Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17РИА Новости вчера в 16:17

с чего всё началось

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году. В интервью нидерландскому отделению телекомпании RTL Помпео спросили, достаточно ли Россия сотрудничает с связи с расследованием катастрофы.

Происшествия В Киевской области глава полиции подал в отставку после смерти ребенка Руководитель полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку после смерти пятилетнего мальчика из-за действий пьяных полицейских.

Здоровье Сладости и газировку в Англии будут продавать в устрашающей упаковке Сладости, чипсы и газированные напитки в Соединенном Королевстве могут начать продаваться в такой же устрашающей упаковке, ка Для борьбы с эпидемией ожирения их ведущие производители - крупные продовольственные бренды будут вынуждены отказаться от своего яркого дизайна, сообщает The Daily Mail.

Армия и оружие ВКС РФ успешно испытали новую противоракету системы ПРО Комментируя ход испытаний, Владимир Сергиенко, заместитель командира соединения противоракетной обороны ВКС РФ, отметил: "Новая противоракета системы ПРО после серии испытаний достоверно подтвердила заложенные характеристики и успешно выполнила задачу, поразив условную цель с заданной точностью".

Единоборства Энди Руис хочет реванш с Джошуа Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".

Общество Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.

Здоровье Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.

Гаджеты Представлен новый Apple Mac Pro Если в своё время Mac Pro уже прошлого поколения впечатлял дизайном и конструкцией, то новый Mac Pro в первую очередь поражает характеристиками.

Происшествия СКР возбудил первое уголовное дело на защитника сквера в Екатеринбурге Жителя уральской столицы обвиняют в оскорблении представителя власти Следственный отдел по Верх-Исетскому району СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье 319 УК РФ (" Оскорбление представителя власти") на участника несанкционированной акции в сквере у екатеринбургского Театра драмы Станислава Мельниченко.

Происшествия Погибших в Ашинской катастрофе вспоминают по всей России Погибших в Ашинской катастрофе сегодня вспоминают по всей России.

Гаджеты Apple не будет обновлять устаревшие iPhone Доступно обновление будет только для смартфонов компании, начиная от SE и 6s, и iPad (от Air 2 и Mini 4).

Политика Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".

Общество У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».

Общество Tinder прокомментировал включение в реестр Роскомнадзора Ранее Роскомнадзор сообщил, что внес компанию Match Group, владеющую Tinder, в реестр организаторов распространения информации.

Общество Россиянам готовят дополнительные алименты на детей Дополнительные алименты предлагается взыскивать с россиян, чьи дети, проживающие отдельно, нуждаются в новом жилье.

Путешествия Названы самые бюджетные страны для летнего отдыха Дешевле всего жителям России обойдётся отдых в Турции и Венгрии — 56−57 тысяч рублей.

Космос Космический грузовик Dragon приводнился в Тихом океане Грузовой корабль Dragon компании SpaceX, завершив свою космическую миссию, совершил успешное приводнение в Тихом океане.

Армия и оружие США одобрили поставки Болгарии истребителей F-16 Администрация США приняла решение продать Болгарии истребители F-16C/D Block 70/72 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $1,673 млрд.

Общество Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе в июне Роструд в начале июня напомнил о сокращенной рабочей неделе из-за празднования Дня России Федеральная служба по труду и занятости напомнила, что среда, 12 июня, в России будет выходным днем из-за празднования Дня России, а 11 июня рабочий день сократят на час, пишет RT .

Космос Японский космический зонд ведет подготовку к новой посадке на астероид Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) ведет подготовку к новой посадке космического зонда "Хаябуса-2" ("Сокол-2") на астероид Рюгу, на орбите которого он находится с июня прошлого года.

Футбол Димитрис Прифтис продлил контракт с УНИКСом Греческий специалист Димитрис Прифтис подписал новый контракт с УНИКСом, информирует официальный сайт казанской команды.

Экономика Банки опасаются сбоев в системе платежей по номеру телефона Банки опасаются сбоев в системе платежей по номеру телефона Участники системы быстрых платежей (СБП, позволяет переводить деньга по номеру телефона) хотят получить от ЦБ особые условия кредитования на случай исчерпания установленного для расчетов лимита.

Экономика Группа ГАЗ Дерипаски попросила у правительства кредит на €100 млн Группа компаний ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски обратилась к правительству с просьбой выдать кредит на €100 млн для реализации проектов на Кубе, сообщил РБК со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.