Политика
Помпео позвонил Зеленскому и ПорошенкоГазета.Ru вчера в 13:15
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
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Футбол
Виктор Гончаренко: «Уровень ответственности давил на команду»
Обновлено вчера в 14:26
Политика
Суд отказался снимать Зеленского с выборов
В решении судей отмечается, что призывы Зеленского в Facebook регистрироваться на получение бесплатных билетов на дебаты нельзя назвать подкупом избирателей, о котором заявлял истец.
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 15:13
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева
Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено вчера в 07:47
Политика
Умершую в России вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии
Вдову бывшего президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича Миру Маркович, которая умерла в одной из больниц в России, похоронили в Сербии.
Обновлено вчера в 21:05
Общество
Подлодка времен Второй мировой обнаружена у побережья Карского моря
Неизвестная подлодка немецкого происхождения обнаружена у побережья Карского моря на полуострове Таймыр.
Обновлено вчера в 19:43
Авто
Эксперты рассказали о 10 автомобилях, которые выделяются неоднозначным внешним видом
Эксперты рассказали о 10 автомобилях, которые выделяются весьма неоднозначным внешним видом.
Обновлено вчера в 20:10
Религия
Православные празднуют Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 19:48
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Политика
Украина. Геращенко показала Порошенко, как повиниться перед народом
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Полицейские устроили драку на юге Москвы
Обновлено вчера в 07:07
Здоровье
Мигрантов обвинили в распространении страшной болезни
Как объяснил специалист Роспотребнадзора, корь – управляемая болезнь.
Обновлено вчера в 22:46
Шоу-бизнес
Бывшая помощница Элины Быстрицкой подала в суд на сестру актрисы
Обновлено вчера в 16:30
Космос
Маск пообщался с подписчиками по-русски
Обновлено вчера в 20:32
Экономика
Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»
Печерский суд Киева расторгнул договор личного поручительства олигарха и экс-совладельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка", полученным до вхождения государства в капитал банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия
В Омске двое детей утонули, провалившись под лед
Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
Стрелявшего по подросткам в Москве мужчину задержали
Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего из травматики по подросткам из окна собственной квартиры на северо-западе столицы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
На МКАД перевернулась фура с цементом
Груженый цементом грузовик попал в аварию на 104–м километре внешней стороны трассы. Видео с места происшествия опубликовал РЕН ТВ.
Обновлено в 00:23
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Обновлено 19 апреля в 12:55
Хоккей
Василевский номинирован на «Везину Трофи»
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский номинирован на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю сезона.
Обновлено вчера в 16:39
Общество
Названы пять самых опасных животных России
Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие
Перестрелка с бойцами батальона «Айдар» обернулась потерями для ВСУ
Обновлено вчера в 13:17
Происшествия
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено вчера в 22:23
Армия и оружие
Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту
Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
Обновлено вчера в 03:25
Футбол
Роналду на 1000% уверен, что останется в «Ювентусе»
После победы 34-летний Роналду заявил, что не планирует менять клуб и останется в «Ювентусе». Его контракт действует до 30 июня 2022 года.
Обновлено вчера в 20:15
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено вчера в 08:27
Политика
В России оценили реакцию Литвы на встречу президента Эстонии с Путиным
Обновлено вчера в 13:16
Здоровье
Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин
Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено вчера в 11:25
Футбол
Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»
Обновлено вчера в 16:02