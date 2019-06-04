Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17РИА Новости 16:17

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году. В интервью нидерландскому отделению телекомпании RTL Помпео спросили, достаточно ли Россия сотрудничает с связи с расследованием катастрофы.

Происшествия Зеленский пригрозил виновным в смерти ребенка полицейским Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал гибель пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области в своем Facebook.

Общество 10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФ Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Технологии Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.

Политика МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.

Происшествия На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.

Экономика Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.

Армия и оружие США одобрили поставки Болгарии истребителей F-16 Администрация США приняла решение продать Болгарии истребители F-16C/D Block 70/72 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $1,673 млрд.

Культура Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.

Транспорт В Петербурге планируют обновить 800 вагонов для метро за семь лет В Санкт-Петербурге планируют обновить 800 вагонов для метро за семь лет, сообщает Nation News.

Политика Королева приняла Трампа в Букингемском дворце Королева приветствовала президента Трампа в понедельник днем после того, как он поднялся по лестнице с принцем Чарльзом на западной террасе Букингемского дворца.

Энергетика Погрузка на сети РЖД в мае снизилась на 3,8% Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) в мае 2019 года уменьшилась, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, на 3,8% и составила 106,3 млн т, говорится в сообщении компании.

Происшествия Суд отправил под арест экс-губернатора Ивановской области Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате порядка 700 млн рублей бюджетных средств, выделенных ОАО «Ивановский бройлер».

Авто Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.

Финансы Индекс МосБиржи снова обновил исторический максимум Рублевый индекс МосБиржи (ранее индекс ММВБ) снова обновил в понедельник исторический максимум, следует из данных Московской биржи.

Здоровье Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.

Происшествия В США арестовали фигуранта расследования Мюллера Один из свидетелей спецпрокурора США Роберта Мюллера, связанный с расследованием возможных попыток ОАЭ повлиять на политику американского президента Дональда Трампа, в понедельник арестован по обвинению в хранении детской порнографии, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Вирджиния.

Политика Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.

Транспорт В ГИБДД предложили запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД ГИБДД планирует ввести запрет на использование каршеринга водителями, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы единожды были лишены водительских прав, сообщил газете «Известия» начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.

Гаджеты Huawei лишилась бизнеса по установке подводных интернет-кабелей Компания Huawei решила продать свой бизнес по прокладке подводных кабелей, необходимых для поддержания системы глобального интернет-трафика.

Общество Выпускники всех российских школ сегодня сдавали ЕГЭ по русскому языку Выпускники всех российских школ сегодня сдавали ЕГЭ по русскому языку. Это самый массовый единый госэкзамен.

Здоровье Эксперты рекомендовали напиток для утоления жажды в жару Разбавленный в два раза водой яблочный сок, рассказала "Российской газете" руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич, лучший напиток в жару, когда человек сильно потеет и вместе с жидкостью теряет различные соли.