Политика
Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17Газета.Ru вчера в 16:33
Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на трансляцию нидерландского отделения RTL.
Читать в источнике
Оценить126
с чего всё началось
«Я надеюсь, что Россия поймёт, что отчитаться о том, что случилось во время этого ужасного инцидента, в результате которого погибли люди, в её же интересах», — заявил Помпео в интервью нидерландской телекомпании RTL.RT на русскомвчера в 22:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским на отдых за границей
Верховный суд (ВС) признал законным запрет МВД на выезд за границу сотрудникам, не имеющим допуска к государственной тайне.
Обновлено в 06:39
Шоу-бизнес
Заряженные на могиле Началовой вода и крем возбудили Панайотова
Одни хотят узнать, действительно ли мироточит крест. Другие несут крем и воду, желая зарядить – мол, помогает от подагры, диабета и сепсиса.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Обыски проходят в здании Дальневосточной железной дороги в Хабаровске
В здании филиала РЖД Дальневосточной железной дороги сотрудники силовых ведомств проводят обыски.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
Верховная Рада Украины не смогла включить в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Ани Лорак уволила всю свою команду
Обновлено в 05:59
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
МИД Украины отреагировал на предложение комитета ПАСЕ по регламенту о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии.
Обновлено вчера в 20:44
Культура
Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании
Баженов ранее уже критиковал фильм "Танцы насмерть", снятый компанией Kinodanz.
Обновлено в 00:44
Происшествия
Совладелец S7 Филев поставил вопрос о безопасности SSJ-100
Выступая на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП во вторник, Филев, который возглавляет подкомиссию, обратился к замглавы Минтранса РФ Александру Юрчику с вопросом о расследовании авиаинцидента с SSJ-100 авиакомпании "Якутия" в октябре прошлого года: тот выкатился за пределы ВПП в Якутске, при этом была разрушена стойка шасси.
Обновлено в 06:03
Технологии
В Японии вывели новый сорт вишни с самыми крупными в мире плодами
Японские селекционеры вывели новый сорт вишни с самыми крупными плодами в мире, достигающими в диаметре около 3 сантиметров, передает телеканал NHK.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Свадьба мисс Москвы и короля Малайзии Мухаммада V состоялась в российской столице 22 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 14:39
Экономика
НЛМК стал самой дорогой металлургической компанией в мире
Фото: НЛМК Новолипецкий металлургический комбинат стал мировым лидером по капитализации в этом секторе, обогнав крупнейшую в мире ArcelorMittal.
Обновлено в 06:55
Игры
Сервис Steam анонсировал игру о жестком сексе со Сталиным
Обновлено в 06:42
Единоборства
Энди Руис хочет реванш с Джошуа
Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 13:34
Общество
Умерла супруга президента Израиля
Нехама Ривлин, супруга президента Израиля Реувена Ривлина, умерла в возрасте 73 лет, сообщает Haaretz.
Обновлено в 04:02
Политика
Мэр Одессы попал в базу украинского сайта «Миротворец»
Мэр Одессы Геннадий Труханов попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 06:22
Экономика
Azino 777 перестало быть крупнейшим рекламодателем рунета
В первом квартале 2019 года Azino 777 заняло только 60-е место (доля рекламодателя в общих показах видеорекламы 0,3%), тогда как год назад казино располагалось на первой строчке (6,7%).
Обновлено в 03:39
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено вчера в 09:10
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Здоровье
Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.
Обновлено в 03:05
Общество
Фестиваль «Рыбная неделя» посетили более 2,1 млн человек
Фестиваль «Рыбная неделя» посетили более 2,1 млн человек.
Обновлено в 05:19
Политика
Немецкий бизнес утратил доверие к правительству Ангелы Меркель
Президент федерального союза немецкой промышленности Дитер Кемпф сообщил о том, что представители бизнеса Германии во многом утратили доверие к правительству ФРГ и канцлеру Ангеле Меркель.
Обновлено в 04:54
Энергетика
Сечин заявил об ущербе имиджу России от загрязненной нефти в «Дружбе»
Загрязнение хлороганикой нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию и страны Европы, нанесло ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, отвечая на вопрос корреспондента РБК.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой после скандала
Российская телеведущая Ксения Собчак пришла на презентацию клипа певицы Ольги Бузовой на песню «Водица».
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Подмосковье застрелили директора торгового центра
В Солнечногорском округе Подмосковья во вторник застрелили директора торгового центра, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции.
Обновлено в 07:02
Наука
Американские учёные выяснили, как мясо влияет на уровень холестерина
Учёные развеяли миф, согласно которому красное мясо больше влияет на уровень холестерина в крови, чем мясо птицы.
Обновлено в 07:01