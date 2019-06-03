Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17Газета.Ru вчера в 16:33

с чего всё началось

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на трансляцию нидерландского отделения RTL.

Общество Верховный суд признал законным запрет полицейским на отдых за границей Верховный суд (ВС) признал законным запрет МВД на выезд за границу сотрудникам, не имеющим допуска к государственной тайне.

Шоу-бизнес Заряженные на могиле Началовой вода и крем возбудили Панайотова Одни хотят узнать, действительно ли мироточит крест. Другие несут крем и воду, желая зарядить – мол, помогает от подагры, диабета и сепсиса.

Происшествия Обыски проходят в здании Дальневосточной железной дороги в Хабаровске В здании филиала РЖД Дальневосточной железной дороги сотрудники силовых ведомств проводят обыски.

Политика Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте Верховная Рада Украины не смогла включить в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства.

Политика МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ МИД Украины отреагировал на предложение комитета ПАСЕ по регламенту о предоставлении российской делегации полномочий в июньской сессии.

Происшествия Совладелец S7 Филев поставил вопрос о безопасности SSJ-100 Выступая на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП во вторник, Филев, который возглавляет подкомиссию, обратился к замглавы Минтранса РФ Александру Юрчику с вопросом о расследовании авиаинцидента с SSJ-100 авиакомпании "Якутия" в октябре прошлого года: тот выкатился за пределы ВПП в Якутске, при этом была разрушена стойка шасси.

Технологии В Японии вывели новый сорт вишни с самыми крупными в мире плодами Японские селекционеры вывели новый сорт вишни с самыми крупными плодами в мире, достигающими в диаметре около 3 сантиметров, передает телеканал NHK.

Шоу-бизнес Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына Свадьба мисс Москвы и короля Малайзии Мухаммада V состоялась в российской столице 22 ноября 2018 года.

Экономика НЛМК стал самой дорогой металлургической компанией в мире Фото: НЛМК Новолипецкий металлургический комбинат стал мировым лидером по капитализации в этом секторе, обогнав крупнейшую в мире ArcelorMittal.

Единоборства Энди Руис хочет реванш с Джошуа Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".

Общество Умерла супруга президента Израиля Нехама Ривлин, супруга президента Израиля Реувена Ривлина, умерла в возрасте 73 лет, сообщает Haaretz.

Политика Мэр Одессы попал в базу украинского сайта «Миротворец» Мэр Одессы Геннадий Труханов попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".

Экономика Azino 777 перестало быть крупнейшим рекламодателем рунета В первом квартале 2019 года Azino 777 заняло только 60-е место (доля рекламодателя в общих показах видеорекламы 0,3%), тогда как год назад казино располагалось на первой строчке (6,7%).

Авто «АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.

Экономика Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.

Здоровье Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.

Политика Немецкий бизнес утратил доверие к правительству Ангелы Меркель Президент федерального союза немецкой промышленности Дитер Кемпф сообщил о том, что представители бизнеса Германии во многом утратили доверие к правительству ФРГ и канцлеру Ангеле Меркель.

Энергетика Сечин заявил об ущербе имиджу России от загрязненной нефти в «Дружбе» Загрязнение хлороганикой нефти, поступающей по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию и страны Европы, нанесло ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, отвечая на вопрос корреспондента РБК.

Происшествия Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково Экипаж лайнера Boeing 737-500, вылетевшего в Берлин в 11:16 мск из Внуково, принял решение вернуться обратно после полутора часов полета из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщает «РИА Новости».

Шоу-бизнес Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой после скандала Российская телеведущая Ксения Собчак пришла на презентацию клипа певицы Ольги Бузовой на песню «Водица».

Происшествия В Подмосковье застрелили директора торгового центра В Солнечногорском округе Подмосковья во вторник застрелили директора торгового центра, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции.