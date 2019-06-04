Политика
Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17РИА Новости вчера в 16:17
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году. В интервью нидерландскому отделению телекомпании RTL Помпео спросили, достаточно ли Россия сотрудничает с связи с расследованием катастрофы.
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с чего всё началось
«Я надеюсь, что Россия поймёт, что отчитаться о том, что случилось во время этого ужасного инцидента, в результате которого погибли люди, в её же интересах», — заявил Помпео в интервью нидерландской телекомпании RTL.RT на русскомвчера в 22:57
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Меркель подтвердила поддержку проекта «Северный поток — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, выступая на конференции федерального союза немецкой промышленности в Берлине, что поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства "Северного потока"-2.
Обновлено в 04:39
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
Обновлено в 03:23
Футбол
«Зенит» входит в двадцатку лучших команд рейтинга УЕФА
Отмечу, что клубный рейтинг УЕФА рассчитывается на основе выступлений клубов в еврокубках за последние пять сезонов.
Обновлено в 02:35
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Обновлено 02 июня в 17:55
Экономика
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Обновлено в 03:39
Здоровье
Минздрав отчитался об увеличении зарплат медработникам в 2018 году
В сообщении пресс-службы Минздрава утверждается, что данные Росстата иллюстрируют выполнение целевых показателей, прописанных в майском указе президента, во всех 85 субъектах РФ по зарплате среднего медицинского персонала и в 81 субъекте страны по оплате труда младшего медицинского персонала.
Обновлено вчера в 15:30
Происшествия
Суд вернул полиции протокол на Леонида Волкова за твит о Путине
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Общество
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Экономика
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Гаджеты
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По информации источника, спарринг-партнёр британского боксера Джоуи Давейко отправил Джошуа в нокдаун во время спарринга.
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