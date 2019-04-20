Политика
Помпео позвонил Зеленскому и ПорошенкоГазета.Ru 13:15
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
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