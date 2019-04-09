Политика

Помпео пригрозил Египту санкциями в случае покупки российских Су-35RT на русском 15:54

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил в сенате, что закупка Египтом российских самолётов Су-35 приведёт к санкциям.
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Танки санкций не боятся

Российская газета12:24

Помпео заявил, что Египет учитывает угрозу санкций за покупку у России Су-35

ТАСС15:54

США пообещали ввести санкции против Египта из-за покупки российских Су-35

РИА Новости15:39

США пообещали Египту санкции за закупку российских Су-35

Московский Комсомолец15:55

Помпео пригрозил Египту санкциями в случае покупки российских Су-35

RT на русском15:54

США не исключили санкций против Египта за покупку российского вооружения

Коммерсантъ01:29

В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35

Газета.Ru02:27
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Шоу-бизнес

Ирина Шейк похвасталась сногсшибательной фигурой в бикини

Обновлено в 12:15
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
Обновлено в 14:47
Экономика

Биржи США закрылись в минусе на заявлениях по пошлинам на товары из ЕС

Основные фондовые индексы США завершили вторник в минусе, S&P 500 прервал восьмидневный рост в ожидании старта сезона отчетностей и заявлений по поводу новых пошлин на товары из ЕС, свидетельствуют данные бирж.
Обновлено в 17:01
Хоккей

НХЛ продлила дисквалификацию Войнова

Обновлено в 14:20
Политика

Захарова прокомментировала предвыборные билборды Порошенко с Путиным

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова прокомментировала появление на Украине предвыборных плакатов с изображением кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко, вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:49
Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в суд с вещами

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в умышленном причинении легкого вреда здоровью, привезли к зданию Пресненского районного суда Москвы с вещами.
Обновлено в 06:05
Политика

Ветеранам Великой Отечественной войны могут повысить пенсии

Госдума на этой неделе планирует рассмотреть в трёх чтениях законопроект о повышении пенсии для участников Великой Отечественной войны до 100% должностного оклада военнослужащих.
Обновлено вчера в 10:38
Кино

Netflix задумал купить свой первый офлайн-кинотеатр

Стриминговый сервис Netflix ведет переговоры о покупке Египетского театра в Голливуде у американской Синематеки.
Обновлено в 16:40
Кино

В Центральном доме кино прощаются с Георгием Данелией

Церемония прощания проходит в московском Доме кино, похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Обновлено в 05:05
Политика

Венесуэла покинет Организацию американских государств

Правительство Венесуэлы покидает Организацию американских государств (ОАГ) после решения постоянного совета ОАГ признать представителя лидера оппозиции Хуана Гуаидо, сообщил МИД латиноамериканской страны.
Обновлено в 16:46
Армия и оружие

Автопробег памяти устремлён в будущее

Первым пунктом, откуда стартовал автопробег, стал музей обороны Москвы.
Обновлено в 17:30
Политика

Помпео заявил об исключении Турции из программы F-35 при закупке С-400

Госсекретарь США Майк Помпео высказался относительно того, что ждет Турцию, если она развернет на своей территории российские ракетные системы С-400.
Обновлено в 16:34
Политика

Две партии объявили о победе на выборах в Израиле

Два основных конкурента на парламентских выборах в Израиле объявили о своей победе сразу после завершения голосования и объявления данных экзит-пулов.
Обновлено в 17:12
Политика

Активист «Правого сектора» Пирожок задержан в столице

Как сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области, совместная операция, в ходе которой был задержан гражданин Украины Игорь Пирожок, проводилась 9 апреля сотрудниками МВД РФ и ФСБ РФ.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Мужчина упал на пути на станции «Деловой центр» московского метро

На станции Солнцевской линии московского метро «Деловой центр» пассажир упал на пути, когда говорил по телефону.
Обновлено в 13:43
Общество

В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы

В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
Обновлено в 17:44
Наука

Собаки могут обнаружить рак крови с точностью в 97%

Обновлено в 16:39
Хоккей

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:50
Экономика

Приток мигрантов в Россию спал до минимума

В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Сотрудник турфирмы проиграл деньги клиентов на ставках

Столичные полицейские продолжают разыскивать сотрудника одной из туристических фирм, которого подозревают в растрате денег клиентов.
Обновлено в 14:44
Культура

В Лондоне объявили шорт-лист Международной Букеровской премии

Писатели из Германии, Польши, Колумбии, Омана, Франции и Чили вошли в шорт-лист Международной Букеровской премии (The Man Booker International Prize), присуждаемой в области литературы на английском языке.
Обновлено в 14:54
Происшествия

Видео: в Воронеже Mercedes специально сбил курсанта

Предметом расследование стало ДТП, произошедшее 1 апреля днем на улице Краснознаменной у института МЧС.
Обновлено в 15:17
Политика

Путин прибыл в Петербург для участия в Арктическом форуме

Президент России Владимир Путин прибыл во вторник в Санкт-Петербург, где он примет участие в международном форуме "Арктика - территория диалога" и проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

Опубликованы фото Эмилии Кларк после инсульта и трепанации черепа

Ныне 32-летняя британская актриса Эмилия Кларк, Мать Драконов из "Игры престолов", едва не умерла: в 2011-м, после съемок первого сезона, Кларк перенесла инсульт, что вылилось в две операции на мозге.
Обновлено в 09:34
Политика

В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»

Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес

Саша Савельева опубликовала первое фото с новорожденным сыном

Популярная российская певица, участница поп-группы «Фабрика» Саша Савельева опубликовала на своей страничке в Instagram первое фото со своим малышом.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь

В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей.
Обновлено вчера в 16:35
Общество

Росгвардия отреагировала на обращение к Путину ветеранов ОМОНа

В Росгвардии ответили на видеообращение в адрес президента России Владимира Путина, которое опубликовали в соцсетях бывшие сотрудники ведомства – они пожаловались, что при выходе на пенсию им не позволяют остаться вместе с семьями в служебных квартирах.
Обновлено в 04:21
Политика

Минфин США пообещал продолжать давить на Россию санкциями

В Минфине США уверены, что санкции являются эффективным инструментом, и пообещали и дальше использовать их против России с целью заставить Москву изменить свое поведение.
Обновлено в 12:43
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