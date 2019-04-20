Политика
Помпео позвонил Зеленскому и ПорошенкоГазета.Ru вчера в 13:15
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
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Специалисты установили не менее шести предварительных причин масштабных пожаров в населенных пунктах в Забайкальском крае, среди них палы сухой травы, горевшие свалки, обрывы ЛЭП и переход огня из Китая и Монголии при ветре в 28-30 м/с.
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Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падание светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
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«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
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Необычный проект гибрида изготовлен на основе Porsche Boxster S первого поколения (1998 - 2006 годов выпуска) и ЗАЗ-968 "Запорожец".
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Первая жена Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш
Интересно, что много лет назад первая жена Андрея Маша Лопатова действительно ушла от музыканта к баскетболисту.
Обновлено вчера в 06:13
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Порошенко в день тишины заявил о своей победе
Президент Украины Петр Порошенко в день тишины выступил с речью в Виннице, в ходе которой призвал избирателей отложить все дела и проголосовать на выборах.
Обновлено вчера в 16:12
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Виктория Лопырева поделилась новым фото с возлюбленным и сыном
Виктория Лопырева после рождения сына Марка-Лионеля перестала скрывать своего возлюбленного Игоря Булатова.
Обновлено вчера в 11:21
Экономика
Алтайские чиновники объяснили, зачем хотят выставить на торги уникальное предприятие по производству детского питания
Вплоть до сокращения прибыли и уход в убыток, что может привести к банкротству предприятия, - пояснил «Вести Алтай» заместитель начальника Управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей промышленности и биотехнологиям Александр Кондыков.
Обновлено вчера в 23:57
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Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено вчера в 10:21
Армия и оружие
В ДНР сообщили о перестрелке между бойцами ВСУ и националистами
Обновлено вчера в 22:26
Армия и оружие
23-летняя ополченка Донбасса пожертвовала собой при нападении ВСУ
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины
Украинский лидер Петр Порошенко в день тишины опубликовал видео-компромат на жену его оппонента Владимира Зеленского Елену.
Обновлено вчера в 11:24
Авто
Автоэксперт подсказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне
Известный автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью с журналистами портала «iReactor» поделился советами, как приобрести новый автомобиль, заплатив при этом цену ниже рыночной.
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Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
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Обновлено вчера в 13:14
Политика
Вице-спикер Рады во время дебатов бросилась на колени с разбега
В сети интернет обсуждают странное поведение вице-спикера Верховной рады Украины Ирины Геращенко во время дебатов кандидатов в президенты Украины — действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие
Международный аэропорт в Триполи возобновил работу
«Воздушная навигация в международный аэропорт Митига открыта», — говорится в сообщении. Как отмечается, уже принят рейс из Стамбула.
Обновлено в 02:53
Политика
Эксперт оценил возможные последствия снятия Зеленского с выборов
Директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что удовлетворение судом иска о снятии с выборов кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского станет «самоубийством нынешней власти».
Обновлено вчера в 14:02