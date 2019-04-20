Политика

Помпео позвонил Зеленскому и ПорошенкоГазета.Ru 13:15

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Волкер рассказал о звонке Помпео Порошенко и Зеленскому

Известия14:07

Помпео провел переговоры с Порошенко и Зеленским

Взгляд.ру13:34

Помпео поговорил по телефону с обоими кандидатами в президенты Украины

ТАСС12:57

Помпео созвонился с Зеленским и Порошенко

Московский Комсомолец13:16

Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко

Газета.Ru13:15

Помпео пообщался с Зеленским и Порошенко

Вести.Ru13:13

Госсекретарь США Майкл Помпео позвонил обоим кандидатам в президенты Украины

Эхо Москвы13:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 15:32, Ашберн
Происшествия

В Петербурге от переутомления скончался курьер «Яндекс.Еды»

Напомним, что ранее сообщалось, что курьер «Яндекс.Еды» упал с велосипеда во время доставки посылки.
Обновлено вчера в 14:11
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Политика

В штабе Зеленского прокомментировали иск о снятии его с выборов

Дмитрий Разумков, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского, в своём Facebook прокомментировал иск с требованием снять Зеленского с выборов, поданный украинским адвокатом Андреем Хилько.
Обновлено в 14:41
Единоборства

Друг Нурмагомедова одержал победу над дебютантом UFC на турнире в Петербурге

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев одержал победу над соотечественником Арманом Царукяном в со-главном поединке на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Петербурге.
Обновлено в 15:23
Происшествия

Членов петербургской ОНК выгнали из СИЗО, когда фигурант дела о взрыве в метро стал рассказывать про пытки

Сотрудники СИЗО «Кресты-1» выгнали членов петербургской общественной наблюдательной комиссии Яну Теплицкую и Романа Ширшова из-за рассказа обвиняемого по делу о теракте в метро Аброра Азимова о пытках в «секретной тюрьме».
Обновлено в 12:10
Космос

Уфологи: Инопланетяне с Нибиру уже находятся в России

Уфолог из Дальнего Востока считает, что инопланетяне уже приступили к телепортации на Планету, более того, возможно, они уже находятся на территории России.
Обновлено в 09:15
Общество

В мире не хватает 23 млн женщин – американские учёные

Эталонное соотношение числа мужчин и женщин в мире нарушено, пишет журнал PNAS.
Обновлено вчера в 21:48
Общество

Загитова отписалась от Медведевой в инстаграме

Олимпийская чемпионка Игр-2018 Алина Загитова отписалась в инстаграме от еще одной звездной фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено в 15:05
Происшествия

В Москве мужчина открыл стрельбу по подросткам

В субботу мужчина из окна квартиры жилого дома по улице Расплетина открыл стрельбу по подросткам из травматического пистолета.
Обновлено в 11:02
Политика

Полиция на Украине получила 97 сообщений о нарушениях в «день тишины»

Как сообщал «Ридус», кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский в рейтингах опережает действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 11:42
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Происшествия

В результате природных пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек

В результате природных пожаров в Забайкальском крае пострадали уже 17 человек, восьмерым из них потребовалась госпитализация.
Обновлено вчера в 16:57
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Хоккей

Хоккеист Свечников заявил, что Овечкин извинился перед ним после драки

Обновлено в 13:45
Происшествия

Очевидцы: в Химках пьяный мужчина избил 11-летнего мальчика

По словам свидетелей происшествия, нетрезвый мужчина, избил 11-летнего мальчика, решив вступится за своего семилетнего сына, у которого ранее произошла ссора с одиннадцатилетним школьником.
Обновлено в 14:45
Футбол

Краснодар — Зенит 1:2 (2-й тайм)

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба открыл счет в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара».
Обновлено в 14:28
Авто

УАЗ выпустил экспедиционный «Хантер» за миллион рублей

Фото: tarantas.news Ульяновский автомобильный завод готовит к выводу на рынок новую комплектацию для внедорожника «Хантер» под названием «Экспедиция».
Обновлено вчера в 08:15
Политика

Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени

На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия

На территории музея-усадьбы Рериха в Ленобласти произошёл пожар

Произошло возгорание в одноэтажном деревянном здании амбара, расположенном на территории музея-усадьбы Рериха в деревне Извара Ленинградской области.
Обновлено в 12:04
Футбол

Юрий Семин: «„Локомотив“ проиграл последние 15 минут первого тайма»

Обновлено в 14:28
Шоу-бизнес

Алла Пугачева дала юбилейный концерт на сцене Кремля

Концерт состоялся 17 апреля на кремлевской сцене и стал самым обсуждаемым событием апреля.
Обновлено 18 апреля в 07:31
Происшествия

В Париже началась акция «желтых жилетов»

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Кино

На ММКФ назвали лауреатов премии «Аванс»

Вчера вечером, на 90-м этаже одной из башен «Москва-Сити» прошла традиционная белая вечеринка ММКФ.
Обновлено в 03:49
Авто

Эксперты рассказали о вреде для двигателя холостого хода

Обновлено в 08:56
Космос

Астероид размером с дом приблизился к Земле

Потенциально опасный астероид GC6 размером с дом пролетел мимо Земли на расстоянии 219 тысяч километров. Он был обнаружен NASA 9 апреля.
Обновлено вчера в 10:21
Религия

20 апреля православные отметят Лазареву субботу

Обновлено 17 апреля в 11:30
Наука

Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия

Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.
Обновлено в 12:16
Шоу-бизнес

Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой

Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Хоккей

Хохлачев может перейти в «Авангард»

Как стало известно "СЭ", нападающий "Спартака" Александр Хохлачев может перейти в "Авангард".
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес

У первенца Меган Маркл и принца Гарри появилось прозвище

Принц Гарри и Меган Маркл в ближайшем будущем ожидают появление на свет своего первенца, что стало главной темой для обсуждения поклонников королевской семьи Британии.
Обновлено в 08:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное