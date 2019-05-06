Политика
Помпео предостерег Россию и Китай от агрессивных действий в АрктикеРБК 16:25
Государственный секретарь США Майкл Помпео, выступая на министерской сессии Арктического совета в Финляндии, заявил об агрессивном поведении России в Арктике, а также призвал следить за действиями Китая в этом регионе, передает Reuters.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 17:55, Ашберн
Происшествия
В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево
В СК назвали основные версии ЧП с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.
Обновлено в 04:03
Происшествия
Суд 8 мая огласит приговор Кокорину и Мамаеву
Пресненский суд Москвы 8 мая огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве, передает в понедельник корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 16:16
Футбол
Манчестер Сити — Лестер 1:0
Стали известны стартовые составы "Манчестер Сити" и "Лестер Сити" на центральный матч 37-го тура чемпионата Англии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:47
Общество
Дожди с грозами и шквалистым ветром придут в Москву 8 мая
В четверг, 9 мая, прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный дождь и ударит гроза.
Обновлено в 15:06
Общество
Бренд «Шереметьево» принесли в жертву для спасения «Аэрофлота»
После страшной трагедии, произошедшей в столичном аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, с самолетом «Аэрофлота» SSJ100 и унесшей как минимум 41 жизнь, в официальном аккаунте авиакомпании под постом, в котором говорится, что «Аэрофлот скорбит по жертвам катастрофы», появились весьма интересные комментарии.
Обновлено в 13:12
Происшествия
В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
Обновлено в 15:08
Кино
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Кино
«Мстители: Финал» стал вторым самым кассовым фильмом в истории
Как передает ТАСС со ссылкой на компанию-прокатчика The Walt Disney, «Мстители: Финал» стал пятым фильмом в истории, который набрал более 2 млрд. в мировом прокате.
Обновлено в 07:15
Общество
Самую красивую замужнюю женщину России нашли в Йошкар-Оле
Обновлено в 11:36
Политика
В Госдуме назвали нацизмом призыв депутата рады «обезлюдить Донбасс»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение украинского коллеги Семена Семенченко «обезлюдить Донбасс».
Обновлено в 04:29
Общество
Памятник снайперу Алие Молдагуловой открыли в Петербурге
В понедельник, 6 мая, в Петербурге открыли памятник снайперу Алие Молдагуловой. Монумент установили на улице, носящей её имя.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Собчак предостерегла россиян от полётов на SSJ 100
Российская телеведущая Ксения Собчак выразила соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолёта в Шереметьево и призвала россиян отказаться от полётов на этих лайнерах.
Обновлено в 09:48
Игры
В сети появились первые кадры Assassin’s Creed Ragnarok
Намеки на следующую часть серии Assassin’s Creed появились после релиза игры The Division 2. В одном из зданий мультиплатформерного шутера можно отыскать плакаты, на которых изображен путник, держащий яблоко Эдема — один из ключевых элементов другого проекта Ubisoft — Assassin’s Creed.
Обновлено в 10:02
Происшествия
При крушении самолета в Мексике погибли 14 человек
Спасатели нашли обломки упавшего в Мексике частного самолета Bombardier Challenger 601 и подтвердили гибель 14 человек, сообщило издание Reforma.
Обновлено в 13:55
Политика
Депутат Верховной Рады отдохнул с женой в Крыму
Депутат Верховной Рады Украины Нестор Шуфрич на майские праздники отдохнул с женой в Крыму.
Обновлено в 13:54
Авто
АвтоВАЗ запатентовал дизайн преемника Lada 4x4
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент под номером 114433 с изображениями новой модели Lada сегмента SUV, предположительно, преемника внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Пассажиры засняли момент начала пожара в самолете Sukhoi Superjet 100
Обновлено вчера в 16:55
Происшествия
На Бухарестской улице прорвало трубу с кипятком
Обновлено в 16:40
Происшествия
В Мурманске почтили память погибших в Шереметьево
В центральном сквере Мурманска, у памятника жертвам военной интервенции 1918 - 1920 годов прошла стихийная траурная акция в память погибших пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолета.
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Дочь Успенской дебютировала на сцене
Девушка полностью восстановилась после травмы Несколько часов назад звезда российской эстрады Любовь Успенская поделилась с подписчиками своего "Инстаграма" успехами единственной дочери Татьяны Плаксиной.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес
После развода у Анджелины Джоли обострился лицевой паралич
Недавно знаменитость дала интервью журналу Vanity Fair, в котором поведала, что уже долгое время страдает от паралича Белла — нервного заболевания, из-за которого у нее периодически немеют мышцы лица.
Обновлено в 03:16
Политика
Иностранцам могут запретить въезд на Украину из-за георгиевской ленты
Украинские пограничники могут запретить иностранцам въезд на три года, если они будут пытаться провезти в страну георгиевские ленты, сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы.
Обновлено в 15:30
Футбол
Антонио Конте: «Вероятность моей работы в Италии — 60 процентов»
Бывший главный тренер «Ювентуса» и «Челси» Антонио Конте сообщил о большой вероятности того, что в следующем сезоне итальянский специалист возглавит клуб из серии А. — Существует достаточно высокая вероятность того, что я буду снова тренировать в Италии.
Обновлено в 12:52
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
Вышел новый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома».
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Москве проверяют около 40 объектов после сообщений о минировании
Около 40 объектов с массовым пребыванием людей проверяют в Москве правоохранители после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Самолет Симферополь-Москва подал экстренный сигнал о потере радиосвязи
В понедельник, 6 мая, пассажирский самолет А-320 компании "Аэрофлот", направлявшийся рейсом Симферополь-Москва, подал экстренный сигнал о потере радиосвязи.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
5 мая сообщалось, что планы 37-летней герцогини Сассекской Меган Маркл родить самостоятельно дома в Виндзоре могут быть разрушены, так как появление первенца принца Гарри задерживается уже на неделю.
Обновлено в 09:55
Общество
Более 300 кошек нашли в квартире жителя Торонто
В Канаде благотворительная организация Toronto Cat Rescue пытается спасти сотни кошек, обнаруженных в квартире одного из местных жителей.
Обновлено в 13:27