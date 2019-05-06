Помпео предостерег Россию и Китай от агрессивных действий в АрктикеРБК 16:25

Государственный секретарь США Майкл Помпео, выступая на министерской сессии Арктического совета в Финляндии, заявил об агрессивном поведении России в Арктике, а также призвал следить за действиями Китая в этом регионе, передает Reuters.

Помпео предостерег Россию и Китай от агрессивных действий в Арктике

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