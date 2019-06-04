Политика
Помпео призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в ЕСКомсомольская правда вчера в 22:30
Госсекретарь США Майкл Помпео на Глобальном саммите по предпринимательству в Гааге призвал Европу исключить Россию из системы энергопоставок в Евросоюз.
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Мы знаем историю отношений между Европой и Россией, и мы знаем, что во времена конфликтов русские используют все доступные им инструменты, чтобы европейцам дороже встало принятие решений в собственных интересах, но не в интересах России. Мы надеемся, что Европа все сделает правильно.
— Майк Помпео, американский политикТелеканал 360° вчера в 18:14
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Помпео призвал исключить Россию из системы энергопоставок в Евросоюз
Московский Комсомолецвчера в 16:27
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