Политика
Помпео пригрозил Египту санкциями в случае покупки российских Су-35RT на русском 15:54
Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил в сенате, что закупка Египтом российских самолётов Су-35 приведёт к санкциям.
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Шоу-бизнес
Ирина Шейк похвасталась сногсшибательной фигурой в бикини
Обновлено в 12:15
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Экономика
Биржи США закрылись в минусе на заявлениях по пошлинам на товары из ЕС
Основные фондовые индексы США завершили вторник в минусе, S&P 500 прервал восьмидневный рост в ожидании старта сезона отчетностей и заявлений по поводу новых пошлин на товары из ЕС, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 17:01
Хоккей
НХЛ продлила дисквалификацию Войнова
Обновлено в 14:20
Политика
Захарова прокомментировала предвыборные билборды Порошенко с Путиным
Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала появление на Украине предвыборных плакатов с изображением кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:49
Происшествия
Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Политика
Ветеранам Великой Отечественной войны могут повысить пенсии
Госдума на этой неделе планирует рассмотреть в трёх чтениях законопроект о повышении пенсии для участников Великой Отечественной войны до 100% должностного оклада военнослужащих.
Обновлено вчера в 10:38
Кино
Netflix задумал купить свой первый офлайн-кинотеатр
Стриминговый сервис Netflix ведет переговоры о покупке Египетского театра в Голливуде у американской Синематеки.
Обновлено в 16:40
Кино
В Центральном доме кино прощаются с Георгием Данелией
Церемония прощания проходит в московском Доме кино, похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Обновлено в 05:05
Политика
Венесуэла покинет Организацию американских государств
Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщил МИД латиноамериканской страны.
Обновлено в 16:46
Армия и оружие
Автопробег памяти устремлён в будущее
Первым пунктом, откуда стартовал автопробег, стал музей обороны Москвы.
Обновлено в 17:30
Политика
Помпео заявил об исключении Турции из программы F-35 при закупке С-400
Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно того, что ждет Турцию, если она развернет на своей территории российские ракетные системы С-400.
Обновлено в 16:34
Политика
Две партии объявили о победе на выборах в Израиле
Два основных конкурента на парламентских выборах в Израиле объявили о своей победе сразу после завершения голосования и объявления данных экзит-пулов.
Обновлено в 17:12
Политика
Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице
Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Мужчина упал на пути на станции «Деловой центр» московского метро
На станции Солнцевской линии московского метро «Деловой центр» пассажир упал на пути, когда говорил по телефону.
Обновлено в 13:43
Общество
В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы
В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
Обновлено в 17:44
Наука
Собаки могут обнаружить рак крови с точностью в 97%
Обновлено в 16:39
Хоккей
ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Обновлено в 14:50
Экономика
Приток мигрантов в Россию спал до минимума
В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Сотрудник турфирмы проиграл деньги клиентов на ставках
Столичные полицейские продолжают разыскивать сотрудника одной из туристических фирм, которого подозревают в растрате денег клиентов.
Обновлено в 14:44
Культура
В Лондоне объявили шорт-лист Международной Букеровской премии
Писатели из Германии, Польши, Колумбии, Омана, Франции и Чили вошли в шорт-лист Международной Букеровской премии (The Man Booker International Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке.
Обновлено в 14:54
Происшествия
Видео: в Воронеже Mercedes специально сбил курсанта
Предметом расследование стало ДТП, произошедшее 1 апреля днем на улице Краснознаменной у института МЧС.
Обновлено в 15:17
Политика
Путин прибыл в Петербург для участия в Арктическом форуме
Президент России Владимир Путин прибыл во вторник в Санкт-Петербург, где он примет участие в международном форуме "Арктика - территория диалога" и проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Эмилии Кларк после инсульта и трепанации черепа
Ныне 32-летняя британская актриса Эмилия Кларк, Мать Драконов из "Игры престолов", едва не умерла: в 2011-м, после съемок первого сезона, Кларк перенесла инсульт, что вылилось в две операции на мозге.
Обновлено в 09:34
Политика
В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»
Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном
Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей.
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Росгвардия отреагировала на обращение к Путину ветеранов ОМОНа
В Росгвардии ответили на видеообращение в адрес президента России Владимира Путина, которое опубликовали в соцсетях бывшие сотрудники ведомства – они пожаловались, что при выходе на пенсию им не позволяют остаться вместе с семьями в служебных квартирах.
Обновлено в 04:21
Политика
Минфин США пообещал продолжать давить на Россию санкциями
В Минфине США уверены, что санкции являются эффективным инструментом, и пообещали и дальше использовать их против России с целью заставить Москву изменить свое поведение.
Обновлено в 12:43