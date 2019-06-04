Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17Известия 01:20

с чего всё началось

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения рейса MH-17 на Украине в 2014 году. Об этом он сказал в интервью нидерландскому отделению телекомпании RTL.

Происшествия В Японии 15 детей пострадали в ДТП со школьным автобусом В японской префектуре Тотиги в ДТП со школьным автобусом пострадали 17 человек.

Политика Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма» Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.

Общество ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса» Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.

Экономика Банки опасаются сбоев в системе платежей по номеру телефона Банки опасаются сбоев в системе платежей по номеру телефона Участники системы быстрых платежей (СБП, позволяет переводить деньга по номеру телефона) хотят получить от ЦБ особые условия кредитования на случай исчерпания установленного для расчетов лимита.

Общество В пакетированном чае нашли кишечную палочку и плесень Роскачество проверило самые популярные листовые и пакетированные чаи, в некоторых из них нашли бактерии кишечной палочки, плесень и следы пестицидов.

Транспорт ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.

Авто Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469 Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.

Политика Полиция отреагировала на заявление главы красноярской Счетной палаты Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.

Происшествия В Челябинске 13-летний подросток утонул в карьере В карьере рядом с садами в Советском районе утонул подросток. Все произошло в понедельник, 3 июня.

Политика Королева приняла Трампа в Букингемском дворце Королева приветствовала президента Трампа в понедельник днем после того, как он поднялся по лестнице с принцем Чарльзом на западной террасе Букингемского дворца.

Технологии В России разрабатывают технологии возврата первых ступеней ракет-носителей Российские специалисты приступили к разработке технологии возврата первых ступеней ракет-носителей, заявил главный конструктор интегрированной структуры ракетного двигателестроения НПО «Энергомаш им. академика В. П. Глушко» Пётр Лёвочкин в интервью изданию «Популярная механика».

Политика В Крыму оценили последствия возможного продления санкций ЕС Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский заявил, что решение Евросоюза о продлении санкций против России из-за Крыма не повлияет на развитие экономики полуострова.

Экономика Долговая нагрузка Антипинского НПЗ превысила ожидания Сбербанка Долговая нагрузка Антипинского НПЗ оказалась существенно больше, чем предполагал Сбербанк при выстраивании отношений с заводом, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

Энергетика Стоимость нефти Brent упала ниже $61 за баррель Стоимость фьючерса нефти марки Brent на август 2019 года на лондонской бирже ICE в понедельник, 3 июня, снизилась на 2,2% до $60,62 за баррель.

Экономика Изменились правила расходования материнского капитала на ипотеку Изменились и правила подачи документов на использование материнского капитала на строительство и реконструкцию жилья.

Экономика Группа ГАЗ Дерипаски попросила у правительства кредит на €100 млн Группа компаний ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски обратилась к правительству с просьбой выдать кредит на €100 млн для реализации проектов на Кубе, сообщил РБК со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.

Авто Новый глобальный кроссовер Kia Seltos представят в июне Эксперты ожидают, что в ближайшее время мы увидим еще несколько тизеров новинки, но презентацию не стоит ждать раньше конца июня 2019 года.

Общество Роструд напомнил о следующей короткой рабочей неделе Следующие длинные выходные граждан РФ ждут в ноябре. Они будут отдыхать со 2 по 4 ноября в связи с Днем народного единства.

Экономика Росстат назвал отрасли с самым большим ростом зарплат В России наибольшие темпы роста доходов зафиксированы у работников сферы здравоохранения и социальных услуг.

Шоу-бизнес Ксения Собчак вмешалась в конфликт Максима Галкина и Андрея Малахова Ксения Собчак отреагировала на высказывание Максима Галкина, обвинившего накануне Андрея Малахова в распространении сплетен о его семье.

Авто Volkswagen ID. R стал самым быстрым электрокаром Нюрбургринга Напомним, с 2017 года рекорд с результатом 6 минут 45,9 секунд принадлежал 1360-сильному китайскому электрическому гиперкару NIO RP9, но Volkswagen ID.

Политика Рабинович: МВФ поставил Украину на первое место по коррупции Международный валютный фонд считает, что Украина занимает первое место в мире по коррупции.

Здоровье Диетологи рассказали о новых обязательных для женщин правилах питания Британские диетологи раскрыли новые правила питания для женщин, желающих сохранить здоровье и молодость как можно дольше.