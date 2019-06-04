Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17РИА Новости вчера в 16:17

с чего всё началось

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году. В интервью нидерландскому отделению телекомпании RTL Помпео спросили, достаточно ли Россия сотрудничает с связи с расследованием катастрофы.

Экономика 20% россиян заявили о снижении зарплат За последний год выросла доля россиян, утверждающих, что их заработные платы снизились (18,3%), таковы данные ежемесячного мониторинга Института социального анализа и прогнозирования Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), которые приводит ТАСС.

Армия и оружие США признали свои системы ПРО бессильными против российских ракет Американская система ПРО не сможет перехватить российскую новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» и останется бессильна против гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард».

Политика Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.

Происшествия Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за гибели ребенка Как сообщает пресс-служба МВД Украины, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов написал рапорт об отставке после того, как сотрудников его ведомства заподозрили в убийстве пятилетнего мальчика.

Политика Королева приняла Трампа в Букингемском дворце Королева приветствовала президента Трампа в понедельник днем после того, как он поднялся по лестнице с принцем Чарльзом на западной террасе Букингемского дворца.

Транспорт В ГИБДД предложили запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД ГИБДД планирует ввести запрет на использование каршеринга водителями, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы единожды были лишены водительских прав, сообщил газете «Известия» начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.

Политика В США Amazon, Apple, Facebook и Google заподозрили в монополизме Проверка крупных американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google будет проведена в США на предмет возможного нарушения ими антимонопольного законодательства, сообщает Reuters.

Здоровье Врач рассказала о вреде похудения и голодания перед отпуском Голодание и активные попытки похудеть в преддверии отдыха могут стать причиной еще больших проблем с лишними килограммами.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Происшествия Полицейская машина попала в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Автоавария произошла с участием автомобиля ВАЗ и полицейского внедорожника на Кутузовском проспекте в Москве.

Религия Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам Во вторник утром в мечетях пройдут торжественные намазы в честь праздника Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который знаменует окончание священного исламского месяца рамадан.

Авто Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.

Политика Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.

Происшествия Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.

Происшествия В Японии за попытку запустить дрон с крыши задержан россиянин В Токио задержан россиянин, который пытался запустить дрон с крыши жилого дома.

Происшествия В Южно-Сахалинске завели уголовное дело на мужчину с топором Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.

Музыка Савичева поделилась мыслями насчет реванша на «Евровидении» Звезда встретилась с корреспондентом "Дни.ру" и ответила на вопрос, смогла бы она вновь поехать на "Евровидение", как это сделали ранее ее именитые коллеги Дима Билан и Сергей Лазарев.

Политика МИД Украины нажаловался на возвращение России в ПАСЕ Украинский МИД выразил возмущение возможным возвращением России в ПАСЕ, сообщает РИА "Новости".