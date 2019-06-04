Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17Известия 01:20
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения рейса MH-17 на Украине в 2014 году. Об этом он сказал в интервью нидерландскому отделению телекомпании RTL.
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с чего всё началось
«Я надеюсь, что Россия поймёт, что отчитаться о том, что случилось во время этого ужасного инцидента, в результате которого погибли люди, в её же интересах», — заявил Помпео в интервью нидерландской телекомпании RTL.RT на русскомвчера в 22:57
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Происшествия
В Японии 15 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом
В японской префектуре Тотиги в ДТП со школьным автобусом пострадали 17 человек.
Обновлено в 01:31
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Экономика
Банки опасаются сбоев в системе платежей по номеру телефона
Банки опасаются сбоев в системе платежей по номеру телефона Участники системы быстрых платежей (СБП, позволяет переводить деньга по номеру телефона) хотят получить от ЦБ особые условия кредитования на случай исчерпания установленного для расчетов лимита.
Обновлено вчера в 18:39
Общество
В пакетированном чае нашли кишечную палочку и плесень
Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.
Обновлено в 02:19
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 10:37
Транспорт
ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД
Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.
Обновлено в 00:37
Авто
Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469
Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.
Обновлено вчера в 11:41
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Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты
Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие
Три огромных китайских корабля напугали Сидней
Обновлено вчера в 07:05
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено вчера в 17:33
Футбол
Сборная Хорватии оценила новую форму «Барселоны» в клеточку
Сборная Хорватии оценила новую форму «Барселоны» на сезон-2019/20.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
В Челябинске 13-летний подросток утонул в карьере
В карьере рядом с садами в Советском районе утонул подросток. Все произошло в понедельник, 3 июня.
Обновлено в 01:31
Политика
Королева приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева приветствовала президента Трампа в понедельник днем после того, как он поднялся по лестнице с принцем Чарльзом на западной террасе Букингемского дворца.
Обновлено вчера в 21:40
Технологии
В России разрабатывают технологии возврата первых ступеней ракет-носителей
Российские специалисты приступили к разработке технологии возврата первых ступеней ракет-носителей, заявил главный конструктор интегрированной структуры ракетного двигателестроения НПО «Энергомаш им. академика В. П. Глушко» Пётр Лёвочкин в интервью изданию «Популярная механика».
Обновлено в 01:51
Политика
В Крыму оценили последствия возможного продления санкций ЕС
Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что решение Евросоюза о продлении санкций против России из-за Крыма не повлияет на развитие экономики полуострова.
Обновлено в 01:12
Экономика
Долговая нагрузка Антипинского НПЗ превысила ожидания Сбербанка
Долговая нагрузка Антипинского НПЗ оказалась существенно больше, чем предполагал Сбербанк при выстраивании отношений с заводом, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 20:27
Энергетика
Стоимость нефти Brent упала ниже $61 за баррель
Стоимость фьючерса нефти марки Brent на август 2019 года на лондонской бирже ICE в понедельник, 3 июня, снизилась на 2,2% до $60,62 за баррель.
Обновлено вчера в 01:32
Экономика
Изменились правила расходования материнского капитала на ипотеку
Изменились и правила подачи документов на использование материнского капитала на строительство и реконструкцию жилья.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Группа ГАЗ Дерипаски попросила у правительства кредит на €100 млн
Группа компаний ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски обратилась к правительству с просьбой выдать кредит на €100 млн для реализации проектов на Кубе, сообщил РБК со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.
Обновлено вчера в 18:51
Авто
Новый глобальный кроссовер Kia Seltos представят в июне
Эксперты ожидают, что в ближайшее время мы увидим еще несколько тизеров новинки, но презентацию не стоит ждать раньше конца июня 2019 года.
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Роструд напомнил о следующей короткой рабочей неделе
Следующие длинные выходные граждан РФ ждут в ноябре. Они будут отдыхать со 2 по 4 ноября в связи с Днем народного единства.
Обновлено вчера в 05:25
Экономика
Росстат назвал отрасли с самым большим ростом зарплат
В России наибольшие темпы роста доходов зафиксированы у работников сферы здравоохранения и социальных услуг.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес
Ксения Собчак вмешалась в конфликт Максима Галкина и Андрея Малахова
Ксения Собчак отреагировала на высказывание Максима Галкина, обвинившего накануне Андрея Малахова в распространении сплетен о его семье.
Обновлено в 02:00
Авто
Volkswagen ID. R стал самым быстрым электрокаром Нюрбургринга
Напомним, с 2017 года рекорд с результатом 6 минут 45,9 секунд принадлежал 1360-сильному китайскому электрическому гиперкару NIO RP9, но Volkswagen ID.
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Культура
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Рабинович: МВФ поставил Украину на первое место по коррупции
Международный валютный фонд считает, что Украина занимает первое место в мире по коррупции.
Обновлено 02 июня в 18:56
Здоровье
Диетологи рассказали о новых обязательных для женщин правилах питания
Британские диетологи раскрыли новые правила питания для женщин, желающих сохранить здоровье и молодость как можно дольше.
Обновлено в 01:15
Общество
Василий Голубев намекнул, что не планирует менять работу летом
Глава региона рассказал о своих планах на июль и плотном графике работы.
Обновлено в 02:03