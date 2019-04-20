Политика

Помпео позвонил Зеленскому и ПорошенкоГазета.Ru 13:15

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
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Волкер рассказал о звонке Помпео Порошенко и Зеленскому

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Помпео поговорил по телефону с обоими кандидатами в президенты Украины

ТАСС12:57

Госсекретарь США Майкл Помпео позвонил обоим кандидатам в президенты Украины

Эхо Москвы13:30

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Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко

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Помпео пообщался с Зеленским и Порошенко

Вести.Ru13:13

Помпео провел переговоры с Порошенко и Зеленским

Взгляд.ру13:34
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
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