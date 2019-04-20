Политика

Помпео позвонил Зеленскому и ПорошенкоГазета.Ru вчера в 13:15

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
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Волкер рассказал о звонке Помпео Порошенко и Зеленскому

Известиявчера в 14:07

Помпео провел переговоры с Порошенко и Зеленским

Взгляд.рувчера в 13:34

Помпео пообщался с Зеленским и Порошенко

Вести.Ruвчера в 13:13

Помпео созвонился с Зеленским и Порошенко

Московский Комсомолецвчера в 13:16

Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко

Газета.Ruвчера в 13:15

Госсекретарь США Майкл Помпео позвонил обоим кандидатам в президенты Украины

Эхо Москвывчера в 13:30

Помпео поговорил по телефону с обоими кандидатами в президенты Украины

ТАССвчера в 12:57
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В решении судей отмечается, что призывы Зеленского в Facebook регистрироваться на получение бесплатных билетов на дебаты нельзя назвать подкупом избирателей, о котором заявлял истец.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
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Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
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Политика

Умершую в России вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии

Вдову бывшего президента Союзной республики Югославия Слободана Милошевича Миру Маркович, которая умерла в одной из больниц в России, похоронили в Сербии.
Обновлено вчера в 21:05
Общество

Подлодка времен Второй мировой обнаружена у побережья Карского моря

Неизвестная подлодка немецкого происхождения обнаружена у побережья Карского моря на полуострове Таймыр.
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Эксперты рассказали о 10 автомобилях, которые выделяются весьма неоднозначным внешним видом.
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Православные празднуют Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 19:48
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
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Украина. Геращенко показала Порошенко, как повиниться перед народом

Обновлено вчера в 23:40
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Полицейские устроили драку на юге Москвы

Обновлено вчера в 07:07
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Мигрантов обвинили в распространении страшной болезни

Как объяснил специалист Роспотребнадзора, корь – управляемая болезнь.
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Бывшая помощница Элины Быстрицкой подала в суд на сестру актрисы

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Маск пообщался с подписчиками по-русски

Обновлено вчера в 20:32
Экономика

Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»

Печерский суд Киева расторгнул договор личного поручительства олигарха и экс-совладельца Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка", полученным до вхождения государства в капитал банка на сумму 9 млрд гривен (около $330 млн).
Обновлено вчера в 16:06
Происшествия

В Омске двое детей утонули, провалившись под лед

Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
Обновлено вчера в 11:32
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Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего из травматики по подросткам из окна собственной квартиры на северо-западе столицы, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

На МКАД перевернулась фура с цементом

Груженый цементом грузовик попал в аварию на 104–м километре внешней стороны трассы. Видео с места происшествия опубликовал РЕН ТВ.
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Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 1,4% с 1 июля

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2019 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 1,4%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
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Василевский номинирован на «Везину Трофи»

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский номинирован на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю сезона.
Обновлено вчера в 16:39
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Названы пять самых опасных животных России

Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие

Перестрелка с бойцами батальона «Айдар» обернулась потерями для ВСУ

Обновлено вчера в 13:17
Происшествия

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено вчера в 22:23
Армия и оружие

Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту

Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.
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После победы 34-летний Роналду заявил, что не планирует менять клуб и останется в «Ювентусе». Его контракт действует до 30 июня 2022 года.
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Ранее был директором Центрального разведывательного управления.
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