с крыши жилого дома.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие
Япония возобновляет полеты F-35
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
В Южно-Сахалинске завели уголовное дело на мужчину с топором
Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 21:32
Общество
Российские детдомовцы объявили голодовку ради получения жилья
Обновлено вчера в 08:00
Культура
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено вчера в 15:55
Музыка
Савичева поделилась мыслями насчет реванша на «Евровидении»
Звезда встретилась с корреспондентом "Дни.ру" и ответила на вопрос, смогла бы она вновь поехать на "Евровидение", как это сделали ранее ее именитые коллеги Дима Билан и Сергей Лазарев.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 10:37
Политика
МИД Украины нажаловался на возвращение России в ПАСЕ
Украинский МИД выразил возмущение возможным возвращением России в ПАСЕ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:54
Футбол
«Зенит» попал в топ-20 лучших клубов в обновленном рейтинге УЕФА
Представители Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовали обновленный рейтинг клубов, в котором лучшей из российских команд стал петербургский «Зенит».
Обновлено в 00:46